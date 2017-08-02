9 правил, которые не дадут потерять авторитет в глазах ребенка

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Каждый родитель мечтает быть для своего ребенка неоспоримым авторитетом. Правда, далеко не все мамы и папы получают от своих отпрысков ту долю уважения, на которую рассчитывают. AdMe.ru решил разобраться, как стать для ребенка человеком, которым он гордится и к которому с радостью прислушивается. Оказывается, для этого нужно не так уж и много.

1. Не давать невыполнимых обещаний

Это правило последовательности касается не только поощрений, но и наказаний. Если обещание произнесено, оно должно быть выполнено. Кстати, сюда же можно отнести правило стойкого «нет». Ребенок должен понимать, что, если вы уже в чем-то отказали, то ваш ответ не изменится даже после тысячной просьбы.

2. Не стыдиться просить прощения

Мы не роботы и иногда, оказываясь не в силах сдержать эмоций, срываемся на своих детей. В этом нет ничего хорошего, но еще хуже — не принести извинений за свое поведение. Фраза «Прости меня» никак не говорит о слабости родителя. Она лишь показывает ребенку, что его уважают, и стимулирует к уважению в ответ.

3. Не жужжать над ухом

Корректируйте поведение ребенка только в тех случаях, когда он делает что-то опасное или действительно недопустимое. В остальных случаях молчите и наблюдайте. Когда наставлений слишком много, у ребенка развивается психологическая глухота и все замечания сердобольного родителя для него становятся пустым звуком.

4. Говорить по душам, не засыпая вопросами

Будьте всегда готовы выслушать своего ребенка, но никогда не вытягивайте из него откровения. Если у вашего чада будет ощущение, что в семье с уважением относятся к его переживаниям, он и сам будет внимательнее относиться к родителям.

5. Не перегибать палку с современностью

Пытаясь быть на одной волне с подростком, делайте только то, что для вас естественно. Купите себе новомодный телефон и зарегистрируйтесь в соцсетях, если этого хотите. Но не гонитесь за всеми модными тенденциями, ничего в них при этом не понимая. Так вы заставите ребенка не уважать вас, а стыдиться.

6. Быть искренним

Теряете ли вы уважение к человеку, если узнаете о том, что он лжец и симулянт? Наверняка, да. А дети еще острее взрослых чувствуют неискренность и наигранность. Поэтому, если вы раздражены и устали настолько, что не в силах даже обнять свое чадо, лучше объяснитесь и повремените с нежностью.

7. Работать над отношениями с супругом

Уважение к родителям теряется, если ребенок видит, что они сами друг друга не уважают. И каждое колкое слово, брошенное супругами в адрес своей второй половины, только укрепляет веру отпрыска в то, что к родителям можно относиться неуважительно.

8. Следовать своим же советам

Если вы говорите ребенку о том, как полезны утренние пробежки, придется бегать по утрам вместе с ним. Нет, заставить чадо побежать вы сможете и без собственного примера. Только уважения от этого у него к вам не прибавится.

9. Уважать себя

О каком уважении к родителю может идти речь, если он сам себя не уважает? Всегда оставляйте время для своих дел. Совершенствуйтесь, если чувствуете в этом потребность, работайте над целями, никак не связанными с семьей, и позволяйте себе хоть изредка лениться. Так ребенок будет видеть, что с ним живет не робот и не слуга, а обычный живой человек.