9 особенностей, которые выделяют успешного человека в толпе

Ответить на вопрос, что делает обычного человека успешным и незаурядным, нельзя однозначно. Это может быть гремучая смесь острого интеллекта и удачи, харизмы и лидерских качеств, внешней привлекательности и умения воспринимать мир через призму иронии. Определенной формулы нет, но отрицать, что существуют некоторые общие черты, которые выделяют успешных личностей из всех остальных, нельзя.

Мы в AdMe.ru нашли несколько неожиданных вещей, объединяющих успешных людей. И если вы обладаете такими же качествами, то у вас есть все шансы добиться внушительного успеха в жизни.

Предпочитают очки линзам

Утверждение, что существует связь между ношением очков и уровнем интеллекта, не стереотип, а доказанный факт. Дело в том, что люди в очках с меньшей вероятностью будут заниматься, к примеру, активными видами спорта, а предпочтут остаться дома и почитать книгу. Книголюбы выберут очки, а не линзы, так как нужно их часто менять и тщательно за ними ухаживать. И интеллектуалы совершенно не стесняются носить очки.

Часто говорят «нет»

Когда дело доходит до успеха, очень важно контролировать свое время, даже если кажется, что вы подводите людей. Миллиардер Уоррен Баффетт однажды сказал: «Разница между успешными людьми и очень успешными в том, что очень успешные люди говорят „нет“ почти всему». Ведь, отвечая «да» из раза в раз, вы рискуете навредить своей репутации, взвалив на себя слишком много обязательств.

Делают выбор в пользу одной и той же одежды

Можно заметить, что многие люди, добившиеся большого успеха, предпочитают не облачаться в трендовые вещи с ног до головы. Ведь озабоченность модой требует дополнительных временных и умственных затрат, которых можно избежать. Потому что, во-первых, мода быстротечна и успевает поменяться, пока человек разыскивает очередную вещь из лимитированной коллекции. А во-вторых, на ежедневное составление образа тоже придется выделить драгоценные минуты. Например, Марк Цукерберг известен своей культовой серой футболкой. Стив Джобс прославился своим черным лонгсливом в сочетании с джинсами и кроссовками. А Сет Годин, американский бизнесмен и ведущий теоретик маркетинга, предпочитает немного выделиться, поэтому всегда носит яркие носки, чем доказывает, что не нужно бояться «выйти из шаблона».

Спят не по привычному графику

У выдающихся личностей есть еще одна особенность — режим сна. Никола Тесла спал не более 2 часов в сутки, да Винчи спал примерно 20 минут, затем работал на протяжении 4 часов, и так по кругу. Альберт Эйнштейн спал по 10 часов и больше. Трудно сказать, повлияло ли это на их гениальность, но исследования показали, что люди от природы не запрограммированы спать по 8 часов за один «присест». Так что, возможно, экспериментировать со своим режимом сна не такая уж и безумная идея.

Используют необычные приемы для повышения продуктивности

Некоторые выдающиеся личности делали и делают довольно странные вещи, чтобы сосредоточиться. Билл Гейтс, например, любит раскачиваться в кресле в моменты напряжения, а Игорь Стравинский вставал на голову всякий раз, когда чувствовал себя «в тупике». Но это еще не самое удивительное. Немецкий поэт Фридрих Шиллер хранил гниющие яблоки в ящике своего стола из-за их «вдохновляющего» запаха. А писатель Джонатан Франзен надевает наушники с шумоподавлением, повязку на глаза и отключает интернет.

Записывают все и всегда

И наш современник Ричард Брэнсон, и магнат Аристотель Онассис сходятся в мнении: важно, чтобы под рукой всегда была записная книжка. Брэнсон не раз говорил, что он не смог бы основать свою компанию Virgin (доход которой на 2018 год составил $ 16,6 млрд) без простой записной книжки, которую он берет с собой куда угодно. А Онассис сказал: «Всегда берите с собой блокнот и записывайте абсолютно все. Это урок на миллион долларов, который вам не расскажут в бизнес-школе!»

Выполняют эксцентричные упражнения

Физическая активность важна для сохранения ясности ума и хорошего самочувствия. Но некоторые успешные люди, придумывая себе упражнения, впадают в крайности. Начнем с простого примера: Тим Кук из Apple просыпается до 4 утра, чтобы пойти в спортзал перед работой. Саймон Коуэлл, один из самых значимых представителей британского шоу-бизнеса, предпочитает нетрадиционные тренировки, поэтому каждый день лазит по деревьям. Никола Тесла по 100 раз сжимал пальцы ног, а Оскар Уайльд регулярно ходил на прогулки со своим лобстером.

Редко проводят личные деловые встречи

Когда известного миллиардера Марка Кьюбана попросили дать хороший совет начинающим предпринимателям, он ответил: «Никогда не проводите встречи, если вы не получаете за это чек». Совещания по-настоящему воруют наше время. Мало того, что люди на них в большинстве случаев опаздывают, так еще и если количество обсуждаемых тем очень велико, то на разговоры уходит очень много времени, которое можно потратить с пользой. По возможности лучше отказываться от личных встреч и проводить их как можно реже. А если все же устраивать собрания, то они должны быть как можно короче.

Предпочитают в еде что-то определенное, а иногда необычное

Также успешных людей объединяет наличие странных пищевых привычек. Стив Джобс, в частности, неделями ел только один вид пищи, например морковь или яблоки. Он считал, что его строгая веганская диета позволяет его телу дольше оставаться чистым, благодаря чему достаточно мыться только 1 раз в неделю. Но все же специалисты склоняются к мнению, что такой рацион может навредить здоровью. А Стивен Кинг, прежде чем сесть писать, любит съесть кусок чизкейка. Он также никогда не употребляет ничего скользкого, например устриц. Такие необычные пристрастия могут быть и у каждого из нас: кто-то любит арбуз с хлебом, кто-то — помидоры с сахаром, а кто-то в восторге от картошки фри с мороженым.