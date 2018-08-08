9 полезных хитростей, которые помогут очаровать любого собеседника

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Психологи утверждают, что большинству людей достаточно пары минут, чтобы сделать выводы о собеседнике. Часто эти суждения неосознанны и делаются на основе таких мелочей, о которых никто и не задумывается. Однако существуют трюки, которые помогут добиться расположения любого, даже самого подозрительного оппонента, а заодно почувствовать себя увереннее в любой компании.

AdMe.ru собрал мнения опытных психологов, спикеров и стилистов о том, как расположить к себе новых знакомых и коллег. Проверьте себя, возможно, вы уже интуитивно пользуетесь некоторыми хитростями.

1. Внешность имеет значение

Внешность имеет гораздо большее значение, чем мы привыкли думать. Подтянутая фигура, стильная прическа и макияж действительно позволяют расположить к себе собеседника. Социологи из Университета Чикаго провели исследование и сравнили доходы 2 групп женщин — одни регулярно наносили макияж, а другие предпочитали максимально естественный образ. Оказалось, что девушки, которые не ленятся краситься, получают большую зарплату: разрыв между группами оказался очень внушительным — привлекательные люди зарабатывают на 20 % больше. Впрочем, везет не только красивым девушкам, на размер зарплаты и доверие работодателя влияют еще и занятия спортом (у любителей попотеть в спортзале зарплата выше на 9 %), цвет волос (здесь повезло блондинам) и рост — высокие люди традиционно вызывают симпатию у большинства опрошенных.

2. Обратите внимание на красный цвет

Одежда, в которой вы чувствуете себя уверенно, — почти половина успеха. Оказывается, даже ее цвет может повлиять на вашу привлекательность. Психологи из Университета Рочестера решили наконец выяснить всю правду про самый яркий и заметный цвет — красный. Любовь к красному сопровождает человечество почти с самого начала истории — охряной цвет использовался в древних обрядах, а сейчас символизирует любовь и страсть. В результате удалось выяснить, что красный делает женщин более привлекательными, но только в глазах мужчин. Однако ученые предупреждают нас — восприятие этого цвета очень сильно зависит от контекста: в стрессовых ситуациях (например, экзамен) это влияние становится скорее отрицательным.

3. Следите за выражением глаз

О невербальных знаках, которые помогают завоевать доверие собеседника, написаны, наверное, сотни книг. Однако и здесь нам есть что рассказать. Знаменитый американский фотограф Питер Херли на своем YouTube-канале поделился с пользователями впечатляющим секретом о том, как всего за пару секунд стать более привлекательным. Все дело в глазах. Питер утверждает, что широко распахнутые глаза выдают ваше волнение и собеседник получает невербальное сообщение «этот человек просто в ужасе». И наоборот, немного прищуренный взгляд говорит о том, что вы уверены в себе. Подробнее с этой техникой вы можете ознакомиться в ролике Питера Херли.

4. Будьте осторожнее с парфюмом

Специалисты в сфере охраны труда исследуют самые разные сферы, и в том числе влияние парфюма и запахов освежителей воздуха на производительность персонала. Оказывается, 31 % американцев жутко раздражается от резкого запаха одеколона или духов коллег. И почти половина недовольных навязчивыми ароматами испытывает реальные проблемы со здоровьем: насморк, головные боли, бессонницу и приступы тошноты. Вывод: запах — дело индивидуальное и, нанося любимый парфюм, подумайте об окружающих, ведь многих из них он может оттолкнуть. Вот признаки, которые помогут вам понять, что вы переборщили с духами или одеколоном и отталкиваете людей: После нанесения духов кожа остается влажной в течение минуты.

В конце рабочего дня вы чувствуете аромат своих духов.

Окружающие знают, что вы побывали в помещении: после вас остается стойкий шлейф.

5. Прокачивайте интеллект и расширяйте словарный запас

Высокий интеллект позволяет буквально завоевывать сердца людей. К такому выводу пришли экономисты. Гаррет Джонс, профессор из Университета Джорджа Мейсона, уверен, что люди с высоким IQ лучше разбираются в правилах социума, умеют слушать, сочувствовать и точно настроены на долгосрочное сотрудничество. Как видите, грамотная речь и широкие познания в разных сферах могут открыть множество дверей. Кроме этого, профессор Джонс отметил, что люди с высоким IQ могут буквально читать мысли собеседника и предугадывать его шаги. Не бойтесь показывать свою эрудированность и блистать интеллектом — большинство людей стремится к сотрудничеству с теми, кто достаточно умен.

6. Забудьте о телефоне

Во время разговора уберите подальше телефон, а еще планшет и ноутбук. Конечно, это не касается случаев, когда вы что-нибудь презентуете и цифровая техника просто необходима. Профессор Массачусетского университета Шерри Тюрклом рассказывает, что смартфон, просто лежащий на столе во время встречи или свидания, делает беседу скучной и тривиальной. Собеседники переходят к легким и ничего не значащим темам, чтобы без ущерба для разговора при необходимости прерваться для чтения эсэмэски или просмотра соцсетей. Если вы хотите произвести приятное впечатление, отложите телефон и сосредоточьте свое внимание на том, кто сидит напротив вас.

7. Не переусердствуйте

Слишком большое желание понравиться может быть отталкивающим. Когда вы концентрируетесь на том, как произвести наилучшее впечатление, заранее выстраиваете тактику поведения и репетируете разговор, то становитесь нервным и невнимательным. В результате просто перестаете замечать, что творится вокруг, и теряете нить разговора. Психологи утверждают, что излишнее усердие отталкивает собеседника, тогда как естественность и уверенность в своих силах имеют прямо противоположное действие. Не стоит концентрироваться на своих внутренних переживаниях — уделите внимание тому, с кем общаетесь, и проявите к нему искренний интерес.

8. Избегайте запретных тем

Воспитанные люди, несомненно, способны произвести самое лучшее впечатление. Если вы задались целью очаровать собеседника или понравиться родителям партнера, помните о темах-табу. Ни при каких условиях не говорите о политике, религии, деньгах. Обсуждение этих тем может закончиться ссорой, а ваше несогласие собеседник может принять за личное оскорбление. Избегайте обсуждения как лишнего веса, так и худобы: уверены, ваш новый знакомый не раз видел себя в зеркале, и даже в качестве комплимента такие замечания недопустимы.

9. Займите правильную позицию

Позиция во время разговора тоже имеет большое значение. Ученые заинтересовались этим фактом и пришли к выводу, что от положения, которое вы займете во время разговора, зависит то, как пройдет беседа. Наиболее выгодное для сотрудничества — положение сбоку от собеседника. Ученые подчеркивают, что такое соотношение создает благоприятную атмосферу для совместной работы. Правда, оно исключает зрительный контакт, зато настраивает на продуктивную деятельность. Однако если вы настроены на построение доверительных отношений, позиция «лицом к лицу» более выгодна. Только психологи предупреждают, что она более комфортна для женщин, а мужчины все-таки предпочитают находиться сбоку. Проще говоря, если вы хотите очаровать девушку — сядьте напротив нее, а если парня — смело устраивайтесь сбоку.

Бонус: не забывайте про второй шанс

Если вам не удалось произвести хорошее впечатление с первого раза, не расстраивайтесь: ученые из фонда Cornell обнаружили, что первое (даже негативное) впечатление не является окончательным. Люди с легкостью меняют свои убеждения под влиянием открывшихся фактов, и это дает второй шанс всем, кто умудрился запороть первое свидание или собеседование.