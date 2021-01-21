9 неожиданных признаков того, что вы умнее, чем думаете

Определять, умен человек или не очень, можно по-разному: с помощью специальных тестов, по количеству красных дипломов или просто интуитивно. Ученые разных стран долго наблюдали за людьми и выявили несколько признаков, которые характерны для личностей, чей умственный потенциал выше, чем у остальных.

Мы в AdMe.ru прочитали все эти исследования и поняли, что многие из нас умнее, чем нам самим кажется. По крайней мере, если верить ученым.

Избегаете категоричных высказываний

Известная фраза Сократа «Я знаю, что ничего не знаю» нашла свое развитие в так называемом эффекте Даннинга — Крюгера. По-настоящему умные люди стараются не утверждать что-либо безапелляционно. Если вы слышите, что кто-то использует в своей речи конструкции вроде «в большинстве случаев», «зачастую», «как правило», «считается, что...», то можете быть уверены практически на 100 %, что имеете дело с интеллектуалом.

Умеете общаться с кем угодно

Говорят, что учиться стоит только у лучших, но умные люди знают, что интересный диалог можно построить с кем угодно. Открытое мышление и способность воспринимать чужие точки зрения — отличительный признак высокого интеллекта. Недавно обсуждали с моей женой одну черту, свойственную многим успешным людям, в частности моему начальнику. Каждый раз, когда я с ним говорю, я ощущаю себя таким умным! Он отходит от меня с таким видом, как будто чему-то у меня научился. Это удивительный навык. Как я понимаю, он честно признается, когда чего-то не понимает, задает вопросы и искренне благодарит за то, что кто-то делится с ним знаниями. © Nylund / Reddit

Не интересуетесь банальными разговорами

Несмотря на то, что умные люди способны поддержать любой разговор, это не означает, что они получают удовольствие от социальных игр. Хотя считается, что чем больше человек общается с другими, тем более он счастлив, это не работает в случае с людьми с высоким интеллектом. Исследования показали, что умные люди чувствуют себя менее счастливыми, если вынуждены социализироваться. Поэтому, если в компании вас считают букой, задумайтесь: возможно, вы просто слишком умны для этих людей.

Часто испытываете чувство тревоги

Повышенная тревожность — признак не только эмоциональной нестабильности, но и высокого интеллекта. Дело в том, что люди с развитым интеллектом зачастую уделяют больше времени абстрактным размышлениям, анализу ситуаций из прошлого, а следовательно, склонны делать прогнозы на будущее. Естественно, чем больше сценариев вы способны себе представить, тем больше поводов для тревоги у вас будет. Впрочем, этот факт пока что полностью не доказан.

Нет проблем с лишним весом

Плохие новости для любителей хорошо поесть: ученые выявили обратную зависимость между коэффициентом интеллекта и индексом массы тела. Как взрослые, так и дети, страдающие от излишнего веса, показывают более низкие результаты тестов, чем их худые сверстники. Отчасти это связывают с тем, что ожирение вызывает психологический дискомфорт, который препятствует развитию. Но нельзя забывать, что высокий индекс массы тела, как правило, отмечается у людей с низким социальным статусом, что тоже влияет на развитие.

Умеете улаживать конфликты

Способность к эмпатии, которая присуща людям с высоким эмоциональным интеллектом, сама по себе неплохая штука. В частности, она позволяет более успешно вести переговоры, важные обсуждения, проводить деловые встречи. А еще умение воспринимать эмоции и переживания других людей и ставить себя на их место помогает в улаживании конфликтов.

Не указываете другим на грамматические ошибки

Казалось бы, способность обращать внимание на орфографические ошибки — это свидетельство развитого интеллекта, начитанности и внимательности. Безусловно, это так, но привычка судить людей только по тому, пишут они с ошибками или без, является признаком склонности к слишком поспешным решениям. В конце концов, люди могут торопиться, опечататься, отвлечься, страдать от дислексии или просто не придавать особого значения запятым.

Можете предсказать развитие диалога

Обладая развитым абстрактным мышлением, способностью делать выводы из мелочей и вниманием к деталям, умные люди без труда предсказывают, как будет развиваться тот или иной диалог, ситуация или сценарий, вплоть до конкретных реплик. Их сложно удивить внезапным поворотом сюжета, а смотреть с ними детективы и ситкомы просто невозможно. Исследователи надеются, что в будущем им удастся доказать связь между умением предсказывать чужие реплики и развитыми когнитивными способностями на научном уровне. Я настолько легко предугадываю реплики собеседника в беседах и предсказываю человеческое поведение, что это заставляет меня сомневаться в существовании такого понятия, как «свобода воли». © serenesam / Reddit

Вы легко находите аналогии и подбираете примеры

Еще один побочный эффект высокого интеллекта — способность быстро выстраивать связи между разными событиями и явлениями. В результате у вас не возникает проблем с тем, чтобы, объясняя ту или иную мысль, подобрать оригинальный и яркий пример или найти нечто общее между вещами, которые, на первый взгляд, никак не связаны. По сути, Чарльз Дарвин был парнем, который обнаружил, что на нескольких островах обитают разные виды животных. Он собрал и проанализировал эти данные, и в результате сформулировал теорию эволюции. Думаю, что чем быстрее и лучше человек может распознавать закономерности, тем он умнее. © Xechwill / Reddit