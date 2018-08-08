9 неоднозначных экспериментов с участием детей, которые вызывают бурю праведного возмущения

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Мудрость и знания не достаются людям просто так, а приходят после многих проб и ошибок. Благодаря ученым, которые не боялись экспериментировать, ошибаться, рисковать и повторять свои попытки снова и снова, мир получил электрическую лампочку и рентген, первую вакцину и расшифровку ДНК. Вот только изучение человеческой природы — вопрос намного более деликатный. А уж если речь идет об опытах, в которых принимают участие дети, то подобные эксперименты и вовсе не выдерживают никакой критики. Ошибка здесь может иметь ужасные последствия для жизни маленького человека.

Мы в AdMe.ru собрали 9 экспериментов с участием детей, которые вызывают бурю праведного негодования. Очень многие исследователи и ученые явно перегнули палку в своем стремлении к познанию, хотя благодаря одному из них мир получил вакцину от оспы.

1. Кукла Бобо, или как дети копируют поведение взрослых

В середине XX века психолог Альберт Бандура захотел выяснить, насколько далеко готовы зайти дети, повторяя агрессивное поведение взрослых. Он взял большую надувную куклу-клоуна, назвал его Бобо и снял несколько видео. На одном из них взрослый обнимает куклу, играет с ней, а на втором ругает ее, толкает и даже бьет резиновым молотком. Потом он разделил детей на три группы. Одной он показал видео без насилия, второй — жестокий вариант, а третьей вообще ничего не показывал. Детей по очереди пускали в комнату, в которой находился Бобо, а также игрушечные молотки и пистолеты. Дети, которые смотрели агрессивное видео, без малейших сомнений начали издеваться над куклой. Так же, как и взрослый, они ругали ее, пинали, били молотками и угрожали пистолетом. В остальных двух группах не было даже намека на насилие. В чем смысл? Дети имитируют поведение взрослых и порой делают это совершенно бездумно. Поэтому, если ваш ребенок стал употреблять матерные слова, бить соседских детей или хамить бабушке и дедушке, присмотритесь: за кем он повторяет?

2. Вырастить шимпанзе как сестру собственного сына

В 30-х годах XX века ученые все еще пытались понять, как много в интеллекте человека передается по наследству, а что можно изменить воспитанием. Была даже весьма безумная теория о том, что шимпанзе не могут говорить и не знают хороших манер только по той причине, что их не растят как человеческих детей. Психолог Уинтроп Келлог решил проверить данную теорию на практике. У него родился сын Дональд, и семья взяла на воспитание 7-месячную самку шимпанзе по имени Гуа и стала растить ее вместе с родным сыном, словно они были братом и сестрой. Вот только все пошло не по плану. Гуа хоть и научилась держать ложку в руках и немного понимать человеческую речь, но в целом не сильно сдвинулась в своем развитии. А вот Дональд, наоборот, стал многое повторять за своей «сестрой»: прыгать, пищать и кусаться. К полутора годам он освоил только три слова. Эксперимент в срочном порядке пришлось прекратить. В чем смысл? Ребенок может также копировать манеру поведения животных, и различные истории о детях-маугли это подтверждают. С другой стороны, попытка «очеловечить» животное, даже близкого к нам примата, не увенчалась успехом.

3. Сломанная кукла, или как навязать ребенку чувство вины

Психологи из Университета Айовы решили довольно жестоким способом выяснить, как у детей появляется чувство вины. В этом им помог эксперимент со сломанной куклой. Взрослый показывал ребенку игрушку и рассказывал, как она ему дорога, как он ее любит и как много всего с нею связано. Затем он давал ее малышу с просьбой быть очень осторожным. Как только кукла оказывалась у ребенка, запускался специальный механизм и она ломалась прямо в детских руках. Согласно инструкциям психологов, взрослый должен быть молча смотреть на малыша целую минуту. Сложно представить, что творилось в голове у ребенка, который и так чувствует себя виноватым, а тут еще на него смотрят с укором в полной тишине. Через некоторое время взрослый возвращался с такой же игрушкой, только целой, объясняя, что ничьей вины в этом нет. Сомневаемся, что ребенок тут же чувствовал облегчение. В чем смысл? Дети, которые приняли участие в этом эксперименте, в следующие годы вели себя довольно сдержанно и примерно. Но вряд ли потому, что научились здоровому чувству вины. Скорее всего, причиной такого поведения стал страх расстроить другого человека. А возможно, и вывод, что от взрослых всего можно ожидать.

4. Принудительное превращение Брюса в Бренду

Брюс Реймер вместе с братом-близнецом родился в 1965 году в Канаде. В возрасте 8 месяцев мальчику делали обрезание и по врачебной ошибке сожгли часть полового органа. Психолог Джон Мани дал родителям радикальный совет: провести операцию по смене пола и растить сына как дочку. Родители решили, что это хорошая идея. А для доктора Мани это был отличный способ доказать свою теорию, что именно воспитание, а не природа определяет гендерную идентификацию человека. Однако Брюс не желал становиться Брендой, носить платья и играть с куклами, а хотел быть таким же мальчишкой, как и его брат. Джон Мани уверял, что это «трудный возраст» и все пройдет. Но с годами проблема только усугублялась. Узнав всю правду, мальчик прошел через несколько операций, стал мужчиной по имени Дэвид, а впоследствии даже женился. Но в возрасте 38 лет он покончил с собой. В чем смысл? Подобным экспериментам под силу сломать психику ребенка. Вопрос гендерной самоидентификации сейчас приобрел особую остроту. Решение не определять половую принадлежность ребенка до его сознательного выбора, появление третьего пола — все это вызывает множество споров и дискуссий. Одно можно сказать точно: делать такие вещи против воли ребенка — это преступление.

