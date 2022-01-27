9 неожиданных доказательств того, что вы гораздо умнее, чем думаете

У каждого из нас бывают моменты, когда мы чувствуем себя глупо: неприятности на работе, сложности в учебе, смущение перед другим человеком или просто недосып, из-за которого мозг работает гораздо медленнее обычного.

Мы в AdMe.ru уверены, что все эти помутнения рассудка — явления временные и не должны сказываться на вашей самооценке. В доказательство мы отыскали довольно неожиданные признаки, которые отличают умных людей от обычных. Итак, ваш интеллект выше среднего, если у вас есть хотя бы один из них.

Носите очки

Люди в очках часто кажутся окружающим умными. И неспроста. Исследователи из Эдинбургского университета проанализировали когнитивные и генетические данные более 300 тыс. человек в возрасте от 16 до 102 лет. Оказалось, что высокие когнитивные способности связаны со многими показателями здоровья, в том числе со зрением. В частности, более умные люди почти на 30 % чаще имели гены, которые могут вызвать проблемы с глазами. Согласно другому исследованию, если человек носит очки с полной оправой, он выглядит в глазах окружающих умнее, чем те, кто предпочитает неполную или вообще ее отсутствие.

Предпочитаете плыть по течению

Умные люди, как говорят специалисты, не тратят время на беспокойство о том, что они не могут контролировать. Если вы умеете быть гибким и подстраиваться под обстоятельства, скорее всего, у вас высокий интеллект, говорит психолог и нейротерапевт Кэтрин Джексон. Умение плыть по течению — признак не слабости характера, а того, что вы умеете решать проблемы.

Предпочитаете одиночество шумной компании

Психологи обнаружили, что более умные люди испытывают меньшую удовлетворенность жизнью при более частом общении с друзьями. Объясняется это так: для наших предков контакты с союзниками были необходимостью, позволявшей им выжить. Однако особи с более высоким интеллектом могли самостоятельно решать проблемы, не прибегая к помощи других, и это существенно снижало для них значимость дружбы.

Часто отводите глаза

Если человек не смотрит в глаза собеседнику, его могут посчитать неуверенным в себе или даже лжецом. Однако стремление избежать зрительного контакта может говорить о том, что человек просто тщательно обдумывает свою мысль, прежде чем что-то сказать. Психологи из Киотского университета провели эксперимент: они попросили добровольцев сыграть в словесные ассоциации. Выяснилось, что для более сложных слов игрокам требовалось больше времени, однако если они прерывали зрительный контакт, то время для раздумий сокращалось. Смотреть в глаза собеседнику и обдумывать ответ — это двойная задача для мозга. Чтобы не отвлекаться, серое вещество стремится разорвать зрительный контакт и сосредоточиться на гораздо более важной вещи — тщательном подборе слов.

Раздражаетесь от посторонних шумов

Кажется, что умные люди способны полностью отключаться от внешнего мира во время работы, однако исследования показывают, что это не так. В 2015 году ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, как 100 разных человек способны абстрагироваться от раздражающего шума во время решения задачи. Участники, которые утверждали, что им труднее отгородиться от посторонних звуков, придумали более новаторские решения. Авторы исследования пришли к выводу, что люди, которым мешает фоновый шум, могут лучше сосредоточиться на нескольких раздражителях одновременно, что в итоге делает их решение более творческим.

Любите шоколад

Люди, придерживающиеся принципов правильного питания, безусловно поступают умно, но еще умнее их может сделать плитка шоколада. Исследователи обнаружили, что регулярное употребление этого лакомства значительно улучшает когнитивные способности человека, в том числе память и абстрактное мышление.

Эмпатичны и сострадательны

По словам психологов, чем выше у человека показатели эмпатии, тем лучше у него способности эффективного понимания речи. Другими словами, эмпатия, являющаяся частью эмоционального интеллекта, и понимание, являющееся частью когнитивного, напрямую связаны между собой. Так что чем ближе к сердцу вы принимаете чужие чувства, тем больше вероятность того, что у вас высокий IQ.

Любите откладывать на потом

Привычка делать многие вещи в последний момент вроде не очень красит человека, однако ученые говорят, что это признак высокого интеллекта. Если вы часто откладываете что-либо на потом, это может означать, что вы не ищете простых решений и предпочитаете находить инновационные идеи, вместо того чтобы обходиться очевидными. Исследование 2016 года показало, что люди с высоким IQ склонны часто откладывать на потом многие дела хотя бы потому, что с их уровнем интеллекта они могут позволить себе роскошь подождать, прежде чем приступить к задаче.

Не уверены в собственных знаниях

Люди, которые постоянно сомневаются в собственных знаниях и способностях, зачастую умнее тех, кто уверен в себе на все сто. Ученые решили провести эксперимент над группой студентов, сдававших тестирование. До оглашения итогов учащихся спросили, на сколько вопросов они ответили верно. Те, чей результат оказался хуже, значительно переоценили его, в то время как студенты с более высокими показателями думали, что они набрали меньше баллов, чем на самом деле.

Какие из этих признаков высокого интеллекта вы нашли у себя?