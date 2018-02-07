9 привычек, которые превращают человека в неудачника

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Артур Шопенгауэр говорил, что трусы рождают трусов, подлецы — подлецов, а у неудачников на свет появляются только неудачники. А вот Иммануил Кант полагал, что характер не передается по наследству, а формируется под влиянием внутренних переживаний и внешних обстоятельств, и над ним можно и нужно работать.

Но есть и еще одна теория: человек не причастен к тому, что происходит в его жизни, и все неудачи — это происки врагов и влияние звезд. Как правило, этой теории придерживаются закоренелые неудачники. AdMe.ru собрал 10 принципов, которым следуют тотально «невезучие» люди. Мы полагаем, что именно такой подход превращает их жизнь в череду неудач, и звезды с врагами тут ни при чем: как известно, стакан просто наполовину заполнен водой, и только от нас зависит, наполовину пуст он или наполовину полон.

1. Обвинять окружающих в своих бедах

Не поступил в институт? Потому что туда берут только по блату или за взятки. Не дали премию на работе? Идиот-начальник награждает только родственников и подхалимов. Бросила девушка? Это из-за того, что она дура (если бросил парень — «он козел»). Дома закончился хлеб и в магазине его тоже нет — вот оно, явное доказательство вселенского заговора! Поиск виноватого и его обвинение дают человеку ложное ощущение того, что проблема решена. Однако она остается и вскоре напомнит о себе заново. Поэтому успешные люди при возникновении проблемы ищут не виноватых, а пути и инструменты для ее решения.

2. Сравнивать себя с другими людьми

Аутсайдеры любят сравнивать себя с другими. Вне зависимости от того, кто выбирается для сравнения (более успешные или менее успешные люди), результат не приносит пользы. В первом случае возникает жалость к себе — одна из самых разрушительных и тормозящих развитие человека эмоций. Во втором случае у неудачника появляется возможность оправдать собственное бездействие. Вместе с тем сравнение необходимо нам для того, чтобы оценить собственный рост. Только сравнивать себя нужно не с другими людьми, а с самим собой — с тем, кем вы были 10 лет, 5 лет или 1 год назад.

3. Не верить в себя

«Выше головы не прыгнешь», «не жили богато, не стоит и начинать», «это не для меня» — эти фразы очень любят неудачники. Найти дополнительный заработок, начать изучать новый язык, рискнуть и сделать комплимент незнакомому человеку — все это требует усилий. Гораздо легче найти весомую отговорку и без зазрения совести отказаться от любых попыток что-либо изменить в своей жизни. Признавать сам факт существования определенных трудностей не помешает, ведь таким образом человек объективно оценивает ситуацию и планирует свои действия. Но необходимо понимать, что любые препятствия, будь то экономический кризис или Венера в 7-м доме, всего лишь немного затруднят путь к успеху, а не полностью преградят его.

4. Отказываться от своих целей и принципов

Люди, постоянно жалующиеся на невезение, легко идут на поводу у других, меняют свои убеждения и цели по нескольку раз на дню или вовсе отказываются от них из-за малейших трудностей. Сегодня неудачник может быть убежденным вегетарианцем, а завтра начнет осуждать тех, кто не ест мясо, ведь таким образом они лишают себя витамина В12. Цель — это маяк, который указывает нам путь даже в кромешной темноте, а наши принципы — ограждения, не позволяющие свернуть с правильной дороги. Недаром Рой Дисней сказал: «Совсем не трудно принимать решения, когда знаешь, какие у тебя ценности». При возникновении трудностей успешные люди ищут способ с ними справиться, а не бросаются менять свои ориентиры.

5. Не уметь общаться с другими людьми

Неудачники не умеют строить отношения с окружающими, а с теми, кто, по их мнению, находится ниже по социальной лестнице, часто ведут себя высокомерно. Недаром говорят, что если вы хотите увидеть истинное лицо человека, то нужно понаблюдать, как он общается с обслуживающим персоналом. Те, кто взял на себя ответственность за свою жизнь, знают, что важно уметь выстраивать отношения с людьми не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни. Они не упускают возможности расширить круг своих знакомств и прилагают усилия для того, чтобы поддерживать эти отношения.

6. Прокрастинировать

Аутсайдеры живут так, словно у них в запасе есть еще одна жизнь. Модный сегодня термин «прокрастинация» распространяется не только на рутинные дела вроде уборки или мытья посуды. Неудачники откладывают на потом реализацию своих желаний, превращая собственную жизнь в не очень веселое, а иногда и совсем унылое существование. Успешные люди живут сегодняшним днем. Стив Джобс частенько по утрам задавал себе вопрос: «Что бы я сегодня сделал, если бы это был мой последний день?». Это отличный способ перестать откладывать важные дела на потом и начать жить прямо сейчас.

7. Не принимать иные точки зрения

Неудачники поверхностно разбираются практически во всем. Спросите у любого аутсайдера, как навести порядок в стране, и вы получите исчерпывающую инструкцию, возможно даже в картинках. Будучи уверенным в своей правоте, неудачник готов спорить, как говорится, до посинения. При этом в его квартире бардак начинается, скорее всего, с самого порога. В психологии давно известно о существовании крайне интересного эффекта Даннинга — Крюгера, суть которого заключается в следующем: чем меньше человек в чем-либо разбирается, тем сильнее он уверен в своей правоте и тем более рьяно отвергает иные точки зрения. Эффект работает и в обратном направлении — чем выше компетентность человека, тем меньше он будет спорить и настаивать на собственном мнении.

8. Любить халяву

«Чем дешевле, тем лучше» — таков девиз многих неудачников. И неважно, что носки со скидкой рвутся на следующий день, в закупленных впрок крупах заведется моль, а выращенную на даче картошку, на которую было потрачено все лето, придется выбросить, потому что она вся проросла в подвале. И так происходит из года в год. Успешные люди не экономят, а умеют считать свои деньги, зная при этом истинную цену вещам. Это позволяет им покупать действительно нужные и качественные товары, которые не приходится выбрасывать на следующий же день. Ведь недаром фраза барона Ротшильда «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» так популярна и сегодня.

9. Завидовать и очернять окружающих

Неудачники завистливы и, пытаясь объяснить свое чувство досады, всегда стараются найти «истинную» причину успеха других людей. Богат? Наворовал. Популярен? Умеешь плести интриги. Здоров? Просто у врача давно не был. Счастлив в браке? Удачно заметаешь следы своих измен. Улыбаешься? Глупец, открой глаза! По мнению неудачника, просто так ничего хорошего в жизни не случается. Как отмечают психологи, зависть появляется от неспособности испытывать удовольствие от собственной жизни. Ведь часто завистники не хотят фактически обладать тем, наличию чего завидуют, их просто выводит из себя умение других получать от жизни то, чего им хочется.

Сложно спорить с тем, что большинство неудач в жизни человека — это следствие его действий, совершенных под влиянием привычек и характера. Но что или кто виноват, что у этого человека такой характер? Чья точка зрения вам ближе — Шопенгауэра или Канта? Как вы считаете, если человек закоренелый неудачник, то это навсегда или с этим можно что-то сделать?