9 ложных ценностей, которые навязывает нам современное общество

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В детстве казалось, что когда мы подрастем, то наконец-то получим возможность поступать так, как нам на самом деле хочется. А на деле выяснилось, что наша жизнь интересует абсолютно всех: родители срочно требуют побольше внуков, друзья советуют открывать свой бизнес, а производителям всевозможных товаров просто необходимо, чтобы в этом сезоне вы ходили в леопардовой юбке и с 10-м айфоном. И каждый второй готов рассказать вам, как правильно жить. Потом что «надо» и «все так делают».

AdMe.ru неловко об этом говорить, но практически каждый из нас хотя бы однажды попадался в эти психологические ловушки и начинал думать аккуратно вложенными в его голову штампами.

1. «У состоявшегося человека должны быть машина, квартира и айфон последней модели»

В современном обществе активно пропагандируется жизнь ради удовольствия, которое полагается испытывать в основном от покупок новых гаджетов, «волшебных» духов или, на худой конец, сковородок с антипригарным покрытием. Одновременно нам навязывается модель поведения ребенка, который хочет новую игрушку прямо сейчас (совершенно верно, именно эти 2 слова входят в большинство рекламных текстов). И неважно, что из-за покупки айфона последней модели придется полгода питаться лапшой из пакетов, а дорогущий джип будет простаивать в гараже, потому что элементарно нет средств на его обслуживание.

2. «Чем я хуже телезвезды?»

В наши дни психологи выделяют такой феномен, как имитация стиля жизни других социальных групп. Иначе говоря, это попытки подражать телезвездам и бизнесменам, которым хватает денег на любые капризы. Понятно, что у девушки из небольшого городка вряд ли хватит денег на настоящее платье от кутюр, шикарный отдых на Мальдивах и пластику груди в дорогой швейцарской клинике. Проблема заключается в том, что она неосознанно будет считать себя хуже какой-нибудь дивы с обложки журнала и с годами заработает шикарный комплекс неполноценности.

3. «Не могу жить без инстаграма»

Здесь все просто: чем больше у тебя красивых фоточек в соцсетях, тем ты лучше и успешнее. По крайней мере на взгляд тех, кому не повезло съездить в этом году в отпуск или не хватило денег на дорогой ресторан. У психологов по этому поводу другое мнение: они считают, что у любителей выставлять свою жизнь напоказ формируются нарциссические качества, а гости их страниц могут начать страдать от банальной зависти и даже заработать депрессию.

4. «Я изо всех сил стараюсь быть хорошей мамой»

Не упахалась — не мать. Примерно под таким девизом проходит жизнь многих женщин после рождения ребенка. Особенно если они преданные читательницы глянцевых журналов, на страницах которых публикуется куча советов по развитию и воспитанию. При этом у такой образцовой мамы часто совершенно не остается времени на себя, а педагоги и психологи уже бьют тревогу, отмечая, что из-за родительской сверхзаботы нынешние дети не умеют самостоятельно принимать решения и не способны сконцентрироваться на учебе.

5. «Стыдно быть поваром или швеей»

С годами в нашем обществе сформировалось представление, что человек без высшего образования относится к «низшей касте», а с получением диплома он автоматически становится отличным специалистом, перед которым открываются двери самых престижных компаний. В результате мы практически начисто потеряли уважение к простому труду. Мало кто из нынешних школьников открыто заявит, что мечтает стать швеей или электриком. А уж если ты родился в семье потомственных медиков, то о карьере парикмахера даже заикаться не следует.

6. «Несите сюда мой первый миллион»

Многие из нас совершенно не готовы медленно подниматься по карьерной лестнице и зарабатывать себе репутацию хорошего специалиста. Гораздо проще пойти на один из расплодившихся в сети тренингов, где расскажут, как плохо работать «на дядю», и посоветуют вырваться из офиса на волю. Из-за навязанного обществом стремления к быстрому успеху люди не собираются становиться профессионалами в своем деле. Они скачут от одной работы к другой в надежде, что хотя бы где-то на них безо всяких усилий свалятся сумасшедшие деньги и всеобщее признание.

7. «Два часа перед зеркалом — и натуральный макияж готов»

Бедные женщины сейчас оказались буквально меж двух огней. Вроде бы в моде натуральная красота, для поддержания которой достаточно минимума косметики. Но одновременно нам внушается, что быть красивой — значит находиться в курсе последних модных трендов и уметь наносить макияж чуть ли не на уровне профессионального визажиста. Недаром в последние годы все больше женщин отказываются от «тирании макияжа», не стесняясь своей природной красоты и заодно экономя время, проведенное у зеркала.

8. «А куда вы в этом году ездили?»

И как-то неловко ответить, что никуда. Или уже в 5-й раз подряд провели отпуск в любимой Италии. Или (что еще хуже) в очередной раз взяли all inclusive в турецком отеле и 2 недели лениво перекатывались от пляжа к «шведскому столу». Все это благодаря стихийно возникшей моде на путешествия и негласном соревновании «кто посетил больше стран». Отпуск в Индии, уик-энд во Франции, бизнес-тренинг на Мальдивах — все ради того, чтобы получить максимум впечатлений и запостить красивые фотки в инстаграм.

9. «Самое главное — это твой комфорт. Чужие проблемы тебя не касаются»

Представьте, что вы поскользнулись на обледеневшем асфальте, упали прямо посреди людной улицы и повредили руку. А теперь попробуйте угадать, как отреагируют на это прохожие. В лучшем случае вас будут обходить, в худшем — исподтишка снимать на телефон. Зато на того, кто попытается прийти вам на помощь, будут смотреть косо: зачем связался, неужели готов бездарно тратить свое драгоценное время? И, казалось бы, что может быть проще и естественное, чем помочь тому, кто в этом нуждается. Тем не менее время тимуровцев благополучно закончилось, сменившись модой на безразличие к окружающим.

Интересно, а вы готовы пойти наперекор общественному мнению?