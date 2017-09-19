9 стереотипов о нашем мире, которые стоит игнорировать

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый из нас иногда руководствуется стереотипами, даже не задумываясь. С другой стороны, все мы становились жертвой клише, которые часто не имеют логического обоснования. AdMe.ru решил разобраться, откуда взялись мифы, которые управляют нашей жизнью.

1. Блондинки не блещут интеллектом

Почему мы так думаем: Во-первых, есть мнение, что все началось еще в XVIII веке, когда куртизанка Розали Дютте в постановке сыграла роль недалекой блондинки (тогда поговаривали, что она сыграла саму себя). Во-вторых, большое влияние оказал образ Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», да и аналогия с куклой Барби сыграла роль. На самом деле: Каждый из нас понимает, что интеллект не может зависеть от цвета волос, но миф живет.

2. Все в мире делятся на гуманитариев и технарей. Гуманитарии обычно женщины

Почему мы так думаем: Скорее всего, общественные стандарты диктуют женщинам, что математика слишком сложна для них. Есть теория, что исторически мужчины всегда решали конкретные задачи: охотились, изготавливали оружие. Женщины оставались у очага, и им нужно было интуитивно понять, что нужно каждому из членов семьи. Поэтому женщины привыкли подключать фантазию и эмоции к мыслительным процессам. На самом деле: Доля правды в этом есть, хотя все гораздо сложнее. Наверняка и у вас есть знакомые, которые отлично разбираются в гуманитарной и технической сферах.

3. Бойцовые породы собак чрезвычайно опасны

Почему мы так думаем: Бультерьер, стаффордширский терьер, питбуль, доберман и другие пользуются дурной славой как опасные и агрессивные породы. Этот миф активно поддерживается СМИ. На самом деле: Каждая порода создается для людей, агрессия по отношению к человеку отсеивается добропорядочными заводчиками. Опасных пород нет — есть опасные владельцы, которые не смогли правильно воспитать собаку. Если такое случается с бойцовой собакой, она может нанести больший ущерб, чем другие породы, так как наделена большей силой. Кстати, согласно классификации Международной кинологической федерации, бойцовых пород не существует.

4. Мужчины молчаливы, женщины болтливы

Почему мы так думаем: Толчок стереотипу дал вывод психолога Луан Бризендин о том, что женщины произносят в день около 20 тыс. слов, а мужчины — всего 7 тыс. На самом деле: Новейшие исследования показывают, что все мы любим поболтать примерно одинаково, если располагает обстановка. Просто женщины открыто обсуждают друг с другом свои проблемы, что помогает им сбросить напряжение. У мужчин подобное поведение расценивается как слабость.

5. Все исследования британских ученых чудаковаты

Почему мы так думаем: Британские ученые давно стали мемом, все потому что темы их работ очень уж странные. Ну, например, создание процессора на основе грибов или исследование влияния наркотиков на пауков. На самом деле: Сами британские ученые считают, что всему виной система грантов, господствующая в стране. Из-за нее выгоднее всего заниматься теми исследованиями, о которых можно громко заявить и о которых будет интересно писать журналистам. Но не будем забывать, что в Великобритании много действительно великих умов, чей вклад в науку неоценим.

6. Женщины обожают шопинг

Почему мы так думаем: Есть версия, что женщина в магазине реализуют древний инстинкт собирательницы, которой нужно хорошо исследовать все вокруг и взять лишь лучшее. Поэтому она тратит на шопинг много времени. Мужчины же сосредоточены на одной цели: побыстрее завалить мамонта (или в данном случае купить нужное) и удалиться. На самом деле: Доводы ученых звучат убедительно, но не надо обобщать.

7. Розовый — для девочек, голубой — для мальчиков

Почему мы так думаем: Розовый — женский цвет, и мало кто даже задумывался о причинах. А ведь так было не всегда. На самом деле: Розовый стал «девчачьим» после Второй мировой войны, видимо, из-за своей связи с цветами. Голубой же ассоциировался с формой моряков и серьезностью, поэтому стал цветом для мальчиков. Скорее всего, всему виной был обыкновенный маркетинг — производителям было выгодно, чтобы люди покупали больше детской одежды, чему способствовало ее разделение на цвета.

8. Человек в очках — умный и серьезный

Почему мы так думаем: Логическая связь проста: человек в очках прочитал так много книг, что испортил глаза. На самом деле: Пока ученые сходятся на том, что в зоне риска находятся те, кто мало времени проводит на улице, особенно в детстве. Конечно, еще влияют наследственность и частое перенапряжение зрения, так что у «ботаников» больше шансов обзавестись очками. Но все же не стоит давать этому предубеждению влиять на наш разум.

9. Рокеры агрессивны, и вообще они плохие ребята

Почему мы так думаем: Рок-музыка на протяжении своей истории была неразрывно связана с протестом, а позже и с оккультизмом. На самом деле: Все мы, хотим мы этого или нет, порой испытываем гнев. И так устроен социум, что мы должны сдерживать его. Рок же помогает изучить свои чувства, а не прятаться от них. Согласно одному исследованию, после прослушивания тяжелой музыки люди чувствуют себя более активными и вдохновленными, у них снижается уровень раздражительности. Что касается оккультизма, музыканты прибегали к нему исключительно для создания антуража загадочности, они как бы соревновались, кто из них круче.

И напоследок

В этом коллаже мы решили собрать несколько клише вместе, чтобы каждый из нас мог еще раз осознать, как сильно они въелись в наше сознание. Вполне ожидаемо, что один из этих докторов совсем не кажется нам серьезным. Что ж, пора избавляться от беспочвенных стереотипов. Делитесь историями о клише, с которыми вы сталкивались, в комментариях.