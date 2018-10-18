9 экспериментов, которые доказали, что лучше всего работают люди, которые ленятся и много отдыхают

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100 лет назад люди работали гораздо больше, чем сегодня. Генри Форд стал первым, кто перевел сотрудников на 8-часовые смены и предложил трудиться только 5 дней в неделю. Сегодня HR-специалисты признаются, что 5-дневная рабочая неделя тоже изживает себя: в понедельник и пятницу люди часто ленятся, быстро выгорают, постоянно балансируют между офисом и домом, не радуя себя и начальство продуктивностью. Поэтому многие компании ставят эксперименты над сотрудниками, предлагая им нестандартные графики работы.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, чем закончились громкие опыты крупных и мелких компаний и можно ли что-то из их наработок воплотить в реальную жизнь, чтобы наконец все успевать, неплохо зарабатывать и получать максимум удовольствия от жизни.

Почему меньше работать выгодно для всех?

Компании больше зарабатывают на ленивых: они ищут простое и быстрое решение в сложной ситуации, затрачивают меньше усилий для получения нужного результата.

Трудоголики редко работают лучше среднестатистических работников.

Женщины с маленькими детьми трудятся продуктивнее, если предложить им гибкий график или работу из дома.

Стресс становится результатом перерабатывания и снижает продуктивность на 51 %.

Сокращая длину рабочего дня, компания уменьшает расходы на содержание офиса. Звучит неплохо, но как это работает на самом деле? Несколько компаний, школ, индивидуальных предпринимателей и пару стран на себе испытали нечто подобное. Но, как оказалось, изменения в рабочем времени не всем пошли на пользу.

Стартап Buffer: меньше 6 часов в день, но без выходных

В 2014 году сооснователь сервиса для работы с соцсетями Buffer Джоэль Гаскойн попробовал трудиться каждый день, но сократил число рабочих часов, разбил это время на 3 части, добавил в перерыве занятия спортом и пару часов отдыха. Расписание каждого дня выглядело так: 4:30 — подъем.

С 5:00 до 6:30 — 90 минут фокусированной работы.

С 6:30 до 9:00 — спортзал, завтрак, душ.

С 9:00 до 11:30 — 2,5 часа фокусированной работы.

С 11:30 до 15:00 — обед, продолжительный отдых.

С 15:00 до 16:30 — 90 минут фокусированной работы.

Результат: неудача. Джоэль хотел, чтобы каждый день стал похож на предыдущий, но превратить субботу и воскресенье в будни оказалось сложно. Мир живет по собственному распорядку: в выходные люди не сидят дома, на улице становится шумно, офисы пустуют. Никто не ответит на отправленное письмо, не прочитает новую публикацию в блоге. Через 15 дней ежедневных занятий спортом у Джоэля начались проблемы с мышцами, пришлось неделю отдохнуть. Постепенно он начал выгорать на работе: времени, выделенного на отдых, не хватало, чтобы набраться сил, а привычные занятия начали угнетать его.

Бизнес-тренер Джим Рон: 6 укороченных рабочих дней

Бизнес-тренер Джим Рон советовал 6 дней усиленно трудиться и 1 день полноценно отдыхать. За счет введения 6-го дня уменьшается количество рабочих часов в сутках. По похожему графику трудится большинство компаний Индии и Таиланда. Результат: неудача. Изучая на протяжении 5 лет влияние работы на концентрацию и мышление, ученые обнаружили следующее: люди, работающие больше 40 часов в неделю, хуже справляются с задачами, менее внимательны и сообразительны. Вы трудитесь все больше и больше, но не показываете хорошие результаты. Это пагубно влияет на личную жизнь и здоровье человека: люди страдают от бессонницы, начинаются проблемы с лишним весом и сердцем, растет риск появления инсульта, диабета второго типа, бесплодия и инфаркта.

Клиника Svartedalen: смена длиной всего 6 часов

В течение 2 лет в шведской государственной клинике Svartedalen, ухаживающей за пожилыми людьми, сотрудники работали всего 6 часов в день вместо 8. Результат: успешно, но дорого. Качество услуг выросло, сотрудники меньше жаловались на усталость, но пришлось повысить затраты на обслуживающий персонал, который замещал сотрудников из основного штата. Наем 17 новых человек, которые доделывали работу штатных работников, обошелся в $ 1,3 млн. И клиника отказалась от нововведения.

Хельсинки: обычный график работы и пауза на тихий час

Компании в Хельсинки в качестве эксперимента вводят дневной сон на работе. По мнению финских профсоюзов, это плодотворно сказывается на продуктивности сотрудников. На сон выделяется час: люди собираются в помещении и под руководством специально приглашенного человека расслабляются, медитируют или погружаются в сон. Результат: успешно. Опросы работников показали, что дневной сон снимает усталость, помогает лучше переключаться между задачами, снимает дискомфортные ощущения от сидячей работы и дает заряд бодрости до конца дня.

