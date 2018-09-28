9 научно доказанных способов вытащить из депрессии близкого человека (И не скатиться в нее самому)

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Медицина официально признала депрессию заболеванием, но мы по-прежнему боимся посмотреть ей в лицо, списывая состояние близких людей на перемену погоды, проблемы на работе или в личной жизни. Между тем, врачи называют поддержку семьи и друзей одним из важнейших факторов для преодоления этого недуга.

AdMe.ru собрал наиболее действенные способы помощи человеку, который находится в депрессии.

1. Познакомьтесь с проблемой поближе

Есть достаточное количество книг и интернет-ресурсов, которые излагают проверенную передовую информацию о видах депрессии, ее течении и симптомах. Тщательное изучение вопроса поможет вам лучше понимать поведение близкого человека и не принимать его негативные выпады или истерики на свой счет.

2. Отделите болезнь от человека

Депрессия сильно меняет поведение человека — он почти гарантированно становится замкнутым, эмоциональным, плаксивым, подозрительным. Важно понимать, что это проявление болезни, а не постоянные изменения характера. Такой подход позволит избежать обид и непонимания в ваших отношениях, укрепит связь и станет важным фактором выздоровления.

3. Задавайте вопросы

Несмотря на то что депрессивное состояние буквально вынуждает человека быть в одиночестве, покидать его следует как можно реже. При этом не нужно стараться любыми способами поднять настроение — гораздо лучше сработают вопросы на актуальную для него тему. Они не только покажут его важность и вашу заботу, но и помогут понять корни заболевания. Вопросы, которые стоит задать: Когда ты впервые почувствовал себя таким образом?

почувствовал себя таким образом? Есть ли вещи, слова или темы , которые усугубляют твое состояние (триггеры)?

, которые усугубляют твое состояние (триггеры)? У тебя бывают суицидальные мысли?

суицидальные мысли? Есть ли что-то, что помогает тебе чувствовать себя лучше?

4. Обратитесь к врачу вместе

Мы уже писали о том, как выявить скрытую депрессию и как отличить недуг от обычной сезонной хандры или стресса. Депрессия — заболевание, требующее лечения у специалиста. Часто человеку бывает сложно преодолеть психологический барьер и отправиться на консультацию, иногда апатия так сильна, что даже выздоровление не становится стимулом. Что делать? Пойти на прием вместе. Это не просто дружеский жест, а реальная помощь: 1) Вы гораздо лучше врача знаете особенности поведения близкого человека, можете отличить проявления депрессии от обычных вспышек эмоций — это поможет при формировании клинической картины. 2) В присутствии родственника или хорошего друга больному будет проще довериться врачу и открыто говорить с ним. 3) Только здоровый и заинтересованный в исходе лечения человек сможет найти действительно классного специалиста (иногда для этого приходится перелопатить не один десяток форумов и сайтов). 4) Выслушав рекомендации врача, вы сможете контролировать терапевтический процесс, не пуская его на самотек.

5. Включите понимание на максимум

Родственники людей с депрессией склонны обесценивать чувства больных, обвинять их в склонности к драмам и излишним эмоциям. Такое поведение приводит к обратному эффекту — человек замыкается и продолжает вариться в своей проблеме. Что нужно сделать: 1) Принять тот факт, что для больного его переживания являются абсолютно реальными и обоснованными. 2) Вести себя бережно и осторожно, особенно при обсуждении острых тем. 3) Не избегать обсуждения проблем, не отмахиваться от них.

6. «Нет» искусственному веселью

Предположение, что поход на вечеринку или веселая вылазка в центр города поможет справиться с депрессией, — большая ошибка. Депрессия — это не хандра, которую удается развеять яркими впечатлениями. Что нужно сделать: 1) Узнать, какая деятельность реально помогает больному чувствовать себя лучше — об этом знает только он сам. 2) Отказаться от давления на близкого — если он не хочет куда-то идти, не нужно настаивать. 3) Принимать во внимание его состояние: в «хорошие» дни шансы выйти на прогулку гораздо выше, а иногда не стоит даже пытаться. По мнению психотерапевтов, лучше всего в комплексном лечении депрессии себя показали такие активности как прогулки на природе, творчество, легкие спортивные нагрузки, уход за животными.

7. Возьмите на себя быт

Обычные домашние дела — уборка, решение вопросов с коммунальными службами, оплата счетов при депрессии становятся непосильной ношей. Если ваш близкий человек буквально лежит пластом, постарайтесь на время отгородить его от привычных обязанностей, переложив их на себя, — это очень мощная поддержка. Если вы работаете и не готовы полностью отвечать за бытовые вопросы, имеет смысл подумать о временном подключении помощника по хозяйству.

8. Сохраняйте идентичность

Пребывание большую часть суток рядом с человеком в депрессии подкосит кого угодно — в итоге можно обнаружить себя на дне рядом с пострадавшим. Чтобы избежать выгорания и эмоционального перемешивания с больным, сохраняйте свою идентичность. Что нужно делать: 1) Наряду с заботой о близком человеке заниматься также и своими потребностями. 2) Чаще гулять, встречаться с друзьями, радовать себя приятными вещами. 3) Избавиться от чувства вины за свое хорошее настроение (ему подвержены почти все родственники людей с депрессией).

9. Помните, что рано или поздно проблема уйдет

Лечиться от депрессии можно годами (тут уже кому как повезет), но этот недуг излечим — поддержкой близких, комплексной терапией, медицинскими препаратами. Впрочем, некоторым удается уже через месяц выйти из неприятного состояния и вернуться к нормальной жизни. Вы должны помнить, что человек, который находится в депрессии, не понимает, что его восприятие мира меняется под влиянием болезни. Ему кажется, что все плохо, все вокруг враждебно настроены и так далее, — и он целиком в это верит. Именно от родственников и друзей зависит общий психологический климат в семье, оптимизм и соблюдение врачебных предписаний.

Приходилось ли вам поддерживать человека с депрессией? Какие приведенные нами приемы вы считаете наиболее действенными?