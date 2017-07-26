9 объятий, которые расскажут об отношениях больше, чем слова
Далеко не каждому мужчине легко выразить те или иные чувства словами, и тогда на помощь приходит язык тела.
Хотите узнать, что могут рассказать о ваших отношениях объятия? Мы в AdMe.ru уже все разузнали — скорее читайте.
1. Объятие со спины
Крепкое объятие со спины говорит о том, что человек готов защитить вас от всех невзгод, а еще не боится брать на себя ответственность и обязательства. Он настоящий рыцарь — рядом с ним вы совершенно точно будете чувствовать себя в безопасности.
2. Объятие за талию
Даже если мужчина еще не признавался вам в чувствах, это объятие говорит само за себя: он буквально потерял голову от любви. Он безоружен перед вами и хочет проводить как можно больше времени вместе. Но будьте осторожны: такие мужчины частенько бывают слишком влюбчивы и переменчивы.
3. Объятие с похлопыванием по спине
Это объятие скорее ассоциируется с дружескими отношениями, чем с любовными. Если вы просто друзья, то романтическое продолжение вряд ли случится: он поддержит, выслушает, но взаимных чувств не ждите. Если же это единственное объятие, которое предпочитает ваш молодой человек, то стоит задуматься: кажется, он встречается с вами не из-за большой любви и не собирается отвечать взаимностью.
4. Объятие и взгляд «глаза в глаза»
Если он обнимает вас невероятно нежно и деликатно, а затем смотрит прямо в глаза, то будьте уверены: это символ настоящей, глубокой связи между людьми. Он очень дорожит вами, и все, что происходит с отношениями в данный момент, для него по-настоящему важно и ценно. У таких отношений есть будущее и, возможно, очень счастливое.
5. Объятие «Лондонский мост»
Между вами «пионерская дистанция», а само объятие получается каким-то скомканным и будто лишь только из вежливости? Кажется, вы не перевариваете друг друга, но стараетесь сохранить лицо. К чему маски? Если человек вам неприятен, будет достаточно и сухого кивка. Хотя, есть исключения: если вы пришли на семейный обед и встретили вредного дядюшку, этот вид объятий может очень даже вам пригодиться.
6. Долгое объятие
Это объятие наверняка знакомо каждому: оно так нам необходимо, когда нужна поддержка близкого человека. Без лишних слов оно длится и длится, а на душе становится чуточку легче: поверьте, этот мужчина готов быть с вами и в горести, и в радости, а это очень и очень важно.
7. Объятие одной рукой
Если ваш молодой человек любит обнимать вас за плечо, то таким образом он как бы берет вас под свое крыло и стремится защитить от любой невзгоды. Если вы только дружите, то таким образом мужчина предлагает свою помощь и поддержку. А вот если девушка так обнимает парня (и особенно на прощание), то знайте — вероятнее всего, она воспринимает вас только как хорошего друга и отношения здесь уже не получатся.
8. Объятие с распусканием рук
Этот парень наделен бурным темпераментом, и ему уже не терпится перевести ваши отношения на новый этап. А еще таким образом он стремится поскорее продемонстрировать, что эта женщина принадлежит ему и только ему. Если ваши отношения только начались, а он уже распускает руки, то вряд ли это говорит о глубоких чувствах — кажется, все это для него всего лишь игра. Но если вы давно вместе, то в таких заигрываниях нет ничего плохого, и даже наоборот — огонь еще пылает, а его любовь все так же горяча.
9. Крепкое объятие
Если мужчина крепко-крепко обнимает вас при встрече, слегка поглаживая по спине, то вам здорово повезло: он замечательно к вам относится и безумно дорожит. Такие мужчины очень искренни и романтичны, они мечтают о крепкой и счастливой семье. Между прочим, из них получаются отличные мужья — так что присмотритесь к нему повнимательнее.