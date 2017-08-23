9 причин, почему никак не удается стать таким, каким мечтаешь быть

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Мы так часто давали себе обещание начать новую жизнь с понедельника (Нового года, дня рождения), что уже сбились со счета. Начать бегать, перестать есть булочки, не кричать на ребенка, не смотреть сериалы всю ночь — добавьте свое. Почему же ничего не получается? Редакция AdMe.ru выяснила, что нам мешают триггеры — шаблоны мышления, которые не дают изменить привычное поведение.

Когда мы читаем очередную умную книгу о том, как приблизиться к идеальному «я», мы говорим себе: «Тут нет никаких секретов, я все это знаю и без вас». На самом деле эти советы еще как работают, просто мы им не следуем, говорят авторы книги «Триггеры» Маршалл Голдсмит и Марк Рейтер. Мы ошибочно уверены, что «знать» равнозначно «уметь». Например, знаем в теории, что ребенка нужно слушать и тогда будет легче договариваться и общаться. На деле нам легче (и привычнее) просто прикрикнуть: «Ты это сделаешь, потому что я так сказала/ сказал!» В итоге мы чувствуем вину, отношения портятся и мы все дальше уходим от того образа сознательного родителя, которого хотим достичь.

Это ощущение бесконечности времени провоцирует прокрастинацию: «Я все успею, но когда-нибудь потом». Ведь самосовершенствование — это реальный труд, и гораздо приятнее о нем мечтать, чем делать. Глеб Архангельский в книге «Тайм-драйв. Как успевать жить и работать» рекомендует такой прием: начертить себе календарь, обозначив в нем прожитые года с вашего рождения и те, которые, как вы предполагаете, вам осталось еще прожить (не скупитесь!). Минувшие года зачеркнуть жирным крестиком с чувством и расстановкой.

Верхняя строчка — прожитые года, в середине — текущий год, внизу — то, что впереди.

Затем сделать то же самое со всеми днями текущего года вплоть до сегодняшнего и отныне по вечерам перечеркивать каждый прожитый день. Теперь вы наглядно видите, сколько времени уходит впустую и сколько у вас осталось, чтобы выполнить все то, что вы себе загадали в новогоднюю ночь. Жестокая, но весьма действенная штука, проверено на себе.

Одно из самых вредных убеждений — презрение к системе, и оно тем сильнее, чем система проще. Нам кажется, что только сложное работает и заслуживает внимания. К примеру, легче верить в действенность медитации, которая, как по волшебству, избавит от беспокойства (но мы медитировать не умеем и ни разу не пробовали), чем просто заставить себя останавливать негативные мысли, которые посещают нас перед сном — бесконечное обдумывание своих неудач, фантазии о том плохом, что может случиться с близкими людьми.

Когда мы планируем перемены, мы говорим себе, что справимся, и полагаемся при этом на свою силу воли, самоконтроль. На самом деле мы недооцениваем силу искушений, которые сбивают нас с курса. Возможно, без помощи со стороны нам просто не справиться.

Свои отступления от намеченного пути мы склонны оправдывать тем, что «сегодня особенный день»: «Сегодня день рождения, а значит, можно много есть», «На этой неделе много работы, а значит, можно пропустить тренировку», «В этом месяце я много нервничаю, а значит, можно выпивать бутылочку пива каждый день перед сном». Ну и так далее.

Это как с опозданиями: когда мы закладываем в свои расчеты время на поездку, мы чаще всего представляем себе идеальное стечение обстоятельств. Не будет пробок, в магазине не будет очереди. «Мы планируем так, будто собираемся жить в идеальном мире и все оставят нас в покое, чтобы мы могли полностью сосредоточиться на работе», — пишут Голдсмит и Рейтер. Конечно же, в реальности так не получается, и сорванные планы ведут к разочарованию и потере интереса к намеченной цели.

Часто мы надеемся, что в будущем станем такими, какими мечтается, по мановению волшебной палочки. Произойдет это на фоне внезапного просветления, которое даст энергию и настрой на перемены. Что это будет — какой-то необычайный семинар, путешествие, занятия йогой — у каждого свое. Однако такого почти никогда не бывает. Будущее — это то, что мы делаем сегодня.

Нас учат принимать себя такими, какие мы есть. И это правильно. Но это не значит, что мы должны как от огня бежать от перемен, которые ведут к лучшему. Вам встречались люди, которые не запоминают имена новых знакомых и чуть ли не с гордостью говорят об этом?

Но ведь, приложи они немного больше усилий, смогли бы производить лучшее впечатление и больше не попадать в неловкие ситуации. Если мы наклеиваем на себя ярлык «это не я» или «я такой», то никогда не изменимся к лучшему.

Массовая культура внедряет в нас пагубную мысль: «Я буду счастлив, когда...» Нам внушают «уверенность в том, что счастье — недвижимая финальная цель, до которой можно будет дотянуться, когда мы пойдем на повышение, купим тот дом, найдем такого партнера, что угодно», — пишут Голдсмит и Рейтер. В действительности, когда мы достигаем желаемого, нам необходимо работать и дальше. Похудев однажды, мы не удержим форму, если опять начнем есть все подряд.

«Мы живем в обществе, где людям невероятно сложно добиваться желаемого, сложно даже поверить, что это возможно и что на это у всех есть право. Растившие нас в большинстве своем не имели ни такой возможности, ни поддержки. Они не добились того, чего хотели, и обвиняли в этом либо обстоятельства („суровую действительность“), либо самих себя. Иначе говоря, их чувства по отношению к нашему успеху были противоречивы», — пишет Барбара Шер в книге «Мечтать не вредно».