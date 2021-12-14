9 правил делового этикета, которых стоит придерживаться, если вы мечтаете о повышении

Порой, устраиваясь на работу, мы ограничиваемся лишь соблюдением дресс-кода, а в остальном ведем себя так, как привыкли или как придется. При этом мы даже не задумываемся о том, что в профессиональной среде существует такое понятие, как деловой этикет. Он представляет собой вполне конкретный и понятный свод норм, придерживаясь которых можно значительно улучшить свой имидж и быстрее добиваться признания руководителей.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие же правила необходимо соблюдать, чтобы создать о себе приятное впечатление как о сотруднике.

Придерживаться корпоративных ценностей компании

Профессиональные руководители понимают, что свод ценностей — ключевой элемент культуры компании, который отражает качество предоставляемых услуг или продукции. Соответственно, от сотрудников ожидается разделение и соблюдение этих ценностей, так как это важно не только для репутации компании, но и для ее финансового развития. Если вы поставили перед собой цель не просто задержаться, а продвинуться в компании, очень важно не создавать видимость того, что вы понимаете и принимаете правила игры, а действительно проникнуться ими. В ином случае вы рано или поздно попадетесь на неискренности либо же об этом будут красноречиво говорить ваши скромные результаты.

Включать камеру на онлайн-собрании

Во время онлайн-собраний, особенно при продолжительной работе на удаленке, постоянно появляется соблазн выключить камеру. Кажется, что в этом нет ничего такого, тем более если вы не собираетесь выступать с каким-то заявлением. Однако включенная камера все-таки важный признак уважительного отношения к коллегам и с этим стоит считаться. Включая камеру, вы становитесь более сосредоточенным и не отвлекаетесь на другие дела. Попутно этот факт демонстрирует вашу вовлеченность в общение, что помогает создавать более тесные связи и продуктивное взаимодействие с командой. Кроме того, визуальная информация — выражение лица и жесты — просто-напросто сводит к минимуму любого рода недопонимания. Все вместе эти нюансы играют на руку вашему имиджу в глазах руководителей.

Делать замечания коллегам этично

Умение аккуратно и безобидно делать замечания людям в целом полезный навык для жизни, но в рабочей среде играет особенно важную роль, поэтому не стоит относиться к этому халатно. В первую очередь стоит запомнить, что замечания нежелательно делать публично — ни один коллега не скажет вам спасибо за то, что вы фактически отчитали его на глазах у толпы. Во-вторых, важно соблюсти формат: если ваша цель помочь, а не просто обвинить, то нужно избегнуть покровительственного тона, привести аргументацию, чтобы не звучать голословно, похвалить за сильную часть работы, если это уместно, и в конце концов предложить свою помощь. Доброта и отзывчивость — шанс элегантно продемонстрировать свою профессиональность.

Придерживаться принципа признания

Уже с детства родители учат нас тому, как важно всегда говорить спасибо. На работе действуют те же правила, только здесь в этом простом жесте еще очевиднее прослеживается, что это не просто вежливость, но и мощная сила, улучшающая взаимоотношения, производительность и укрепляющая доверие. С этой точки зрения нелишним будет взять на вооружение принцип признания. Все только выигрывают, если он действует на всех уровнях: от руководителя к команде, от команды к руководителям и, конечно же, внутри команды, ведь это создает благоприятную атмосферу и поднимает дух. Поэтому не стоит приберегать «спасибо» для грандиозных побед или помощи. Благодарите коллег даже за банальные рабочие мелочи, и довольно быстро завоюете симпатию.

Соблюдать дистанцию даже удаленно

Темпы современной жизни растут, и мы становимся все более нетерпеливыми в ожидании ответов на сообщения и электронные письма. Кроме того, и себя мы чувствуем обязанными реагировать практически мгновенно, при этом путая простую активность с настоящей производительностью. В итоге эта тенденция несет сплошные минусы: тревожность, ухудшение концентрации и продуктивности, скоропалительные решения. Отучив себя от ожидания скорого ответа и привычки быстро реагировать, вы окажете большую услугу и себе, и окружающим. Потому что не будете дергать коллег с вопросами о том, получили ли они письмо, и сами также перестанете бессмысленно подрываться и немедленно отправлять ответ, при этом получив возможность сосредоточиться на более важных задачах.

Не воспринимать комнату отдыха как личное пространство

Несмотря на то что комната отдыха подразумевает расслабление и отвлечение, все равно стоит держать в уме, что это пространство общего пользования, а значит, некоторые правила приличия по-прежнему необходимо соблюдать. Например, не стоит оккупировать комнату полностью под свои нужды и громко разговаривать по телефону. Вообще, лучше потратить это время на налаживание связей и укрепление отношений с коллегами, так как обсуждение увлечений за пределами работы как раз считается хорошим тоном и частью делового этикета. И при этом все равно не забывать про уровень шума, так как кому-то в помещении может быть необходима тишина для отдыха.

С осторожностью использовать групповые рассылки

Если вы руководите группой людей, в которой лишь несколько сотрудников систематически нарушают какие-то правила, например опаздывают по утрам, — лучше обсудить вопрос индивидуально с каждым из них, вместо того чтобы создавать групповую рассылку для всей команды с расплывчатыми формулировками. Дело в том, что краткое напоминание о правилах, отправленное всей группе, значительно подрывает моральный дух тех, кто эти правила неизменно соблюдает. Они чувствуют себя незаслуженно отчитанными наравне с теми, кто и правда провинился. У кого-то это может вызвать негодование, у кого-то и вовсе панику, и ни один из этих сценариев не способствует созданию благоприятной для работы атмосферы.

Предупреждать, прежде чем позвонить в нерабочее время

Порой телефонные звонки доставляют неудобства, даже если речь идет о друзьях и родных. Поэтому несложно догадаться, что рабочие звонки тем более могут вызывать негативную реакцию, особенно в нерабочее время. Чтобы не ставить коллег в неудобное положение и не навлекать на себя их гнев, стоит придерживаться пары простых правил. Во-первых, стоит оценить объективно, настолько ли важен вопрос, чтобы решать его немедленно, или он вполне может подождать до более удачного момента. Во-вторых, если переносить звонок все же нежелательно, совершите простой заботливый жест и для начала отправьте текстовое сообщение с предупреждением о звонке и извинениями. Это снизит градус раздражения и покажет человеку, что вы заботитесь о его чувствах.

Соблюдать не светскую, а именно деловую субординацию

В светском этикете принято обращать внимание на пол и возраст. Соответственно, мужчина оказывает знаки внимания женщине, а младший ухаживает за тем, кто старше. Многие по привычке переносят те же правила игры и на профессиональное поприще, и при этом мало кто знает, что в деловом общении на самом деле есть принципиальные отличия. Например, деловой этикет нейтрален с гендерной точки зрения. Так, дверь необязательно открывает именно мужчина — ее может придержать и женщина, если она подошла первой. Кроме того, существует критерий статуса — руководитель и подчиненный, и именно второму необходимо проявить уважение к боссу и позволить ему войти первым, если возникла такая ситуация.