9 пагубных психологических установок, из-за которых вы никак не можете разбогатеть

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Фразы и мысли, которые мы постоянно произносим и гоняем в голове, имеют прямое отношение к тому, как складывается наша жизнь. И это не имеет ничего общего с эзотерикой, лишь чистая психология. Мы поступаем аналогично тому, как размышляем. Ведь никому не кажется странным, что неуверенный в себе человек ведет себя соответственно: мало общается, закрывается и избегает людей и взглядов. Точно так же, основываясь на стереотипах, приобретенных еще в детстве, многие люди отталкивают от себя финансовые блага и достаток.

Мы в AdMe.ru придерживаемся мнения, что работа человека над своими внутренними установками — это серьезный процесс длиною в жизнь, который необходим для роста и становления личности. И на этот раз разобрали тему тлетворных убеждений о деньгах. Как много таких вы знаете?

«Я никогда не разбогатею»

Легенда автомобилестроения США и миллиардер Генри Форд говорил: «Думаете ли вы, что можете что-то сделать, или думаете, что не можете, — в любом случае вы правы». Действительно, наш мозг устроен так, что лихо находит миллионы подтверждений нашим верованиям. Если вам по каким-то причинам (чаще всего необоснованным) кажется, что вы неспособны разбогатеть, что вам это не предписано свыше, что это нечто недосягаемое, значит, так тому и быть — и именно поэтому у вас вечная денежная напряженка. В то же время, уверовав в возможность обретения богатства, вы настраиваете мозг на поиск решения, и при таком подходе оно обязательно к вам придет.

«100 рублей — не деньги»

Задумайтесь, как часто вы произносите эту, казалось бы, безобидную фразу во множестве ее вариаций? А ведь когда это становится жизненным кредо, оно начинает приобретать довольно крупные масштабы: «Что мне этот кешбэк с его копейками? Все равно эта мелочь не сильно помогает».

«Куплю кофеварку дороже, зато не буду ждать неделю до акции».

«Квартира в строящемся доме дешевле на 500 тыс., я не тороплюсь... Но какая, собственно, разница? Все равно каждый месяц платить энную сумму, а перееду сейчас». Да, кажется, что небольшая сумма слабо влияет на финансовое состояние в настоящий момент. Тем не менее в долгосрочной перспективе бесполезная с виду мелочь имеет свойство превращаться в неплохие деньги, а они в свою очередь — в солидные накопления.

«Богатые люди — сплошь жулики и воры»

«У богачей нет совести», «все богачи — негодяи и воры» и прочие негативные отзывы, которые чаще всего неосознанно закладываются в головы людей еще в детстве, прямым образом влияют на наши собственные судьбы и перспективу когда-то обрести богатство. Эта психологическая установка влияет как подсознательно (разве можно хотеть стать плохим человеком?), так и сознательно («я хочу разбогатеть, но тогда придется выдумывать всяческие ухищрения, а я так не могу»). В итоге подобные мысли приводят к бездействию и мозгом попросту игнорируется множество положительных историй и примеров успешных людей.

«Деньги никогда не приходят легко»

Или другое распространенное: «Мои родители не состоялись — и я не смогу». Да, деньги не падают с небес: чтобы хорошо зарабатывать, нужно хорошо трудиться и периодически преодолевать разные трудности. Однако кто решил, что работа не может быть в радость? Подумайте, чем вы всегда мечтали заниматься, и начните делать шаги в этом направлении. При достаточном упорстве в конце концов вы сможете делать то, что любите, и зарабатывать вдруг станет легко. Не загоняйте себя в рамки, думая: «Я не могу себе позволить то и это». Лучше сформулируйте вопрос, который заставит мозг рассуждать конструктивно: «Что я могу сделать, чтобы увеличить свой доход?»

«Не стесняйтесь, все за мой счет!»

Люди любят щедрых знакомых, но вот самим добрякам частенько приходится нелегко. Не стоит перебарщивать с щедростью или гулять на широкую ногу, если не хотите чуть позже одалживать у тех же людей, на которых пытались произвести впечатление. Веселая вечеринка продлится лишь один вечер, отпуск закончится через 2 недели, да и радость от покупки новой игрушки стихнет через пару месяцев, а вот дальше вас ждет жизнь длинная и непредсказуемая. Поэтому лучше заранее озаботиться своим будущим, чем пытаться показаться своим в доску ради сомнительного одобрения.

«Нам не нужен брачный контракт»

Люди отказываются от брачных контрактов по разным причинам. Но в основном им кажется, что это не так уж и важно, ведь сейчас любимый человек смотрит прямо в глаза и говорит: как бы ни повернулась жизнь, он не поступит подло. Однако, как показывает практика, когда дело доходит до разрыва отношений, устные договоренности оказываются благополучно позабыты. Поэтому стоит подумать, что лучше: побояться нарушить хрупкий мир и не поднимать этот щепетильный вопрос на свой страх и риск или же немного понервничать, но обговорить все на берегу? В конце концов, любящие люди должны понимать и учитывать интересы друг друга, а если партнер разгневается из-за подобного, то это повод задуматься, так ли он честен.

«Плевать, что кредит, мне это нужно!»

Кредиты — штука полезная, но пользоваться ими нужно с умом, например когда это необходимо для бизнеса или при непредсказуемых жизненных обстоятельствах разной степени сложности (от поломки машины до, не дай бог, болезни). Но в современном мире все больше людей влезает в кредиты ради статусных и совсем не жизненно необходимых вещей, и это редко соотносится с логикой. Как говорится, лучше иметь сумку за $ 10, в которой будет лежать еще $ 190, чем сумку за $ 190, в которой останется всего $ 10.

«Он сам помнит о долге. Вернет, когда сможет»

Напоминать людям, тем более друзьям и родным, о долгах бывает очень непросто. Становится как-то совестно, неловко, не хочется обидеть — и в конечном счете приходишь к выводу, что все все прекрасно помнят, просто сейчас наверняка нет возможности, вспомнят и отдадут, как только она появится. Но важно усвоить, что спрашивать о долге — нормально. Безвозмездно раздавая свои деньги, вы довольно скоро можете оказаться банкротом. Настоящий друг на напоминание не обидится, а если отдаст со скрипом, то вы будете знать, что в следующий раз с таким человеком лучше финансовых дел не иметь.

«Счастье не в деньгах»

Как и везде, в этом вопросе важен баланс. Возможно, среди миллионеров есть несчастные люди. Но разве среди малообеспеченных людей больше счастливых? Все упирается в цели и отношение к миру. Умирая на работе, делая деньги ради денег, вы счастливее, конечно, не станете. Но если вы найдете любимое дело и будете зарабатывать во имя благих целей — улучшение жилищных условий, возможность познавать мир, обеспечение семьи, — разве это не сделает вас счастливее? Деньги — важный инструмент в нашем мире. Не стоит воспринимать их наличие в позитивном или негативном ключе. Важно лишь то, как вы ими распорядитесь в конечном счете.