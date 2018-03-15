9 привычек, которые стоит в себе развить, чтобы выстроить здоровые отношения

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Виктор Гюго сказал «Величайшее в жизни счастье — это уверенность в том, что нас любят, любят за то, что мы такие, какие мы есть, или несмотря на то, что мы такие, какие мы есть». То есть мы не идеальны. И с этим все нормально. Но отношения-то бывают идеальными. Во всяком случае все стремятся именно к таким.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вашей жизни уже есть такие отношения. А если пока нет или вы хотите лишний раз убедиться в своем везении, то вот вам список, одобренный известными психологами, философами и писателями.

1. Прошлое никак не влияет на ваши отношения

«Закон не имеет обратной силы», — слышали, наверное? Это означает, что на преступление не распространяется действие закона, появившегося после его совершения. Что уж тут говорить об обычной жизни? Если вы с партнером часто припоминаете друг другу проступки, случившиеся до вашего знакомства, то вы оба очень далеки от образа идеального возлюбленного. В таких случаях хорошо вспомнить слова Маркиза де Сада: «Ревнивцем движет вовсе не любовь к женщине, а страх перед унижением, которое он может испытать из-за ее неверности».

2. Планы не только на совместную, но и на личную жизнь

Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — значит вместе смотреть в одном направлении». То есть идеальный партнер не ждет от другого действий, которые должны привести только к его собственному благополучию. Цели должны совпадать. В противном случае отношения принесут одному из вас только разочарование.

3. Готовность «подвинуть» свои интересы

Многие пары распадаются потому, что один из партнеров не в силах принять ответственность и считает, что любовь и отношения — это только возможность приятно провести время. Американский психолог Карл Роджерс сказал: «Если общение долгое время продолжается в качестве игры в одни ворота, перспективы развития становятся сомнительными». Принятие ответственности — это не только признак идеального партнера, но и необходимый пункт для дальнейшего развития здоровых отношений.

4. В вашем партнере не живет чуткий инквизитор

В жизни и так довольно моментов, которые каждого держат в напряжении. Очередной кризис, невозможность реализовать себя, страх потерять работу и здоровье и прочее, прочее... А если еще и в отношениях приходится вздрагивать при каждом оценивающем взгляде второй половины и чувствовать себя сапером, у которого нет права на ошибку, то где же тогда искать понимание среди всего этого безумия? Эльчин Сафарли очень метко выразился по данному вопросу: «Знаешь, каков смысл упрека „с тобой сложно“? Ты не оправдал мои царственные ожидания в отношении тебя».

5. На ваши желания не накладывается чужая лапа

Покупка предмета из вселенной любимой видеоигры или желание взять собаку из приюта — неважно, что именно. Все мы в душе дети, которым в чем-то когда-то отказали родители. И нам важно получить поддержку в исполнении своих желаний. Как ни странно, нам необходимо почувствовать, что мы имеем право на получение объекта мечты. «Начало любви — позволить тем, кого мы любим, быть другими. А не подгонять их под соответствие нашим собственным образам», — сказал Томас Мертон, американский поэт и богослов.

6. У него есть еще интересы кроме вас

Партнер, который не только развивается сам, но и является причиной благоприятных изменений в вашей жизни, — очень ценный человек. Оглянитесь на свои отношения. Вы оба стали лучше за это время? Если да, то не отпускайте друг друга никогда, ведь это подтверждает изречение немецкого психолога Эриха Фромма: «Если я люблю, я забочусь, я активно участвую в развитии и счастье другого человека».

7. Вы не сливаете свой позитивный настрой, пытаясь наполнить его колодец пессимизма

Не существует людей, которые счастливы 24 часа в сутки. Но если отношение к жизни в целом у вашего любимого человека позитивное, если у него есть планы на будущее, которые вдохновляют и вас, если вы с радостью ждете завтрашнего дня, потому что хотите увидеть ваши общие планы воплощенными в жизнь, то вы вытянули счастливый билет. Берегите ваши отношения. И напоследок совет от английского писателя Гилберта Кита Честертона, чтобы сразу понять, кто находится перед вами: «Оптимист — это тот, кому все хорошо, кроме пессимиста. Пессимист — тот, для кого все плохо, кроме него самого».

8. Он дает вам понять, как с ним можно, а как нельзя, без нудных нотаций

«Что, в сущности, дурного в том, что себя мой друг любит больше, чем меня?» — этим вопросом задавался английский философ Фрэнсис Бэкон. Речь не только о требовании уважения к своим убеждениям, жизненной позиции и подобным вещам, но и к своему физическому телу. Никто не может похвастаться абсолютным здоровьем, но заботиться о себе в силах каждого. То есть пара, в которой один терпит саморазрушение второго, — это пример самого неудачного союза, рушащего по крайней мере две жизни.

9. Вы понимаете юмор друг друга

«Ни в чем не проявляется так характер людей, как в том, что они находят смешным», — сказал Иоганн Вольфганг Гете. Это едва ли не самый важный признак в поиске «своего» человека. Пары, которые смеются над одними и теми же вещами, самые счастливые. Ведь они могут всего одной шуткой разрядить атмосферу и избежать ссоры. И кроме того, приятно, когда любимый человек в восторге от вашего чувства юмора, даже если все остальные считают, что за такие шутки штрафовать надо.

Какие еще качества любимого человека делают его идеальным, по вашему мнению? Какими из них вы обладаете сами? Из чего складываются идеальные отношения, как вы считаете?