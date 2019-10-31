9 причин, по которым женщины влюбляются в тиранов и живут с ними даже тогда, когда все плохо

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Любовь зла — полюбишь и эмоционально нестабильного мужчину с садистскими наклонностями. Брутальный, самоуверенный, отличающийся завидным непостоянством, всем своим видом демонстрирующий, кто здесь хозяин, он, словно охотник, выискивает и безошибочно узнает свою жертву. Со временем большинство плохих парней превращается в настоящих домашних тиранов.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, почему благонравному и спокойному мужчине многие женщины предпочтут мучительный вариант — плохиша.

1. Он знает, чего хочет

Кажется: Он сильный и сможет решить свои и ваши проблемы. Пока хороший парень будет вздыхать по вам в уголке, плохой уже попробует поцеловать — и ни одна женщина не сможет устоять перед его магнетизмом. Женщина смотрит на этого упрямца, видит в нем все качества альфа-самца — и чувствует себя особенной, раз достойна его любви. Мы, женщины, хотим чувствовать себя особенными, поэтому нам так нравятся самоуверенные и слегка агрессивные мужчины. Если парень добр ко всем, это не делает его крутым, он просто обычный. Не все женщины так думают, но большая часть считает именно так. Запав на плохого парня, вы быстро привязываетесь к нему. И еще: чем хуже парень, тем сильнее привязанность. © amiyikes / reddit На самом деле: Часто женщинам просто не оставляют выбора. Очень трудно отличить харизматичного приятного парня от нарцисса или социопата. Дерзкий, высокомерный, невнимательный и почти бесчувственный, но принимающий решения за доли секунды мужчина может произвести обманчивое впечатление решительного и сильного духом человека.

2. Бросает вызов

Кажется: Не каждая женщина сможет его добиться, это под силу только избранной, а пара с таким человеком повысит социальный статус. Недосягаемый и манящий, нарочито вызывающий и... ваш! Женщины склонны воспринимать эмоциональную холодность и равнодушие как вызов. В попытках привлечь внимание они идут на любые ухищрения и, добившись его, испытывают эмоциональный подъем. Хорошие парни достаются легко, для этого не нужно прилагать усилия. Все мы знаем, что то, что дается легко, не имеет значения. Мы бесплатно дышим воздухом, солнце светит бесплатно, поэтому мы никогда не думаем о ценности этих явлений, они просто происходят. Плохих парней трудно заполучить, на них надо произвести впечатление, доказать, что вы их достойны, ведь дефицита в поклонницах у них нет. © P. Kumar / quora На самом деле: Интриги нет, все именно то, чем кажется. Это грубый, жесткий, бесцеремонный человек, не проявляющий к вам уважения. Женщина привыкла к тому, что хорошее отношение нужно заслужить, и очень трудно расстаться с привычным мотивом.

3. Кажется, что с ним не страшно

Кажется: Он сможет постоять за себя, защитить вас и ваших детей. Как ни парадоксально, но дамы часто воспринимают резкого и агрессивного мужчину как защитника. Угроза есть, но женщина точно знает, откуда она исходит, и уверена, что никто и ничто из внешнего мира не способно навредить ей, когда рядом он, ее персональный тиран. Так уж заведено природой, что женщины ищут кого-то, кто может добывать ресурсы, чтобы накормить ее и ее детей. Плохие парни будут искать нестандартные решения, они не спасуют. Кажется, что они способны сделать все, что захотят, поэтому женщины чувствуют себя в безопасности и тянутся к таким мужчинам. © Simon Long / quora На самом деле: Уверенные в себе, но мятежные мужчины предлагают ложное чувство безопасности. Жить с неуправляемым и агрессивным человеком бок о бок страшно: погода в доме зависит от его настроения. При этом женщина, живущая с тираном, постоянно испытывает гипервозбуждение и живет в ожидании боли — физического избиения и/ или эмоционального насилия.

