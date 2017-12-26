9 известных уловок пикаперов, по которым их легко вычислить

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Есть вид мужчин, которые меняют женщин как перчатки, и у них даже есть свои выверенные приемы и целые ритуалы. Но не стоит обольщаться, ведь такие отношения не рассчитаны на долгое время, и если вы хотите стабильности, то это точно не ваш случай. Для того чтобы вы не стали жертвами коварных обольстителей, мы в AdMe.ru собрали самые яркие примеры того, что мужчина не нацелен на длительные отношения. Но все же, надеемся, остается шанс, что перед вами именно он, сказочный принц.

1. От него нет звонка первые три дня

Если, договорившись созвониться, вы ждете уже два дня, приходя к твердой решимости забыть про это знакомство, а тут неожиданно на третьи сутки раздается долгожданный звонок, это повод задуматься. Среди профессиональных пикаперов считается, что это самое благоприятное время для звонка.

2. От него исходит невероятная уверенность в себе

Такие мужчины знают, что уверенность — их сильное оружие. Причем этот прием работает, даже если серьезных поводов для такой уверенности и нет. Главное — показать, что он настоящий мачо и все держит под контролем (а о том, как реально обстоят дела, вы можете и не узнать).

3. Может явно заигрывать с другими девушками у вас на глазах, чтобы привлечь ваше внимание

Старый как мир и действенный способ. Если мужчина пользуется популярностью и вызывает румянец на щеках подруг, то он ого-го. Конечно, перегибать палку он не будет, ведь все эти ухищрения только для вас. Обратите внимание, как он ведет себя с вами в компании. И если это игра на публику, вы сразу это поймете.

4. Он старается касаться вас при любой возможности

Есть разница между прикосновениями мужчины, который действительно влюблен в вас, и тем, кто хочет провести с вами необременительную ночь. Как ни странно, в первом случае контакта будет меньше, чем во втором. Тот мужчина, который ищет развлечения на один раз, будет более уверенно прикасаться в любой ситуации, подходит она или нет.

5. Он говорит именно то, что вы хотите услышать. Как в сказке

Если вы услышали за день знакомства все то, что не слышали за всю жизнь от всех мужчин, вместе взятых, это тоже повод задуматься. Задача соблазнителя — вызвать у вас бурю эмоций, в буквальном смысле слова сносящих крышу. Как показывает практика, обычный мужчина не склонен к чересчур сильным словесным проявлениям восторга.

6. Ваше знакомство было очень нестандартным

Если вас не покидает чувство, что все как в кино, все так необычно и, что говорить, просто вау, то, может, все ваше знакомство было подстроено. Самое главное для соблазнителя — это вызвать у вас много-много ярких эмоций, чтобы вы полностью попали в его сети.

7. Он всегда выглядит божественно

Ухоженный вид, явно продуманный гардероб и безумно приятный аромат дорогого парфюма. Как правило, обычные мужчины не так зациклены на внешнем виде. В обалденном виде нет ничего страшного, если он не идет в совокупности со всеми остальными пунктами, конечно.

9. Он создает впечатление очень воспитанного и эрудированного человека

Опять же, если вам встретился мужчина, который обладает незаурядными знаниями, это не говорит о том, что ему нужна женщина на ночь и не более. Насторожить должно то, что он выставляет свои знания напоказ и они у него немного однобоки. Ведь истинный ценитель поэзии явно может продекламировать больше чем одно стихотворение.

9. Он таинственен и загадочен

Испокон веков женщин притягивают мужчины с ореолом загадочности и таинственности, из песни слов не выкинешь. Чем меньше мы знаем, тем больше нас притягивает атмосфера тайны. Соблазнители это знают и прекрасно используют. Если вы утонули под градом вопросов о себе, но ни единого слова не услышали про жизнь собеседника, то или перед вами шпион, или очень скрытный парень, или все-таки человек, который явно пытается манипулировать.

Бонус: как себя вести, чтобы не стать жертвой манипуляции

Если поток комплиментов вызывает у вас недоверие, проигнорируйте его. То же касается и прикосновений. Держите человека на расстоянии вытянутой руки. Ведь если его намерения серьезны, это только разогреет интерес, а простого соблазнителя отправит на поиски более доступной жертвы.

Постарайтесь больше узнать о человеке, задавайте вопросы и посмотрите, как он будет на них отвечать. Если нехотя и переводя разговор на вас, это повод задуматься.

Если у вас есть серьезные опасения, попробуйте не сразу отвечать на телефонные звонки и перенести свидание. Охотника за легкой добычей такие приемы точно отпугнут

Помните, что наши предостережения носят рекомендательный характер и каждая ситуация уникальна. Тем более что у девушек есть безотказное оружие — интуиция. И если она говорит, что что-то не то, то это повод подумать. Хотя, конечно, если в ваших планах развлечься на вечер, то расслабьтесь и получайте удовольствие. А какие у вас есть приемы разоблачения? Делитесь с нами.