9 навыков секретных агентов, которые пригодятся и в обычной жизни

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Супершпион — один из популярных образов современности. Неслучайно фильмы о Джеймсе Бонде входят в число наиболее успешных франшиз в киноиндустрии. Секрет прост: люди обычно ассоциируют себя с понравившимся персонажем, а ассоциироваться с непобедимым агентом особенно приятно. Но что поможет нам походить на ловкого и хитрого разведчика не только в мечтах, но и в реальности?

AdMe.ru собрал несколько приемов секретных агентов, которые пригодятся многим из нас в обычной жизни.

1. Знайте врага в лицо

По мнению разведчика Барри Дэвиса, один из важнейших шпионских навыков — умение использовать слабости врага против него самого. Пригодится этот навык и в обычной жизни. Если кто-то из окружающих выступает против вас, примитесь за поиски слабых мест обидчика. Социальные сети и биографические данные вам в помощь. Осведомленность о малоизвестных деталях (родственники, увлечения, образ жизни, личные качества) поможет понять причины неприязни и выработать эффективную тактику общения с противником, а возможно, даже найти к нему подход и наладить отношения.

2. Шифруйтесь сами

Одновременно постарайтесь ограничить количество доступной информации о себе, которая дала бы преимущество вашим недоброжелателям. В первую очередь это касается социальных сетей, личные данные в которых лучше указывать по минимуму. Также не нужно изливать душу неблизким приятелям и коллегам, давая тем самым повод к сплетням и пересудам. Помните, что даже самые невинные факты могут быть интерпретированы против вас. Особенно это касается сведений о личной жизни, обнародовать которые стоит выборочно и с большой осторожностью. Иначе невинная фраза «у меня завтра свидание» обернется выводом «а зачем ей повышение, ей же скоро в декрет».

3. Старайтесь дружить со всеми

Принцип «ты — мне, я — тебе» у многих ассоциируется с заискиванием и холодным расчетом, однако он эффективен, надежен и проверен временем. Как утверждает опытный разведчик, бывший агент МИ-6 Гарри Фергюсон, своевременный подарок ослабляет защиту и становится первым шагом к налаживанию контактов. Адаптируя эти слова к нашей повседневности, можно сказать так: искренний комплимент, ободряющая улыбка или симпатичный сувенир на Новый год — и вот уже большинство людей из вашего окружения считают вас очень милым человеком. А хорошие отношения и сердцу приятны, и в жизни полезны.

4. Тренируйте навыки общения

Конечно, это хорошо, если отношения налаживаются. Но настоящий разведчик, по словам основателя и председателя ЦРУ Аллена Даллеса, должен уметь общаться с разными людьми и в разных условиях, в том числе и с неприятными типами в ситуации открытого конфликта. Для этого следует научиться: следить за качеством речи, избегая скучных штампов и слов-паразитов;

отличать факты от домыслов;

заинтересованно слушать собеседника;

чаще молчать, чем говорить. Согласитесь, все эти шпионские навыки могут пригодиться буквально в любой жизненной ситуации. Главное, они не являются врожденными, а приобретаются и оттачиваются в процессе общения с разными людьми. Не избегайте собеседников — ни симпатичных, ни неприятных, ни интересных, ни скучных, — и постепенно вы научитесь подбирать ключик к каждому.

5. Осваивайте основы психологии

В жизни полезно разбираться в мимике и жестах собеседника, распознавать истинные мотивы людей, замечать их скрытые комплексы. А еще адекватно оценивать собственные реакции на слова и действия окружающих. Освоить основы прикладной психологии несложно: сегодня на книжном рынке представлено достаточное количество достойных изданий по этой теме. Главное, побольше практиковаться, присматриваясь к своему окружению и стараясь довести привычку «читать» людей до автоматизма. И вскоре вы быстро будете понимать, что собеседник: врет, если чешет нос;

нервничает, если крутит в руках карандаш или другой предмет;

что-то скрывает, если прячет руки в карманы или за спину;

испытывает дискомфорт при общении, если скрещивает руки на груди;

хитрит, если щурится;

доволен разговором, если потирает ладони друг о друга.

6. Научитесь сливаться с толпой

Любое общество приветствует единомыслие и настороженно относится к «чужакам». Вот почему едва ли не главное умение шпиона — ассимилироваться с толпой. В серьезных компаниях на важность этого аспекта часто прямым текстом указывает корпоративный дресс-код. Но и в менее очевидных случаях не стоит отбиваться от коллектива: если на работе готовят костюмированный корпоратив, то лучше поддержать идею; если в отделе принято скидываться на печенюшки к чаю, лучше поучаствовать. Главное, не переиграть и не перенять ненароком манеру одеваться или хохоток кого-нибудь из окружения.

7. Развивайте наблюдательность

Настоящий шпион замечает факты и детали, на которые не обращают внимания обычные люди, и в нужный момент легко извлекает их из памяти. В жизни такой навык пригодится, чтобы быстро найти аргумент в споре или отразить атаку недружественного оппонента, переведя внимание на его собственный прокол, который вы вовремя припомнили. Такие способности тоже можно развить тренировками: где бы вы ни были, старайтесь запоминать мелкие ориентиры на своем пути, фрагменты текста после одноразового его прочтения, лица случайных прохожих, набор, количество и расположение окружающих вас предметов и т. д.

8. Не теряйте бдительность

Сотрудник ЦРУ Джейсон Хансон понимает под бдительностью повышенное чувство своего окружения, которое позволяет замечать подозрительное и потенциально опасное поведение — на улице, в такси, в аэропорту, во время обеда или в любой другой ситуации. Разумеется, мы не призываем постоянно проверять, нет ли за вами слежки, или носить шапочку из фольги для защиты от излучения. Однако умеренная бдительность никому не повредит, так как позволит вовремя заподозрить охлаждение со стороны окружающих, выяснить причину таких изменений (допущенная ошибка, слухи, происки конкурентов) и принять меры.

9. Работайте над собой

Шпионами нечасто становятся «по случаю». Обычно к этому сознательно идут всю свою жизнь: отлично учатся, развивают кругозор и эрудицию, занимаются спортом, овладевают в совершенстве иностранными языками. В подражание таким людям любому человеку будет полезно: учить иностранные языки;

читать серьезную литературу, не ленясь при этом выписывать понравившиеся цитаты;

изучать биографии людей, на которых хочется походить;

смотреть качественные документальные фильмы о природе, физических явлениях, исторических событиях и т. п.;

чаще общаться с интересными и эрудированными людьми, страясь тянуться к их уровню. Но, пожалуй, главные качества секретного агента — это упорство в достижении цели, трудолюбие и привычка постоянно расти и развиваться, и они-то уж точно пригодятся любому человеку.