Сотрудники Uniqlo и Nissan: 10 часов в день, но 3 выходных дня подряд

Японская компания, владеющая брендами Uniqlo, Theory и J Brand, тестирует новый график, предлагая 10 тыс. сотрудников-ретейлов работать 4 дня в неделю. Рабочий день длится 10 часов, но, как и прежде, может выпасть на субботу или воскресенье. Так компания пытается снизить текучку кадров и расходы на обучение новичков. С новым графиком сотрудники проводят больше времени с семьей, заботятся о пожилых родственниках. Для Японии это серьезная проблема: женщины часто увольняются, чтобы ухаживать за близкими.

Результат: успешно. Работникам новый график понравился, повысилась производительность труда. Постепенно к инициативе подключаются новые компании, например Nissan. Одни вводят 4-дневную рабочую неделю, другие награждают лучших сотрудников «премиальной пятницей» — укороченным рабочим днем в конце недели.

Частные компании: 4 рабочих дня в неделю

В американской компании MSCO занимаются маркетингом и с недавних пор работают 4 дня в неделю. Сотрудники получают даже больше, чем их коллеги в других фирмах со стандартным графиком. Но если в пятницу возникают срочные дела, нужно быть на связи. В юридической компании Perpetual Guardian из Новой Зеландии ради эксперимента попробовали трудиться 4 дня в неделю и даже раньше уходить с работы, чтобы не попасть в вечерние пробки. Но они далеко не первые, кто внедрил подобный график. В Гамбии вся страна работает 4 дня в неделю, а в пятницу отдыхает, занимаясь домом и семьей.

С 2013 года президент Гамбии ввел в государственных учреждениях новый график: 4 дня люди работали с 8:00 до 18:00, а в пятницу действовал дополнительный выходной, который следовало потратить на заботы о скоте, земледелие и молитвы. Результат: во всех случаях очень успешно. В Гамбии с 2017 года схема немного изменилась: теперь все работают 4 дня до 16:00, а по пятницам — до 12:30, чтобы затем заниматься личными делами. А в компаниях MSCO и Perpetual Guardian график стал постоянным, потому что на 20 % выросла производительность труда, улучшилась атмосфера в коллективе и повысилась удовлетворенность сотрудников компанией.

Amazon: короткий рабочий день, фриланс и выходной в пятницу только для мам с детьми

Ради эксперимента онлайн-супермаркет Amazon предложил некоторым сотрудницам работать по 30 часов в неделю с 10:00 до 14:00 в зависимости от нагрузки, полную медицинскую страховку, выходной по пятницам и возможность иногда трудиться из дома. Они получали на 25 % меньше, чем остальные сотрудники, но и работали на 10 часов меньше. Результат: частично успешно. Целью эксперимента было занять молодых мам, предложив выгодную работу по неполной ставке с удобным графиком. Женщинам идея понравилась, но компания подверглась критике за нежелание ввести условия, при которых мамы трудятся полный день, а дети, например, ходят в садик при офисе.

Японское правительство: 4 рабочих дня, половина выходного раз в неделю и еще половина выходного раз в месяц

В 2015 году молодая девушка покончила жизнь самоубийством, не справившись с работой, на которую тратила больше 150 часов в неделю. После этого случая правительство Японии тестирует разные меры, способные снизить нагрузку на трудящихся. Эксперимент с нестандартным графиком работы провели сначала внутри одного министерства: треть сотрудников раз в месяц по понедельникам приходила на работу во второй половине дня. Каждую пятницу действовал сокращенный день, люди освобождались уже в 15:00. Результат: успешно. Отсутствие большого числа сотрудников в понедельник утром не нарушило работу министерства, а длинные выходные были с радостью встречены сотрудниками: кто-то отходил от воскресных вечеринок, кто-то занимался уборкой дома и заботой о семье. Правительство рекомендует компаниям перенимать этот опыт.

Школы в США: 4 учебных дня, понедельник или пятница — выходные для спорта, творчества и отдыха с друзьями

С начала 2000-х часть средних школ в сельских районах США перешла на 4-дневную учебную неделю, чтобы сократить расходы на отопление помещений, зарплаты учителей, питание и транспортировку учеников до школы. Число учебных часов увеличилось на 1-2 урока в день, но по понедельникам или пятницам дети не учатся. В эти дни учителя повышают квалификацию, проводят дополнительные занятия или устраивают собрания для родителей. Иногда пятый день посвящен открытым кружкам по творчеству, музыке, спорту. Постепенно инициатива становится популярной: недавно весь штат Колорадо перешел на 4-дневную учебную неделю, превратив понедельники в дополнительные выходные для детей. Результат: очень успешно. Школам удалось значительно снизить расходы, повысить мотивацию учеников и качество обучения. Зарплаты учителей остались прежними. Родителям, которые трудятся по 5 дней, предлагают привозить детей в школу в группы продленного дня.

А как бы вы проводили выходные, будь пятница или понедельник еще одним нерабочим днем?