9 наболевших тем, которые педагоги уже давно хотели обсудить с родителями

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Сегодня отношения родителей и учителей сильно изменились. Первые нередко контролируют процесс обучения и все чаще предъявляют претензии. Безусловно, преподаватели бывают разными, но большинство из них все же любят свою работу. А когда с одной стороны идет родительское давление за безраздельное внимание именно к их ребенку, а с другой — требования ежемесячных километровых отчетов, предъявляемые школой, педагогам остается только одно: высказаться.

Автор данной статьи на AdMe.ru по совместительству учитель младших классов, и ей с коллегами есть что порекомендовать мамам и папам школьников накануне нового учебного года.

1. Позвольте ребенку понять, чего хочет именно он

Нередки ситуации, когда мамы и папы твердой рукой задают направление интересов своему чаду. Они готовы видеть в нем лауреата Нобелевской премии в области нейробиологии, главу Международного суда ООН, призера Олимпийских игр по плаванию брассом, но никак не скромного гуманитария. В итоге под давлением маленький человек отказывается от того, что приносит удовольствие ему, и старается соответствовать амбициям родителей. Хочется сказать: не надо ломать ребенка. Если он чувствует себя комфортно в рисовании или другой «неперспективной», на ваш взгляд, области, дайте ему возможность проявить себя. И неважно, что в семье все врачи / инженеры / экономисты (нужное подчеркнуть) и он не сможет продолжить профессиональную династию. Зарабатывать любимым делом дорогого стоит.

2. В погоне за результатом можно проглядеть ухудшение здоровья ребенка

Родители часто не замечают первых признаков усталости и нервного истощения школьника: раздражительность, резкую смену настроения, плохой сон. Но это не вызывает тревоги, особенно если в дневнике одна за другой стоят хорошие оценки. Детская раздражительность или плохое настроение часто могут выглядеть для взрослых как невоспитанность и неуважение к старшим. Однако врачи уже давно выяснили: у детей может развиться вполне реальная клиническая депрессия. Чтобы не допустить такого, обращайте внимание на изменения в поведении ребенка, если они не случайные, а повторяются или затянулись.

3. Учитель — это не круглосуточно

Озабоченные успехами и неудачами своего чада папы и мамы не всегда понимают, что у преподавателя есть личное время. Доступность мессенджеров типа Viber, WhatsApp и Telegram создает иллюзию, что педагог всегда на связи. А если он в нерабочее время не ответит на звонок или сообщение, то рискует прослыть «невнимательным». Хорошо бы не забывать, что вне школы учитель тоже хочет отдохнуть от работы, а не держать в голове проблемы каждого ребенка и отчитываться, почему на родительском собрании приняли именно такое решение, а не какое-то другое.

4. Посещать собрания — в интересах родителей

Часто бывает, что на общеклассные встречи приходят одни и те же мамы и папы, причем в довольно-таки скромном составе. Понятно, что после долгого трудового дня мамам и папам непросто найти в себе силы куда-то идти и что-то слушать. Но без их участия невозможно уладить возникающие вопросы. Классный руководитель: «У родителей любимая практика — не посещать собрания, а потом расспрашивать меня, что было на повестке дня и какие успехи и проблемы у их сына или дочери. Я всегда им говорю: хотите знать о жизни класса и иметь весомый голос в принятии того или иного решения — приходите, участвуйте в дискуссии. На переменке между уроками у меня не всегда есть время, чтобы подробно и обстоятельно все обсудить».

5. Из-за чрезмерной заботы ребенок не научится самостоятельности

Нередко родители щадят своих детей и не обременяют их элементарными обязанностями. В результате школьники не умеют даже банально обслужить самих себя. Взрослому проще самому потратить минуту на сбор портфеля, чем ежедневно прививать ребенку ответственное отношение к его же вещам. В когнитивной психологии существует наглядный расклад: чтобы ребенок научился держать под контролем свои дела, ему просто необходим эталон. Станьте примером, на который ребенок сможет равняться, и его ответственность постепенно разовьется.

