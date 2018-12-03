9 эффективных способов остановить идиотские мысли, которые постоянно крутятся в голове

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Навязчивые мысли часто бывают у каждого из нас, и, если их игнорировать, они могут со временем перейти в одержимость какой-то проблемой или вопросом. Они бывают вполне невинные: задаться вопросом, выключен ли утюг, закрыта ли дверь, перекрыт газ. Бывают и более сложные навязчивые мысли о конкретном человеке, который остался в прошлом, или изматывание собственных нервов постоянным обдумыванием чужих слов и поступков, которые показались обидными или оскорбительными.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как можно избавиться от навязчивых мыслей и защитить свое настроение и душевное равновесие.

Признать навязчивость этих мыслей

Для решения проблемы главное — признать ее наличие. Кроме того, важно осознать, что предмет навязчивых мыслей не источник нашего счастья. Благополучие человека не может зависеть от одной только вещи, какой бы важной она ни казалась. Счастье зависит от множества факторов и во многом от того, насколько адекватна самооценка человека и насколько ясно он понимает, что именно ему необходимо. Если признать незначительность повторяющихся мыслей о чем-то, навязчивая идея потеряет свою важность и перестанет постоянно присутствовать в голове.

Поменять характер привычных действий

Если навязчивые мысли касаются бытовых вопросов вроде выключенного утюга или закрытой двери, то можно пойти на хитрость: изменить привычный ритуал. Наиболее простое и эффективное решение — поменять ведущую руку. Наш мозг устроен так, что действия, совершенные на автомате, могут полностью исчезнуть из памяти, но если в этом ритуале совершить что-то непривычное, то память сохранит всю последовательность. Всегда можно погладить блузку или закрыть дверь другой рукой и не беспокоиться по пустякам весь день.

Создать якоря для бытовых ритуалов

Если смена руки не помогает, всегда можно сосредоточиться именно на том самом ритуале, постоянно выпадающем из памяти, и «заякорить» его — добавить особенность, благодаря которой порядок действий запомнится. Например, после закрытия дверей можно брызнуть духи на запястье — если возник страх того, что дверь осталась открыта, достаточно ощутить аромат от руки. Такими якорями могут стать и ключи в определенном кармане, заставка смартфона, узел на шарфе — все зависит от вашей фантазии.

Посчитать свои действия

Помните детские стишки-считалочки? По этому же принципу можно создать считалочку для себя, чтобы проверить, все ли вы сделали перед выходом из дома. Например, можно использовать такую: «Газ, утюг, ключ в поворот — день начнется без забот». Придумать считалку можно самому или найти подходящую в сети.

Изменить впечатление

Если навязчивые мысли касаются не бытовых вопросов, а неприятных слов, то можно попробовать лечить их другими словами. Если в течение дня случился неприятный инцидент, вас кто-то оскорбил и вы никак не можете выкинуть это из головы, займитесь самолечением — на каждое неприятное слово нужно сказать себе два комплимента. Вы можете как самостоятельно говорить себе эти слова, так и попросить друзей или близких вас похвалить. Если в сердцах вы сами нагрубили человеку — скажите приятные слова ему.

Отвлечь себя

Если навязчивые мысли переходят в одержимость, самое время научиться отвлекать себя. Здесь главное — найти занятие, которое поглотит вас полностью. Хорошая книга, увлекательный фильм, волонтерство, видеоигры, любимое хобби — любое дело, которое вовлекает полностью, подойдет для избавления от надоевшей идеи.

Перестать говорить о навязчивой идее

Навязчивые мысли и идеи имеют свойство расти и крепнуть по мере того, как мы тратим свое время и энергию на их обдумывание и обсуждение. Если навязчивая мысль плотно осела в голове, перестаньте «кормить» ее. Прекратить думать о чем-то довольно сложно, а вот воздержаться от разговоров вполне в ваших силах.

Использовать практики очищения сознания

Обычно под такими практиками понимается в первую очередь медитация, но далеко не каждый человек способен или имеет возможность медитировать. Если обретать внутреннюю гармонию в позе лотоса вам не дано, то можно попробовать другие занятия, которые очистят разум или доведут до того состояния, когда думать уже нет никаких сил: насыщенные тренировки, пазлы, макраме или генеральная уборка.

Снизить уровень стресса

Навязчивые мысли — чаще всего симптом общего стресса, поэтому стоит бороться и с самой их причиной. Есть старые как мир способы: здоровый сон, спорт, отдых, правильное питание и режим дня. Налаживая свой распорядок, мы можем действительно эффективно повлиять на душевное равновесие.