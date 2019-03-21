9 экологических изобретений, которые могут изменить наше будущее

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Все больше людей задумываются об экологии. Благодаря этой тенденции мы сможем жить в совершенно другом мире: без мусора, пластиковых отходов и выхлопных газов. И ведь уже сегодня можно найти замену привычным средствам, которые загрязняют окружающую среду. Чем заменить полиэтиленовые пакеты, из какого вредного вещества, которым наполнены мегаполисы, можно сделать чернила, а также какой бывает экокожа, кроме синтетической, вы узнаете из статьи.

AdMe.ru верит, что при желании человечество сможет остановить загрязнение планеты и показать ее следующему поколению в совсем другом обличии.

1. «Морское ведро»

Это изобретение принадлежит двум друзьям, которые занимаются серфингом и очень обеспокоены вопросом экологии. «Морское ведро» способно за один раз собрать до 20 кг мусора, а также фильтрует масло и нефть. Серферы утверждают, что тестировали очистительный прибор в течение 4 лет и за это время в него не попало ни одно живое существо. Это еще одно несомненное достоинство устройства.

2. Ручки из пластиковых бутылок и выхлопных газов

Эти многоразовые шариковые ручки сделаны из переработанных пластиковых бутылок. Производитель также предлагает набор из цветных гелевых чернил.

А эта картина нарисована маркерами, чернила которых состоят из выхлопных газов. К автомобильным выхлопным трубам крепится картридж, который собирает углеродную сажу, затем она очищается от тяжелых металлов и перерабатывается в высококачественные чернила. Одна ручка содержит объем выбросов, формируемых в течение примерно 40 минут.

3. Кроссовки из пластика

95 % этой обуви — пластик, собранный в океане, а остальные 5 % — переработанный полиэстер. На каждую пару уходит примерно 11 пластиковых бутылок. Компания Adidas намерена использовать такой метод и в производстве спортивной одежды, поставив перед собой цель переработать 11 млн пластиковых бутылок.

4. Многоразовая упаковка

Компания Bee’s Wrap нашла свое решение, как сократить использование пластика, и создала пищевую пленку из хлопка, пчелиного воска, масла жожоба и древесной смолы. Такая обертка долговечна и легко моется.

5. Экокожа из бананов

После каждого сбора урожая бананов фермерам приходится срезать дерево, чтобы стимулировать рост новых фруктов. Огромное количество отходов в виде древесного волокна обычно оставляют разлагаться на земле, но компания Green Banana Paper увидела в этом возможность построить бизнес, который выгоден с экономической, экологической и социальной точек зрения. Так было запущено производство кошельков, которые не только помогают сократить отходы после вырубки банановых деревьев, но и поддержать местных фермеров, чей доход зачастую не превышал прожиточный минимум.

6. Лампы для выращивания растений в помещениях без окон

Светильники от Nui Design Studio — это полностью самоподдерживающиеся экосистемы, в которых растения могут расти в течение многих лет и при этом не нуждаться в солнечном свете.

7. Часы из бочек для виски

Original Grain производит часы из экологически чистых материалов. Многие изделия сделаны из переработанной древесины из-под бочек для виски. На каждые купленные часы компания сажает одно плодовое дерево и различные сельскохозяйственные культуры в Сенегале, благодаря чему сокращается голод и увеличиваются доходы местного населения.

8. Растительный пластик

Индонезийский предприниматель разработал пластик на основе маниоки. Этим материалом можно заменить почти все, что сейчас наносит вред окружающей среде: пакеты, контейнеры для еды, полиэстеровые скатерти и многое другое. Такой пластик разлагается всего за пару месяцев на суше или в воде и не оставляет после себя токсичных остатков.

9. Ананасовая «кожа»

Ananas Anam — это филиппинская компания, которая превращает листья ананаса в экологичную альтернативу коже. Таким образом она обеспечивает дополнительным доходом местных жителей, а также дает дизайнерам возможность поработать с новым материалом, из которого получаются модные вещи. При этом не страдают ни животные, ни экология.

А вы стараетесь сделать свою жизнь экологичнее?