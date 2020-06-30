9 ошибок, которые люди совершают в общении, а потом не понимают, почему их избегают

Обесценивание — нарушение границ личности. Иногда лучше промолчать, чем произносить некоторые фразы, несмотря на то, что они могут казаться безобидными или даже ободряющими. «Что читаешь? Все то же самое? Переключись на научную литературу!» Вроде бы ничего обидного не сказали. Так почему внутри растет раздражение? Потому что мои интересы принизили и даже предложили заменить их своими. Обесценить всего одной фразой можно все что угодно: эмоции, чувства, достижения людей.

AdMe.ru выбрал самые распространенные фразы, из-за которых общение часто протекает не так гладко, как нам того хочется. Конечно, люди вольны выражать свои мысли и чувства так, как им удобно, но все же стоит быть чуточку внимательнее к собеседнику.

«А надо было раньше думать»

В жизни очень многое нельзя предугадать. Невозможно знать заранее, что выбранная специальность разонравится или любимый человек начнет вести себя не так, как раньше. Везде мягкой соломки заранее не подстелешь. Всем свойственно ошибаться. И потому, возможно, стоит проявлять по отношению к людям чуточку терпения, а к ситуациям относиться с юмором?

«Моя Катя обязательно поделится своими игрушками»

Представьте, что ваши взрослые родственники забирают вашу любимую сумочку или долгожданную машину и отдают незнакомому человеку со словами: «Она у нас не жадина, конечно поделится!» Испытаете ли вы целую гамму неприятных чувств? А что чувствует ребенок, который еще не может справляться со своими эмоциями? К 3 годам он уже ощущает себя целостной личностью, поэтому нужно обязательно попросить разрешения взять его игрушки, предложить альтернативную игру или обмен на другую игрушку. И если малыш говорит «нет», то это значит «нет». Правильно защищать свои интересы и границы человек учится именно в детстве.

«Не Ален Делон, конечно, но сойдет»

Или так: «Конечно, не Анджелина Джоли, но ничего так». На подобные едкие замечания хочется ответить в духе «завидуйте молча». Когда критикуют внешность человека, это ни в какие ворота не лезет. Если вы слышите такой комментарий в свой адрес или он направлен в сторону вашего любимого человека, то по возможности не оставляйте его без ответа. Подобные нападки лучше пресекать в самом начале, чтобы они не стали постоянными.

«Что за ерунду ты смотришь?»

Месяц вынашиваешь идею посмотреть свежий ужастик или заново пережить события сериала «Санта-Барбара». Уютно устраиваешься с любимыми закусками на диване, и в самый интересный момент кто-то из домашних изрекает: «Опять свою галиматью смотришь!» Да, о вкусах не спорят, но обесценивать чужие интересы точно не стоит. Взрослый человек может смотреть абсолютно все, что его душе угодно. А с детьми и подростками можно устраивать совместные просмотры интересных передач и семейных фильмов.

«Ты выглядела бы лучше, если...»

Подобные фразы могут быть ошибочно приняты за безобидную шутку или конструктивную критику, но в этом и заключается их опасность. Это не шутка и не критика, а самое настоящее уничижительное замечание. После нескольких таких высказываний можно и проблемы с самооценкой заполучить. Важно научиться определять эти замечания и правильно на них реагировать.

«Вы, женщины, очень долго одеваетесь»

Здесь может быть и другая фраза: «Все мужчины одинаковы». Как часто можно услышать подобное! Но на самом деле это оскорбительное высказывание. Нельзя стричь всех под одну гребенку и тем более нельзя обращать в критическое замечание тот факт, что человек рожден мужчиной или женщиной. Человек, который уважает собеседника, не будет использовать как повод для едкого комментария то, что является неотъемлемой чертой последнего.

«Ну мы же вас вырастили без памперсов»

Очень хорошо, что большая часть современного общества признает факт существования послеродовой депрессии. Но признавать еще не значит понимать и сочувствовать. «А что ты хотела?», «У тебя же машинка!», «Почему ты устала? Ты же дома сидишь!», «Ребенок все еще в памперсах?» — вот далеко не полный перечень того, что может услышать уставшая женщина. Иногда на таких доброжелателей действует отрезвляюще предложение помочь застирать гору пеленок и замыть все пятна в доме, после того как ребенок целый день проведет без подгузников.

«И как вы в этой квартирке все помещаетесь?»

«Когда расширяться будете?», «Вы точно тут уместитесь?», «Ой, какая маленькая кладовочка!» — и сразу все усилия последних лет, направленные на приобретение собственного жилья, стали незначительными, и радость улетучилась. Это значит, что у обесценивающего ваши достижения и приобретения человека сработал механизм защиты психики, который помогает сохранить себя и избежать соприкосновения с непереносимыми чувствами. Например, если сложно порадоваться за человека или признать в себе чувство зависти, то будет проще его обидеть и свести на нет все его старания, тем самым доказав себе, что завидовать тут нечему.

«И это вся твоя зарплата?»

«Ты же мужчина, и это все, что ты заработал?», «Не много же ты заработала на своей работе, лучше бы домом занималась!». Если такие «ободряющие» фразы приходится часто выслушивать от близких людей, то это тревожный сигнал. Подобные слова с легкостью заставляют сомневаться в собственных достижениях. Неудачи бывают у всех, а вот близкий человек должен поддерживать и вселять уверенность в своих силах.