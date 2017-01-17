9 фраз, которые мгновенно нейтрализуют любого грубияна

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Когда нам грубят, велико искушение огрызнуться в ответ. Но реагировать на бестактные вопросы и неуместные замечания можно, не теряя самообладания.



Мы в AdMe.ru проверили несколько фраз, которые помогут поставить любого грубияна на место.

Простое слово «cпасибо» обладает поистине волшебным действием. Говоря «спасибо» на грубость, вы показываете собеседнику, что не рассердились. Злость и хамство — признаки незрелой личности, а вы не такой человек. Вы признаете неуместность высказывания собеседника и разрешаете себе не реагировать на него.

Эта фраза показывает, что вы готовы продолжить разговор, если собеседник будет вести его с уважением к вашей личности. Если же грубость и хамство продолжаются, то воспользуйтесь следующим советом.

Когда вы чувствуете, что готовы вот-вот сорваться и наговорить гадостей в ответ грубияну (или еще хуже — начать драться), заканчивайте разговор. Так вам не придется сожалеть о сказанном в порыве гнева. А хам в другой раз будет думать прежде, чем говорить что-то обидное.

Эти вопросы особенно эффективны, когда вы находитесь в группе людей и другой человек пытается поставить вас в неловкое положение или вывести из себя. Встречая спокойствие и уверенность, грубиян теряется и начинает задумываться о том, что и почему он только что сказал. Благодаря этому вы сможете перевести любой разговор во взрослую дискуссию о предмете разногласий.

Объясните собеседнику, что конкретно вам не нравится в его словах, что именно вас обижает. Таким образом вы оградите себя от грубых и неуместных замечаний в будущем.

Большинству из нас трудно признать чью-то правоту. Если вы считаете, что в словах грубияна есть доля истины, пусть и сказанная в нелицеприятной форме, сообщите ему об этом. Скорее всего, на этом разговор закончится, не успев перерасти в конфликт.

Часто хам сам не осознает, что говорит грубость. Когда вы обращаете внимание на то, как расцениваете его слова, то побуждаете грубияна задуматься о враждебности по отношению к окружающим и начать следить за речью.

Эта фраза может употребляться только в отношении близких людей (друзья, родители, супруг), которые вдруг оказались не в духе и решили выместить свое плохое настроение на вас. Напомните своим родным, что любите их. Вот увидите, довольно быстро они сменят гнев на милость, а разговор повернется в более позитивное русло.