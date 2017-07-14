9 фраз, которые бесят даже самых терпеливых

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Существуют фразы, на первый взгляд вполне невинные, но они могут легко задеть некоторых людей или даже взбесить. Может, потому, что человек, который их произносит, демонстрирует вам, что вас не слышит, не понимает и вообще проявляет непростительное равнодушие? AdMe.ru проиллюстрировал для вас фразы, которые способны привести к настоящей катастрофе. Не стоит говорить их любимым людям.

«Я говорил!» / «Я так и знал!»

Человек ошибся, и вам нужно обязательно ткнуть его носом? Нужно напомнить ему, что вы предупреждали, а он посмел не послушаться — и вот результат? Пусть теперь расхлебывает и запомнит на будущее, что вы умный и знаете все наперед, так? И это вместо слов поддержки? Неудивительно, что человек вместо благоговения перед вашим гением, бесится от злости.

«Сейчас»

Если вы на любую просьбу что-либо сделать говорите «сейчас» с потрясающе

безучастным видом, то не удивляйтесь, что вместо благодарности в глазах просящего увидите недоверие. Ведь «сейчас» — очень «растяжимое» понятие — от «когда-нибудь» до «никогда».

«Ты меня, конечно, извини, но...»

После этой фразы неминуемо следует какая-нибудь гадость. А что, теперь можно безжалостно рубить правду-матку, вы же заранее извинились! Очень удобная фраза. Можно не думать о чувствах собеседника. И почему только он обижается?!

«Тебе не будет интересно» / «Тебе не понять»

Разве может быть кому-то интересно то же, что и вам? Разве способен кто-то это понять и осмыслить? Вряд ли. И объяснять бесполезно — только время тратить. А то, что собеседник спрашивает, интересуется, так просто он по наивности не ведает, насколько глубок вопрос. Вам-то виднее, что ему не понять. И вообще это его не касается!

«Ты мне этого не говорил!»

Вы можете действительно не помнить того, о чем вас попросили. Но зачем в этом признаваться? Фразой: «Ты мне этого не говорил(-а)» — можно, во-первых, дать понять, что просьба не только не выполнена, но и совесть на этот счет спокойна. А во-вторых, показать, что вы сомневаетесь в адекватности собеседника.

«Я тебя услышал» / «Я тебя понял»

Ваш собеседник что-то горячо рассказывает и, наверное, ждет от вас реакции. Но натыкается на сухую информацию о том, что у вас есть уши. И не более. Какие-то выводы, мнение, поддержка — все это ниже вашего достоинства и не стоит и секунды драгоценного времени. Пусть знает.

«Успокойся»

Безучастное, равнодушное «успокойся» способно привести к прямо противоположному эффекту. Этой фразой вы перечеркиваете важность проблемы собеседника и вместо слов понимания и поддержки просто равнодушно ставите его на место.

«Опять начинается...»

Возможно, собеседника сильно беспокоит эта проблема. И он безрезультатно пытается ее обсудить. Снова и снова. Этой фразой вы даете ему понять, что вам не только безразлична эта его «ерунда», но и вообще вам до жути надоело его слушать.

«Зачем тебе этот дорогой крем, эти дорогие туфли? Ты и так красивая»

Вы правда ждете обоснований трат? Или «прозрения» и искреннего раскаяния в «транжирстве»? Но следует лишь негодование? Странно, ведь вы-то лучше знаете, на что собеседнику следует потратить его деньги. А он, неблагодарный, воспринимает ваш вопрос как попытку ограничения свободы и вмешательства в личное.