4. С ним не скучно

Кажется: Какой накал страстей! Значит, любовь не пропала! В любых отношениях период романтики сменяется перенасыщением, когда буря эмоций утихает и на место страсти и волнения приходит спокойствие. Но, если вы живете с домашним тираном, жизнь с ним сродни хождению по тонкому льду. Мы хотим, чтобы мужчина удивлял нас, срывал с нас одежду, чтобы совершал неожиданные и дикие поступки. Я хочу, чтобы парень вытащил меня в клуб, когда я туда не собираюсь. Я хочу мчаться в авто и веселиться. Хорошие парни всегда говорят, что такие вещи слишком опасны. Они слишком предсказуемы, и с ними становится скучно. © Lauren Curtiss / quora На самом деле: Нескончаемая изматывающая драма. Сначала кажется, что ссоры и бурные примирения подогревают чувства и будоражат. Только вот вся жизнь будет идти по одному сценарию: тиран будет искать, к чему прицепиться, за этим последует скандал, а потом наступит хрупкий мир. В погоне за острыми ощущениями женщина и сама может начать провоцировать обидчика, потому что привыкнет к тому, что периоды страдания сменяются периодами спокойствия.

5. У него на все есть свое мнение

Кажется: Он знает все обо всем, и у него есть четкий план. Плохишу никогда не стать подкаблучником, в отношениях у него иная роль. Но женщинам импонирует то, что он не пойдет на поводу у других, например не станет слушать маму, друзей или старшую сестру. Позвольте мне объяснить вам. Девушки не влюбляются в плохишей, они влюбляются в качества, которыми обладают плохие парни. Им нравится, что у него есть свое мнение и он уверен в том, что прав. © Vidhi Khandel / quora

Большинству девушек нравится, когда парень может делать то, что хочет, не ища чьего-либо одобрения. К сожалению, плохие парни гораздо более уверенные и независимые, это привлекает. © Anupriya Saraswat / quora На самом деле: Он действительно не будет слушать свою маму, но и вас тоже. Его мнение всегда будет единственно правильным и неоспоримым. Ему просто нет дела до чужих суждений, как и до обязательств и общественной морали.

6. Умеет убеждать

Кажется: Если он и делает что-то плохое, то виноват не он, это все алкоголь / плохие друзья / времена такие и прочее сентиментально-оправдательное. Если пострадали окружающие, женщина будет верить его версии событий, если же обидели ее лично, то это в воспитательных целях и из лучших побуждений. Для того чтобы жертва не соскочила с крючка, взамен грубости будут предложены подарки, последуют извинения и пустые обещания про «последний раз». «Я не оправдываю его нисколько. Но он был киллером в кровавые 90-е. Тогда многие хорошие мальчики попадали в банды, никто не был застрахован. Олег семейный, не волк-одиночка. Я поняла, что и преступления он совершал в основном ради своей женщины, ее благополучия. Если бы не это, то он изначально бы не попал в банду», — рассказывает Виктория, бывший следователь, мать 4 детей, вышедшая замуж за пожизненно осужденного киллера Олега Михайлова. На самом деле: Он умело манипулирует и доводит до состояния, в котором женщина перестает доверять собственным чувствам. Монстр умеет вкрадчиво внушить мысль о том, что он действует во благо. В глубине души женщина понимает, что ее избранник поступает плохо или несправедливо, но со временем начинает верить в то, что эти меры оправданны.

7. Надежда на то, что он изменится

Кажется: Вы та самая женщина, которая приручит дикого зверя, рядом с вами он станет другим. И вот вчерашняя жертва сегодня снова возвращается к мучителю в полной уверенности, что лишь она может его изменить в лучшую сторону. Возможность превратить тирана в любящего, поддерживающего, чувственного мужчину становится идеей фикс. Однажды я задал вопрос о том, зачем влюбляться в плохого парня, одной из моих подруг. Она ответила, что женщина влюбляется не в плохого парня, а в того, кто должен превратиться в хорошего, когда влюбится в нее. Она надеется, что он радикально изменит свое отношение и поведение, просто чтобы быть рядом. © Sarthak Pal / quora