5. Щекотка с каменным выражением лица

Психолог Кларенс Леуба в 1933 году решил выяснить, почему мы смеемся во время щекотки. Это врожденный инстинкт или мы видим улыбку того, кто нас щекочет, и улыбаемся в ответ? Свой эксперимент он решил провести на собственном маленьком сыне. Леуба запретил его щекотать, кроме специальных сеансов, которые он проводил лично. Также психолог запретил жене смеяться, когда она притрагивается к малышу. Во время своих сеансов Леуба надевал на голову маску из картона, чтобы не было видно его выражения лица, и щекотал малыша. Но чистоту эксперимента нарушила жена психолога, которая однажды рассмеялась, покачивая сынишку. Спустя некоторое время опыт был проведен на втором ребенке пары. В чем смысл? Психолог вынес свой вердикт: «Дети смеются, даже если не знают, что так принято». Однако странно, что для отца предмет исследования оказался настолько важным, чтобы на время лишить собственного ребенка обычных радостей жизни.

6. Заразить сына оспой ради изобретения вакцины

Английский медик Эдвард Дженнер в XVIII веке решил доказать, что если заразить человека несмертельной коровьей оспой, то после выздоровления он будет застрахован от действительно страшной человеческой оспы. Чтобы показать серьезность своих намерений, Дженнер заразил коровьей оспой собственного сына. Этот момент даже был увековечен в скульптуре. После того как малыш выздоровел, Дженнер пошел на очень большой риск и занес ему уже настоящую, человеческую оспу. Если его теория была верна, мальчик не должен был заболеть. В чем смысл? К большому облегчению, расчеты медика оказались полностью верны и мальчик не заразился. В противном случае Дженнер бы вошел в историю как безумный убийца собственного сына, а не как герой — изобретатель жизненно важной вакцины.

7. Внушить ребенку страх перед белыми вещами

Ученый Джон Уотсон захотел проверить, как формируются условные эмоциональные реакции у детей. Для этого он провел эксперимент над 9-месячным малышом по имени Альберт и приучил его бояться белых вещей. Сначала он показывал ребенку белую крысу. После того как младенец привык к ней и спокойно играл, ученый начал пугать ребенка, ударяя по железной пластине всякий раз, когда Альберт тянул к крысе руки. Альберт начал бояться не только крысу, но и любых белых вещей, которые отдаленно похожи на нее. При их виде он тут же начинал плакать. Вскоре эксперимент был прекращен, и малыша увезла мама. В чем смысл? Эту особенность используют при дрессировке цирковых животных, но оказалось, что и у младенцев таким способом можно «воспитать» нужную эмоцию. Табу на моральное и психологическое насилие над детьми не позволяет больше проводить столь жестокие эксперименты.

8. Воспитать из ребенка заику

Не менее чудовищный эксперимент в 1939 году провели ученые Уэнделл Джонсон и Мэри Тюдор, изучая факторы речевого развития. Они собрали 22 ребенка, разделили их на две группы и попробовали искусственно сформировать у одной из них заикание. Одних детей постоянно хвалили, а других высмеивали и унижали, убеждая их в том, что они неправильно говорят и точно станут заиками. Очень многие дети из второй группы вскоре перестали идти на контакт, а некоторые и правда начали заикаться. Журналисты прозвали эксперимент Джонсона «кошмарным исследованием». Намного лучше изучать динамику воспитания детей при помощи позитивных установок (или хотя бы отсутствия негативных). В чем смысл? Нельзя сказать, что ученые открыли Америку. Если кричать на ребенка и постоянно его ругать, мы воспитаем неуверенного в себе человека. Но если хвалить и поддерживать, то ребенок справится даже с имеющимися дефектами.

9. Опыты Павлова над детьми

В России сложно найти человека, не знающего об академике Иване Павлове и о тех опытах, которые ученый проводил над собаками, изучая их пищевые рефлексы. Есть даже монумент, изображающий ту самую «собаку Павлова». Но рядом с ним вполне мог бы быть и бронзовый ребенок. Школа Павлова не только ставила эксперименты на собаках, но и проводила опыты с участием детей-беспризорников в возрасте 6–15 лет. Они с радостью соглашались на это, ведь после исследований их угощали клюквой, шоколадом и другими деликатесами, о которых в сиротском приюте можно было только мечтать. Эти эксперименты были детально описаны в книгах советского физиолога и педиатра Николая Красногорского. Они не особо отличались от тех, которые проводились на собаках. В чем смысл? В результате своих экспериментов Павлову удалось доказать, что нет принципиальной разницы между пищевыми рефлексами человека и животных. Ученый хотел получить вторую Нобелевскую премию за эти опыты, но комиссия предложила не выдвигать его кандидатуру из-за этической стороны вопроса.