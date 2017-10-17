9 показателей того, что вы уже на грани

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В жизни иногда наступают периоды, когда нет сил не то что заниматься делами, а даже с кровати встать. Все валится из рук, и никак не получается уладить проблемы. Такое состояние — сигнал того, что запасы вашей энергии истощились. Сегодня мы в AdMe.ru собрали для вас 9 основных привычек, приводящих к так называемому «эмоциональному выгоранию», и делимся советами, как этого избежать.

9. Вы перестали следить за собой

Это и источник эмоционального истощения, и его симптом. Когда вы не ухаживаете за собой, вы теряете свою энергию, а когда у вас нет энергии, вы не можете следить за собой: это замкнутый круг. Следует помнить, что забота о своем теле — это важная часть жизни каждого человека.

8. Вы стараетесь довести до совершенства каждую мелочь

Нетерпимость к полумерам противоречит самой идее жизни. Мы — люди, мы неидеальны, и мир вокруг нас также не может быть идеальным. Разрешите миру быть таким, какой он есть, во всей его полноте — это сэкономит море энергии.

7. Вы придумываете себе правила жизни и собираетесь неукоснительно им следовать

Загоняя себя в рамки принципиальных «я никогда не буду...» или «каждое утро я буду делать...», вы обрекаете себя на неизбежное чувство вины и постоянный стресс. Расслабьтесь. Выкиньте списки и начните принимать решения, руководствуясь здравым смыслом, а не записями на бумаге.

6. Вы считаете, что должны за все отвечать

Это желание «быть хорошим» для кого-то: для начальника, родителей, мужа. Быть удобным и правильным членом общества. Это постоянный источник стресса и подчас невыполнимых задач. Учитесь правильно расставлять приоритеты, делегировать, говорить «нет».

5. У вас нездоровые отношения с едой

Любые крайности здесь опасны не только для организма (хотя это — в первую очередь), но и для нервной системы. Как неконтролируемое переедание, так и постоянный пропуск приемов пищи истощают запасы энергии, дарят комплексы, угрызения совести и чувство собственной неполноценности.

4. Вы страдаете от того, что не можете помочь всем

Помочь всем на свете нереально. Если пытаться, отрывая от себя куски, помогать всем, от вас ничего не останется, а мир вами все равно не насытится. Лучшее, что вы можете сделать для этого мира — быть счастливым. Помогать незнакомцам, заниматься благотворительностью, оказывать психологическую помощь друзьям нужно от переизбытка ресурсов, но никак не в ущерб себе.

3. У вас заниженная самооценка

Самобичевание отнимает невероятное количество энергии и не имеет никаких результатов. Тут поможет холодный расчет и взгляд со стороны. Если вы объективно плохи в чем-то и это вас мучает, необходимо структурировать проблему и решить ее. А если проблема в том, что вы априори не можете изменить, придется перестать считать это проблемой и просто принять как данность.

2. Вы постоянно витаете в облаках

Постоянное несоответствие вымысла с реальностью отнимает много сил. Тратить энергию приходится не только на настоящую жизнь, но и на жизнь вымышленную. И еще на то, чтобы более-менее приводить эти два мира в соответствие. Куда приятнее выйти из мира грез и найти компромисс между двумя измерениями.

1. Вы не балуете себя