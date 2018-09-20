9 «эгоистичных» поступков, за которые нам не должно быть стыдно

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Обидное слово «эгоист» из уст окружающих далеко не всегда говорит о том, что человек поступает неправильно. Скорее он просто перестал быть удобным тихоней и научился отстаивать свои принципы — это многих раздражает.

AdMe.ru составил список 9 якобы эгоистичных поступков, которые на самом деле говорят о психологической зрелости.

1. Требовать компенсацию

Неудачная укладка, пересоленный суп или бракованный товар - повод для четкого выражения претензий. Специалисты советуют сначала просто обозначить свое недовольство и попросить переделать то, что не нравится. Если исправить ситуацию нельзя, плохое настроение клиента должно быть скомпенсировано. Варианты компенсации: новая услуга за счет заведения;

возврат товара;

скидка или подарочная карта на услуги;

единовременная финансовая выплата. Вопросы с компенсацией вправе решать менеджер, управляющий или владелец заведения.

2. Бездельничать

Чувство вины из-за отсутствия продуктивности или невыполненных обязательств — плод неуверенности в себе и гиперответственности. Мы читаем десятки статей о повышении эффективности своей работы, но забываем позволить себе расслабиться, остановиться и отдохнуть.

3. Отказываться участвовать в сплетнях

Перемывание косточек в дружеском или рабочем коллективе — распространенное явление, а отказ от участия в нем нередко бывает причиной раздора. Чтобы сохранить свой душевный комфорт, лучше сразу обозначить свою позицию, даже если это прозвучит жестко.

4. Разграничивать личную и деловую жизнь

Попросить клиентов или сотрудников не беспокоить вас по рабочим вопросам после 18:00 или 19:00 вполне нормально, хотя это и может стать причиной непонимания. Впрочем, западные психологи уже давно считают навык разграничения личного и рабочего времени не эгоизмом, а жизненно важной профилактикой профессионального выгорания.

5. Занимать свое место

В поезде или самолете всегда найдутся люди, которые предложат поменяться местами, объясняя это самыми разными причинами. Так вот, вы не обязаны пересаживаться, если не хотите, и оправдываться за свое поведение тоже. В конце концов, нужное место всегда можно забронировать заблаговременно, если это так важно.

6. Требовать повышения

Синдром самозванца может заставить усомниться даже в своем праве занимать нынешнее рабочее место, не говоря уже о повышении. Тем не менее предлагать боссу повысить вас обязательно стоит в том случае, если вы чувствуете в себе силы выполнять более сложную работу и успели наладить связи с коллективом. Ну и конечно, если более высокая должность вам интересна.

7. Перестать играть роль жилетки

Если подруга каждый день звонит для того, чтобы пожаловаться на свою жизнь, и это продолжается много лет, стоит задуматься. Дружба должна вдохновлять и радовать, причем в двухстороннем порядке. Конечно, предлагать помощь в сложной ситуации стоит, но делать это нужно правильно: попытаться вывести близкого человека из состояния жертвы;

дать конструктивный совет или проявить заботу;

не забывать о своей семье и психологическом комфорте. Показательными являются ваши чувства после общения — ощущаете ли вы себя удовлетворенным или психологически использованным.

8. Совершать поступки ради себя

Жизнь ради других может выглядеть благородно со стороны, но она приводит к разрушительным последствиям. Психологическая зрелость состоит в умении отделить свои истинные желания и мечты от навязанных, а также в их реализации. Кстати, психологи уверены, что только люди с адекватной самооценкой и навыком совершать важные поступки ради себя могут построить счастливую семью и стать хорошими родителями.

9. Не бояться общественного мнения

Свобода в проявлении эмоций, чувств или самовыражения — то, за что мы уважаем сильных личностей. Они не стыдятся отказаться от встречи или отношений с неинтересным человеком, прямо высказать свое мнение или показаться смешными.

А какие «эгоистичные» поступки вы считаете разумными и адекватными?