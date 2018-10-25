9 неочевидных способов избавиться от лишнего веса, не прибегая к диетам и физическим упражнениям

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Когда речь заходит о похудении, в голове сразу рисуются образы девушек, которые вынуждены есть фрукты килограммами и зелень пучками, чередуя это с изнуряющими тренировками. В принципе, так все и есть — без правильного питания и физических нагрузок сложно добиться желаемого результата. Но, оказывается, существуют такие способы похудеть, при которых не надо думать о диетах или походах в спортзал. Например, есть из красной тарелки.

AdMe.ru узнал, какие хитрости можно использовать тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, но не хочет (или не может) ограничивать себя в еде и заниматься фитнесом.

1. Ешьте из красных тарелок

Это кажется немного странным, но исследования показали, что люди из красной посуды едят меньше, чем из белой или синей. Дело в том, что этот цвет подсознательно ассоциируется с запретами и сигналами остановиться, и поэтому люди инстинктивно едят меньше. В эксперименте участникам раздавались крендели на красных, белых и синих тарелках. Те, кому доставалась красная тарелка, съедали гораздо меньше, чем остальные участники. Справедливости ради стоит отметить, что испытуемые ели не совсем здоровую пищу. Поэтому совет есть из красной посуды применим при употреблении вредных продуктов.

2. Пейте из узкого и высокого стакана

Забавный научно доказанный факт: если напитки пить из узких, высоких стаканов, то вы выпьете на 25–30 % меньше, чем если бы пили из низких и широких. Американский ученый, исследователь пищевых привычек современного человека Брайан Уэнсинк объясняет это оптической иллюзией, которая обманывает мозг. Тесты показали, что даже профессиональные бармены в низкие и широкие стаканы наливают больше напитка, чем в узкие и высокие.

3. Уберите вредные продукты из поля зрения

Исследование установило, что, если люди хранят высококалорийные продукты на виду, они с большей вероятностью будут весить больше, чем те, кто скрывает нездоровую пищу от глаз, а вместо нее держит фрукты. Дело в том, что вид вкусной (но вредной) еды увеличивает голод и соблазн, что и приводит к тому, что вы больше едите. Поэтому размещайте на видном месте только здоровые и полезные продукты.

4. Ешьте больше белка

Употребляя пищу, богатую белком, человек быстрее насыщается. Исследование показало, что увеличение потребления белка с 15 до 30 % помогло участникам съедать на 440 калорий в день меньше. Благодаря этому они смогли потерять в среднем по 5 кг лишнего веса в течение 12 недель, и это без намеренного ограничения продуктов. Продукты — рекордсмены по содержанию белка: мясо (куриное филе и говядина), рыба, яйца, творог, сыр, гречка, фасоль.

5. При чувстве легкого голода пожуйте мятную жвачку

Когда вы испытываете легкий голод и «рискуете» чем-то перекусить, пожуйте в течение нескольких минут жвачку без сахара с сильным мятным ароматом. Мятный вкус притупляет работу вкусовых рецепторов, и желание срочно что-нибудь съесть пропадает.

6. Добавляйте лед в напитки

Все, что мы едим и пьем, организм старается нагреть до температуры тела. Этот процесс терморегуляции сжигает калории, и чем больше организму нужно нагревать пищу, тем больше калорий он сжигает. Добавьте в напитки (кофе, чай, сок, воду, коктейли) немного льда и пейте их через трубочку. Холодная еда также заставляет наше тело сжигать больше калорий.

7. Больше спите

Исследование, опубликованное в 2013 году в журнале Nature Communications, показало, что люди, которые спят меньше 6 часов, чаще употребляют высококалорийные продукты и, соответственно, чаще набирают вес, чем хорошо высыпающиеся люди. Поэтому старайтесь спать не менее рекомендованных ВОЗ 7–8 часов.

8. Купите платье меньшего размера

Приобретите новое платье или джинсы, которые будут на несколько размеров меньше, и повесьте на видное место в вашем доме. Таким образом, перед глазами всегда будет мелькать отличное напоминание о том, какой конкретной цели вы хотели бы добиться.

9. Худейте вместе с кем-то

Объединитесь с друзьями или присоединитесь к группе, члены которой также стараются похудеть. Это обеспечит поощрение и мотивацию. Одно исследование показывает, что люди, которые объединились с другими худеющими, на 20 % чаще достигают своей цели.