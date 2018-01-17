9 причин, из-за которых деньги утекают рекой

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Почти каждый 4-й житель Европейского союза находится в зоне риска или за чертой бедности. А недавнее исследование CFPB показало, что около 1/3 американцев в возрасте от 30 до 49 лет имеют больше задолженностей по кредиткам, чем сбережений. Все это говорит о сложной экономической ситуации в мире и о том, что мы все чаще живем не по средствам. При этом поведенческая экономика способна ответить на вопросы, почему мы себя ведем именно так и что следует делать, чтобы не влезать в долги. Мы в AdMe.ru решили рассказать об основных ошибках в обращении с деньгами, а также о способах обуздать желание покупать больше и чаще.

1. Кредитные карты

Когда вы оплачиваете покупки наличными, вам тяжелее расстаться с деньгами, чем при оплате кредитной картой. Основное преимущество кредитки заключается в том, что вы получаете удовольствие от покупки, но не грустите из-за траты денег, так как физически вы не передавали их продавцу. К тому же это словно не ваши деньги, ведь их дает банк. Именно поэтому, совершая крупные или спонтанные покупки, попробуйте расплачиваться наличными или дебетовой картой, на которой храните сбережения. Возможно, вы передумаете приобретать дорогую, но не слишком нужную вещь.

2. Терапия покупками

Когда мы чувствуем себя подавленными, мы склонны всеми силами искать то, что нас порадует. И тут на помощь приходит шопинг. Покупки позволяют грустным и недовольным собой людям сделать реальностью представления о «лучшей жизни»: красивой одежде, дорогих или просто приятных вещах и так далее. Также в одном исследовании говорится, что расстроенные люди могут не тратить крупные суммы, отдавая предпочтение мелким покупкам, которые решают их бытовые проблемы. Это позволяет им чувствовать, что они контролируют ситуацию. В обоих случаях покупки дают ощущение счастья, которое длится совсем недолго. Когда у вас плохое настроение, лучше потратьте хотя бы полчаса на спорт или прогулку. Это сделает вас счастливее и позволит немного развеяться.

3. Лучшая альтернатива

Покупая какую-либо вещь, вы всегда отказываете себе в покупке чего-то другого. При этом стоимость этих вещей не всегда соизмерима, равно как и польза. Стоимость любой покупки можно выразить через стоимость лучшей альтернативы. Так, ваш новый автомобиль может оказаться первым взносом за собственное жилье, а дорогой смартфон — оплатой курсов иностранного языка или зимним пальто. Поэтому перед покупкой стоит взвесить все возможные более полезные и необходимые вам альтернативы, а уже потом делать окончательный выбор.

4. Отдельные счета

Часто, планируя бюджет, мы делим его на несколько частей: еда, коммунальные услуги, оплата парковочного места и так далее. В результате, когда мы внезапно получаем деньги (к примеру, в качестве подарка на день рождения), мы включаем их в категорию «свободных средств» и тратим на развлечения или спонтанные покупки. И хотя в целом дробить бюджет и просчитывать, сколько денег «съедает» каждая из категорий расходов, — это правильное решение, не стоит забывать и об общей сумме. Поэтому, когда вы неожиданно получаете деньги, включайте их в общий бюджет. Это позволит потратить деньги с умом.

5. Особые случаи

Почти всегда траты на дни рождения друзей, новогодние подарки или спонтанные походы на концерты производятся из общего месячного бюджета. Нам кажется, что мы тратим немного или что покупка того стоит. Но на деле все наши небольшие траты складываются в крупную сумму, которую мы не учли заранее. Выходом из такой ситуации будет создание специального «подарочного» или «спонтанного» счета, на который можно ежемесячно вносить определенную сумму. В этом случае вы будете знать, сколько денег можете потратить, и не будете при этом слишком расточительны. Но не забудьте про предыдущий пункт нашей статьи: стоит держать в голове и ваши общие траты, чтобы «подарочный» счет был соразмерным.

6. Краткосрочные интересы

Совершая покупки сегодня, мы редко задумываемся о наших интересах в долгосрочной перспективе. Так, сегодняшнее «Я» хочет шикарный отпуск или игровую приставку. Будущему «Я», возможно, будет нужна более просторная квартира из-за рождения ребенка или же новый ноутбук для работы. Тот факт, что мы не учитываем потребности нашего будущего «Я», приводит к излишним тратам. Конечно, не стоит совсем отказываться от отпуска или приятных покупок сегодня, но, возможно, стоит выбирать более бюджетные варианты, откладывая деньги для будущих крупных трат.

7. Зависимость от покупок

Ониомания (шопоголизм) распространена сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Люди, страдающие от этого недуга, одержимы покупками, и это приводит к различным неблагоприятным последствиям. К тому же, как мы писали выше, факт совершения покупки подкрепляется положительными эмоциями, что также может привести к зависимости. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, планируйте покупки заранее и составляйте списки, не ходите на распродажи без конкретной цели и без «контролирующей» компании. А также сохраняйте чеки, чтобы подсчитывать свои траты. Это позволит не перешагивать установленный вами денежный рубеж.

8. Социальные ожидания

Каждый из нас занимает определенное место в социальной иерархии, и чаще всего мы стараемся соответствовать своей роли. Если вы обладаете властью и силой, то вы, скорее всего, будете приобретать и их атрибуты: дорогие автомобили, часы, украшения и так далее. При этом неважно, реально ли вы наделены властью или лишь внутренне ощущаете собственную силу. Не стоит гнаться за статусной вещью, если ваша роль обязывает ее купить, но финансы не позволяют этого сделать. Более дешевый автомобиль может быть таким же надежным, а часы за меньшую цену будут так же хорошо выполнять свою основную функцию.

9. Немедленное вознаграждение

Некоторые из нас предпочитают тратить деньги здесь и сейчас, пока они есть, а все финансовые проблемы решать потом. Это приводит к куче кредитов, которые человек не в состоянии выплатить, или даже к банкротству. Решить эту проблему трудно, особенно если вы уже погрязли в долгах. Но придется с чего-то начать, чтобы не усугублять ситуацию. Постарайтесь отказаться от немедленного вознаграждения (сиюминутных трат), чтобы в будущем получить большую выгоду.

А какие причины чрезмерных трат знакомы вам? Как вы с ними справляетесь?