Еще очень важно обращать внимание школьника на последствия его действий: сложил рюкзак с вечера — утром не нужно лихорадочно собираться, перестал забывать пенал — исчезла необходимость клянчить карандаши и ручки у одноклассников.

6. Физкультура — полезный предмет, так что не нужно делать липовые справки об освобождении

Ситуация со спортом в данный момент удручающая. Многие родители сами решают, будет их ребенок ходить на физкультуру или нет, а для «официального» пропуска уроков снабжают детей записками учителю либо справками, полученными без объективной причины. В итоге у школьников наблюдается дефицит физической активности, ловкости — ноль, выносливости — ноль, зато есть все предпосылки к сколиозу. Чтобы не допустить искривления позвоночника, не лишайте ребенка полезной для него разминки. Спорт необходим. Приучите детей делать зарядку, постелите на их кроватях в меру жесткие матрасы. Если у ребенка нет проблем с ушами, запишите его в бассейн. Обязательно проследите, чтобы парта в школе и рабочий стол дома были правильной высоты.

7. Наглость не лучшее, чему вы можете научить своего ребенка

Некоторые мамы и папы зачем-то поощряют своих детей дерзить преподавателям. Но между «не тушеваться перед учителем» и «нахамить учителю» есть разница. Такой ребенок не побоится сказать в лицо педагогу «Отвали!», потому что знает: его за это максимум отругают, зато в глазах одноклассников он станет лихим героем. Подобное поведение особенно часто практикуется учениками выпускных классов: они навсегда покидают учебное заведение, поэтому, как говорится, могут себе позволить. Учительница физики: «После контрольной 9-классник, обозлившись на меня за низкую оценку, при всех крикнул мне: „Идиотка!“ Остальные ученики радостно засмеялись. Когда я пригласила на беседу папу этого школьника, он прокомментировал случившееся очень емко: „Не обижайтесь, мальчик растет“». Ребенок еще слишком мал, чтобы разбираться в тонкостях поведенческих отношений. Вы скажете ему «Не бойся учителя», а он решит, что «не бояться» равно «грубить». Объясняйте ему нюансы, прорабатывайте ситуации. Кстати, конструктивного диалога с преподавателем тоже никто не отменял.

8. Кумиры-блогеры вряд ли покажут юным фанатам хороший пример

Дети стараются подражать тем, чей авторитет они признают, кто в их глазах обладает зашкаливающей крутостью. Сегодня зачастую это блогеры-подростки. Отсюда у современных детей в лексиконе и дерзости, и даже мат. Родители разводят руками, мол, мы не можем проконтролировать все, что смотрит в сети ребенок. Проявлять тактичный интерес к онлайн-жизни своих детей очень даже нужно. Задайте несколько аккуратных вопросов о людях, с которыми дети общаются, и о приложениях, которые скачивают. Предложите вместе послушать модную музыку. К родителям, которые «в теме», у подростков гораздо больше доверия.

9. Позвольте ребенку правильно отдохнуть после школы

Из-за насыщенной школьной программы, огромного количества развивающих кружков, а также по причине того, что живое общение им заменили гаджеты, у современных детей практически нет детства. Некогда / нет сил / нет желания (нужное подчеркнуть) бегать во дворе и играть со сверстниками. Как вариант, это происходит еще и потому, что сверстники в тот же самый момент чахнут над своими гаджетами. Специалисты рекомендуют: если школьник сильно утомляется на уроках, после них следует дать ему время для пассивного отдыха. Пусть он посмотрит телевизор или просто полежит в течение часа. Если же ребенок переполнен энергией, то ему нужна физическая активность. А чтобы дети не уставали от отдыха, им надо менять характер деятельности: от спокойных игр к подвижным и наоборот.

Действительно, скажи учитель все это родителям в лицо, и неприятной ситуации было бы не избежать. Но вдруг вы согласны с каким-то из вышеизложенных мнений?