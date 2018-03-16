9 повседневных вещей, которые помогают поддерживать себя в форме жителям разных стран мира

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Практически в каждой стране есть свои определенные ритуалы и привычки, которые на протяжении столетий обеспечивают местных жителей крепким здоровьем и неизменной красотой. В России со стрессом бороться помогает традиционная баня, в Голландии с пеленок прививают любовь к велоспорту, а в Израиле рекомендуют принимать ванну с морской солью.

AdMe.ru расскажет о некоторых секретах, которые помогают людям со всего мира поддерживать себя в форме.

Голландия: велоспорт

Главным средством передвижения в Голландии является велосипед. Голландцы считаются одной из самых здоровых наций в мире. Сотрудники службы новостей BBC даже посчитали, что велосипедов в этой стране больше, чем официальных резидентов.

И это закономерно, ведь власти создали максимально комфортные условия для поездок по городу, соорудив специальные дорожки, парковки и безопасные перекрестки. В общем, голландцы с удовольствием крутят педали каждый день, попутно возглавляя список самой здоровой нации в Европе.

Япония: дневной сон

Здоровый образ жизни каждого японца — это в первую очередь дневной сон.

Владельцы больших корпораций признали тот факт, что продуктивность растет именно тогда, когда они позволяют своим сотрудникам устроить получасовую сиесту после обеда и вздремнуть.

Швейцария: мюсли

Это полезное блюдо придумал больше 100 лет назад врач из Швейцарии и начал готовить его для пациентов своей клиники. Он смешивал зерна пшеницы, риса, ржи или пшенки с овсяными хлопьями, добавлял лимонный сок и воду, а наутро подавал все это с йогуртом, орехами и фруктами.

Сегодня мюсли являются одним из самых популярных завтраков в мире. И не зря, ведь в них содержится клетчатка, которая способствует похудению, а также множество полезных ингредиентов для обеспечения бодрости на весь день.

Польша: домашняя еда

Секрет поляков заключается в том, что они тратят всего 5 % своего месячного дохода на походы в ресторан, в то время как американцы — практически половину.

Сами жители Польши аргументируют это тем, что домашняя еда более здоровая и полезная, в отличие от ресторанной.

Россия: баня

Баня — это исконно русская традиция, которая помогает не только расслабиться и приятно провести время, но и избавиться от лишнего веса, ведь полчаса в парилке способны сжечь 300 калорий.

Также время, проведенное в бане, помогает улучшить кровообращение и работу дыхательной системы, снизить уровень стресса. Помимо этого, любители бани могут похвастать крепким иммунитетом и отличным состоянием кожи.

Израиль: морская соль

Лечебные свойства морской соли помогают избавиться от токсинов, а также полезны в лечении кожных заболеваний. Именно поэтому многие израильские дерматологи советуют включать морскую соль в рацион. Помимо этого, вещества, которые содержатся в морской соли, такие как калий, кальций, натрий, магний, бром и йод, регулируют питание клеток, их очищение, успокаивают нервную систему, а также регулируют гормональный обмен.

Чтобы усилить лечебный эффект морской соли, специалисты советуют добавить к ней немного эфирного масла и использовать во время принятия ванны. А после ванны с солью рекомендуется контрастный душ, который поможет активизировать кровообращение и насытить кислородом и питательными веществами ткани и органы.

Китай: белый чай

Каждая женщина борется со старением разными методами. У китаянок есть свой универсальный способ предотвратить преждевременные морщинки, не прибегая к пластической хирургии и лишним материальным затратам.

Они используют белый чай, наличие антиоксидантов в котором помогает защитить кожу от старения, бороться с пигментацией, а также предотвращать рак кожи. Всего одна чашка такого чая в день — вот и весь секрет молодости.

Греция: здоровое питание

Греческая кухня считается одной из самых здоровых и полезных в мире.

Разнообразие и питательность продуктов в виде свежих фруктов, овощей, рыбы, а также цельнозернового хлеба, круп и полезных жиров вроде оливкового масла помогут сохранить красивую фигуру, не прибегая к строгим диетам. Кроме этого, все, кто предпочитает блюда средиземноморской кухни, имеют здоровое сердце и острый взгляд.

Бали: кокосы

Секрет красоты балийских женщин заключается в использовании природных даров, а именно кокосов, из которых жительницы Бали не только готовят блюда, но и делают масло для поддержания своего тела в тонусе.

Кокосовое масло — универсальный продукт, который будет полезен в ежедневном уходе за ногтями, кожей, волосами. Масло кокоса обладает противомикробным, увлажняющим и противовоспалительным свойствами. Помимо этого, масло является идеальной защитой от старения кожи и вредного воздействия ультрафиолета.