Отношения певицы Рианны с ее возлюбленным Крисом Брауном шли к свадьбе, но в вечер перед «Грэмми» у них произошла серьезная ссора, в результате которой Рианна сильно пострадала. Суд приговорил Криса к условному сроку и общественным работам, а также запретил подходить к Рианне ближе чем на 50 м, что не помешало им возобновить отношения. «Я защищала его. Даже после всего, что произошло. Я была уверена, что смогу справиться с этим, искренне в это верила». В итоге пара все-таки рассталась, а у Рианны осталась татуировка «Никаких ошибок, только уроки». На самом деле: Привязанность крепнет и становится болезненной. Отношения, в которых один ожидает, что изменится второй, затягивают не хуже самого топкого болота: чем больше вы в них вкладываетесь, тем сложнее их отпустить. В итоге «ждуна» подстерегают лишь разрушенные ожидания и нервное истощение, вложенное не окупится и не вернется, человек не изменится, а душевная рана останется.

8. Вгоняет в зависимость

Кажется: Он взял все заботы на себя и оборвал ненужные связи, чтобы женщина могла полностью сосредоточиться на их отношениях и заботах о семье. Еще на заре отношений персональный монстр ограничивает контакты с внешним миром, причем не приказами, а задушевными разговорами и намеками вроде: «Тебе не стоит работать, я сам смогу нас обеспечить», «Зачем ты общаешься с этими людьми? Давай не будем звать их в гости». Ким Кардашьян страдала от домашнего насилия: ее первый супруг, музыкальный продюсер Дэймон Томас начал обижать Ким всего через несколько месяцев после свадьбы. Если он приходил домой под утро, она должна была бежать и готовить ему ужин. Он не позволял ей проводить время со своей семьей и друзьями, заставлял делать пластические операции, чтобы подогнать под свой стандарт красоты. «Дэймон сказал мне не выходить из дома, если я сначала не сказала ему, когда и куда я иду. Если его не было дома, я должна была позвонить и попросить разрешения покинуть дом. Чаще всего он не разрешал мне выходить», — сказала она в своем судебном заявлении в августе 2003 года. На самом деле: Плохиши заботятся о том, чтобы жертва была зависима: финансово, эмоционально, ведь основная цель — власть и тотальный контроль. Тиран создает условия, в которых женщина полностью от него зависит и у нее нет путей к отступлению. Даже если женщина захочет уйти, ее могут испугать возможные последствия: безденежье, одиночество, страх, что окружающие не поймут, а родные не примут обратно.

9. Планомерно разрушает самооценку

Кажется: Он видит меня насквозь, знает обо всех недостатках и честно об этом говорит. Критикует любое действие, потому что хочет, чтобы я стала лучше. В течение года у меня были токсичные, эмоционально тяжелые отношения. Я не раз пыталась закончить их, но после объяснений и разговоров никогда не чувствовала, что у меня есть силы, чтобы на самом деле уйти. Я начала верить, что заслужила плохое отношение. Единственное, что сработало, — убежать без разговоров. © do_be_do / reddit На самом деле: Даже если к моменту встречи с вашей самооценкой был полный порядок, долгосрочные отношения с таким человеком полностью ее подорвут. На смену уважению к себе и чувству собственного достоинства приходит покорность. Со временем жестокое отношение становится нормой, а женщина перестает сопротивляться, потому как уже искренне верит, что не заслуживает лучшего. В итоге измученная и затравленная жертва просто не может найти возможности для того, чтобы уйти, ведь нужны силы, чтобы вырваться и начать все сначала. И первый шаг к этому — поделиться своими переживаниями с кем-то из близких и заручиться поддержкой. Если в вашем окружении есть человек, попавший под влияние тирана, дайте ему возможность рассказать об этом, не критикуйте и не давите, он должен почувствовать, что появилась опора, и самостоятельно принять единственно верное решение.