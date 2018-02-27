9 мужских особенностей, которые говорят, что он будет прекрасным мужем

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Каким вы представляете идеального мужа? Не сомневаемся, что в список можно включить множество положительных качеств, которые хотелось бы видеть в партнере. В этой статье мы разобрались, насколько женские представления об идеальном спутнике жизни соответствуют реальным фактам, которые доказаны учеными.

Для этого мы в AdMe.ru собрали основные исследования о браке и рассказываем вам, каким должен быть идеальный партнер, по мнению специалистов.

1. Ум. Умные мужчины реже изменяют и больше зарабатывают

Нет ничего странного в том, что одни люди умнее других. Но, по мнению финских ученых, для крепкого и счастливого брака стоит выбирать более умных мужчин, потому что они с большей вероятностью не изменят своим женам. К тому же умные мужчины обычно зарабатывают больше, чем менее сообразительные. К таким результатам ученые пришли в рамках исследования, в котором они изучили 200 тысяч финских мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Специалисты учли множество показателей, но именно уровень интеллекта, по их мнению, оказывает сильное влияние на то, сложится ли брак.

2. Физическая форма. Важна лишь разница между весом мужа и жены

Ученые из Университета Теннесси пришли к выводу, что мужчины и женщины удовлетворены отношениями в браке сильнее, когда женщина в паре более стройная, чем мужчина. При этом она может быть далека от модельного телосложения. Важна лишь разница между весом мужа и жены. Специалисты предупреждают, что на уровень счастья людей в браке влияют сотни факторов, и вес лишь один из них. Но их исследование доказывает, что женщинам не нужно гнаться за мифическим идеалом красоты и постоянно худеть, чтобы найти партнера и построить с ним счастливые отношения.

3. Чувство юмора. Смешно должно быть вам, а не всем

Каким бы очаровательным ни был мужчина, большинство женщин даже подсознательно ставят чувство юмора выше внешности. Ученые Кристофер Уилбур и Лорн Кэмпбелл в своем исследовании доказали, что женщины в анкетах на сайтах знакомств чаще учитывают такой критерий, как чувство юмора, нежели привлекательная внешность. По их мнению, девушки связывают умение шутить с интеллектом. А это прибавляет парням еще несколько очков в их глазах. Тем не менее чувство юмора — довольно специфическое свойство. Вам могут нравиться одни шутки и совсем не нравиться другие. Поэтому важным компонентом хорошего брака является схожее чувство юмора. Пусть он не собирает полные залы на стендап-шоу, главное, что смешно именно вам.

4. Эмоции. Он не скрывает их под маской мужественности и спокойствия

Многие женщины хотят, чтобы рядом с ними был сильный и мужественный человек, который никогда не дает слабину. Но на деле оказывается, что эмоциональность мужчины очень важна для счастливого брака. Так, профессор психологии Джон Готтман в течение 12 лет наблюдал за 130 гетеросексуальными парами. В результате он установил, что мужчины, которые умеют слушать и слышать своих жен, понимают их эмоции и могут проявлять эмоциональность в ответ, имеют более счастливые браки и в целом менее склонны к разводу.

5. Поддержка. В радости важнее, чем в горе

Доктор философии, профессор психологии Калифорнийского университета Шелли Гейбл в результате своего исследования установила, что для партнера поддержка после успехов важнее, чем поддержка после поражений. Именно поэтому муж, который умеет искренне радоваться за свою жену даже в ситуациях, когда ее успех не колоссален, будет сильнее удовлетворен отношениями в браке, чем тот мужчина, который умело поддерживает лишь в сложной ситуации. Женщина также будет более удовлетворена отношениями с таким партнером.

6. Работа. Он хочет, чтобы вы трудились и росли как специалист

В то время как феминизм активно шагает по миру, многие мужчины до сих пор уверены, что женщина — это в первую очередь жена и домохозяйка. В исследовании, опубликованном в 2005 году, говорится, что мужья становятся решающим фактором в 2/3 случаев, когда женщина перестает работать. Но, несмотря на это, число женщин, которые хотят быть хорошей матерью и высококлассным специалистом одновременно, растет день ото дня. Именно поэтому гендерное равенство в браке так важно. Результаты исследования показали, что работающие женщины, стремления которых поддерживаются мужчиной, счастливее. А значит, вероятность развода уменьшается.

7. Деньги. Он не стремится заработать все деньги мира

Часто женщины хотят, чтобы рядом с ними был состоятельный мужчина, который умеет делать деньги чуть ли не из воздуха. При этом женщина и сама может быть финансово успешной. Но исследователи из Университета Бригама Янга изучили 1,7 тысячи пар и установили, что пары, в которых деньги не ставятся на первое место, имеют более стабильный брак, чем те, кто хочет заработать как можно больше. Ученые выяснили, что мужчины и женщины, которые делают упор на деньги, не умеют правильно разрешать конфликты и не отзывчивы по отношению друг к другу. Но поскольку деньги — вопрос, который чаще всего вызывает ссоры в браке, глупо говорить, что они совершенно неважны. Просто финансовая составляющая не должна доминировать над другими качествами, которые вы цените в партнере.

8. Сожительство. Важно, в каком возрасте мужчина предлагает начать жить вместе

Исследование социолога Ариэль Куперберг из Университета Северной Каролины доказало, что сожительство до брака не повышает риск развода в будущем. Скорее этому риску подвержены пары, которые начали жить вместе в слишком юном возрасте. Поэтому, если мужчина предлагает вам жить под одной крышей до свадьбы в 18 лет, это не слишком хорошая идея. Скорее всего, сожительство закончится ничем либо разводом. Если же предложение поступает позже хотя бы лет на 5, вероятно, оно более обдуманное, а партнер станет в будущем хорошим мужем.

9. Детство. Он с удовольствием рассказывает о своих счастливых детских воспоминаниях

Ученые из Кембриджского университета установили, что люди, которые были счастливыми в детстве, во взрослой жизни также более счастливы. Это отражается и на браке. Но есть один подводный камень: счастливые взрослые скорее откажутся от неудачного брака, так как имеют высокую самооценку. Но если в ваших отношениях все в порядке и при этом мужчина рассказывает о счастливом детстве, то шанс, что ваш брак тоже будет счастливым, увеличивается.

Какие качества идеального мужа вы добавили бы в этот список?