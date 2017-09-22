9 причин, почему миллионы людей хотят быть вами

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Радость от новой вещи длится всего пару дней, учеба в институте порой кажется пустой тратой времени, а кто-то стесняется ездить на работу в общественном транспорте. Человек привыкает жить в своей среде и редко задумывается о других. AdMe.ru собрал 9 вещей из вашей жизни, которые для очень многих людей на Земле — настоящая роскошь. Не забудьте ответить на важный вопрос в конце статьи.

1. Вы получили начальное образование

Часто можно услышать, как вчерашние выпускники называют свой диплом «бесполезной картонкой», а элементарные умения — читать и писать — мы воспринимаем как должное. И мало кто задумывается о том, что: В мире около 263 млн детей не посещают школу . Дети вынуждены работать, чтобы их семьи смогли выжить.

. Дети вынуждены работать, чтобы их семьи смогли выжить. Около 750 млн взрослых людей не умеют читать и писать, и эта цифра постоянно растет.

2. У вас есть доступ к безграничным ресурсам

Одна из неприятностей в нашей жизни — отключение горячей воды и когда приходится придумывать изощренные способы, чтобы умыться на работу. Но попробуйте только представить: 3,5 млрд человек на планете лишены доступа к безопасной питьевой воде .

безопасной питьевой . У 40 % мирового населения нет туалетов.

Каждый год умирают почти 3 млн человек из-за качества воды. Среди них 1,5 млн — дети в возрасте до 5 лет.

3. Вы можете максимально улучшить здоровье

Проблемы со здоровьем случаются у каждого, но счастье, если вы можете вернуться к физическим упражнениям, найти работу и обеспечивать самого себя. Многие люди с ограниченными возможностями хотели бы трудиться и получать за это достойную зарплату, но их почти нигде не принимают: 10 % от всего населения планеты — инвалиды . Это более 650 млн человек, и каждый год число увеличивается.

от всего населения планеты — . Это более 650 млн человек, и каждый год число увеличивается. Инвалидов среди населения трудоспособного возраста 386 млн. В некоторых странах безработица среди инвалидов достигает 80 %, работодатели считают, что инвалиды не способны работать.

4. У вас другое представление о пожилом возрасте

Современная косметология и фармацевтика направлены на продление молодости. Можно скорректировать зрение, убрать возрастные изменения и вдохновляться модными пожилыми людьми, которые ведут активный образ жизни. Все говорят, что 40 — это вторые 20, только на планете есть места, где жизнь обрывается на шокирующей для нашего времени отметке: Сьерра-Леоне — 50 лет

Ангола — 52 года

Чад — 53 года

5. У вас есть свобода выбора

Мы привыкли думать, что единственная форма рабства — офисная работа. А теперь представьте: 40 млн человек, которые не распоряжаются своей жизнью, — именно столько человек находятся в настоящем рабстве.

6. Вы знаете, что такое комфорт

Вы не засыпаете каждый день голодными, утром согреваетесь в горячем душе и думаете, что надеть, просматривая новостную ленту. У вас уже есть больше, чем нужно для комфортной жизни. Возможно, понять это вам помогут цифры: За чертой бедности (проживающют на менее чем $ 1,90 в день) живут более 1,5 млрд человек.

Из них 795 млн голодают.

7. У вас есть с кем поговорить

Современное молодое поколение придумывает целые движения социальной изоляции, самое популярное из которых — хикикомори. Только люди, у которых есть выбор, могут позволить себе такое. Тяжело посчитать количество не по своей воле одиноких людей, но только в Великобритании 0,5 млн человек старше 60 лет проводят каждый день одни, и у них нет даже того, что многие сейчас называют одиночеством — постоянного виртуального общения. В Японии же есть специальное слово kodokushi («кодокуси» или «кокодуши»). Именно так называют людей, чью смерть никто не заметил и тело может лежать месяцами. Ежегодно находят около 30 тыс. кодокуси.

8. Ваши мечты — грандиозные

Как вы думаете, у всех мечты одинаково «дорогие»? Все ли дети просят телефон последней модели и самый мощный компьютер? Вы очень удивитесь, узнав детские желания. Примите участие в одной из подобных акций. Цель акции — выбрать желание ребенка (например, новогоднее) и исполнить его. Многие дети хотят мячик, фломастеры или что-нибудь для собственного хобби (кисточки, альбом, даже обычную цветную бумагу). Мелочь? Нет, настоящая мечта 150 млн беспризорных детей.

9. Именно вам выпал шанс

Даже если до сих пор вы этого не понимали, жизнь дала вам хороший старт. Воспользовались вы им или нет — полностью ваш выбор. В наследство нам достаются не только материальные блага, но и возможности. И только за вами решение: пользоваться тем, что есть, и оставаться на месте или приумножить и подарить своим детям (или тому, кто рядом) гораздо больше. Миллионы людей на планете отдали бы все за то, что есть у вас. А за что вы больше всего благодарны?