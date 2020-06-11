9 дорогих вещей, на которые богатые не тратят деньги, а бедные спускают последнюю копейку

35 34 36 11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Принято считать, что люди с большим достатком покупают только дорогие товары и тратят баснословные деньги на различные услуги. Но не всегда это так: не по средствам живут как раз те, кто еле сводит концы с концами. И хотя 3-этажные виллы и частные самолеты доступны не каждому, но накопить на шубу или новый гаджет по силам большинству.

Мы в AdMe.ru любим разрушать стереотипы. И на этот раз в прицел нашего внимания попала разница в отношении к покупкам между богатыми и отнюдь не богатыми людьми. Получился некий микс наших гипотез, мнений пользователей социальных сетей и информации из различных источников. Представляем вам список неоправданно дорогих трат обычных людей, которые не зарабатывают миллионы.

1. Меха и бриллианты

Девушки, в чьем окружении натуральный мех до сих пор считается признаком богатства, мечтают о норковой шубке или покупают ее в кредит, будто доказывая свою значимость такими вещами. Но настоящие модницы знают, что современные дизайнеры заботятся о природе и давно используют экомех. Что касается бриллиантовых украшений, которые знаменитости с гордостью «выгуливают» на красных дорожках, то зачастую они их не покупают, а одалживают у известных ювелирных домов. Обычным девушкам тоже хочется быть «как звезды», но им следует помнить, что в мире богатых и влиятельных людей к драгоценностям прилагается профессиональная охрана.

2. Питание в ресторанах

Среди людей среднего достатка модно хвастаться фотографиями из ресторанов. Снимки еды пользуются большой популярностью, а вершиной кулинарных фотопредпочтений остаются блюда из морепродуктов. Случается, что люди даже берут какие-то вещи в кредит — лишь бы сделать крутую фотографию и пустить пыль в глаза знакомым. Богатые же питаются в ресторанах вовсе не из желания демонстрировать свои неограниченные финансовые возможности. Для них это необходимость, ведь в неофициальной обстановке легче проходят серьезные переговоры с партнерами или конкурентами по бизнесу. Однако в последнее время становится все больше ценителей вкусной домашней пищи, а в респектабельных домах популярностью пользуется услуга «домашний повар». Вспомнилось, как в юности ходили с подругой в кафе, где заказывали минеральную воду, кофе и жвачку. Растягивали удовольствие на 3 часа, фотографировались и чувствовали себя «богатыми». Представляю, что о нас думал персонал заведения.

Богатые люди, которых я встречал, готовят себе еду так же часто, как обычные люди. Бедные люди питаются вне дома в McDonald’s. Однажды мы готовили рождественский ужин для генерального директора компании Clorox. У него была прекрасная кухня, где они с женой готовили каждый день. Нас же они наняли только на Рождество, потому что решили провести время со своими внуками, а не на кухне. © Alison Bennett / quora

3. Дорогое медицинское обслуживание

Еще одно мерило успеха в мире среднего класса — это лечение в престижной клинике. Небогатым людям приходится много работать, чтобы обеспечить себя необходимым, а профилактический уход за здоровьем не всегда входит в список этих крайне важных вещей. Богатые же люди делают акцент на профилактике и предпочитают пользоваться услугами семейных врачей, которые часто «передаются» из поколения в поколение. Сегодня такой сервис называется «медицинский консьерж», и его суть заключается в том, чтобы платить врачу определенную сумму по договоренности, а взамен получать качественные медицинские услуги в любое время. Профилактика дешевле и проще, а лечение может быть ужасно дорогим и болезненным. Если я однажды не надену ремень безопасности и попаду в серьезную аварию, моя жизнь изменится, и не в лучшую сторону. Вероятно, придется обращаться к врачам разных специализаций, и стоимость моего лечения легко превысит стоимость дома. Если сравнить эту цену с ценой на ремень безопасности, то ответ становится очевиден. © Brent Nelson / quora

4. Участие в финансовых пирамидах и сетевом маркетинге

Мы ни в коем случае не собираемся давать какую-либо оценку сетевому маркетингу как одному из способов получения прибыли. Но люди, которые уже зарабатывают достаточно серьезные суммы, и те, кто пока еще не научился это делать, совершенно по-разному относятся к информации. И если первые прекрасно разбираются в финансовых схемах, где лидеры строят сеть под себя, то более доверчивые вступают в ряды дистрибьюторов, зачастую делая это на эмоциях, а потом не знают, как сбыть продукцию, которая стоит довольно недешево. Нужно понимать одну вещь: только верхушка людей в MLM зарабатывает реальные деньги, остальные будут бороться за крошки. И если вы обладаете лидерскими навыками, то существует много других более реальных способов разбогатеть, нежели участие в сетевом маркетинге. Мой совет: не тратьте свое время и начните собственный бизнес. © Marius Manea / quora

Теоретически в MLM вы можете иметь пассивный доход за счет тех, кто присоединился к компании позже. Это неплохо. Но на практике рынок настолько перенасыщен подобными компаниями, что скоро продавцов станет больше, чем покупателей. В принципе, в этом бизнесе даже обычный человек может стать богатым, но если он основал компанию сам или присоединился к ней на этапе ее основания. © R. V. Datmir / quora

5. Предметы современного искусства

Чтобы быть «ближе к искусству», вовсе не обязательно покупать картины художников или работы скульпторов. Но бывает, что, приобретая арт-объект, человек будто хочет продемонстрировать свою принадлежность к аристократическому обществу. Среди знаменитостей мирового уровня есть немало ценителей современного искусства, но если они и покупают арт-объекты, то в качестве вложения средств, предварительно посовещавшись со специалистами, либо учатся разбираться в этом самостоятельно. Я купила себе на 30-летие подарок — картину, которую написал не самый знаменитый художник, но стоила она как хороший мебельный гарнитур. К сожалению, никто из близких не оценил приобретение (работа художника была выполнена с претензией на импрессионизм). А когда картину захотелось продать, среди знакомых не нашлось ни одного коллекционера предметов современного искусства. Вот и лежит дорогой подарок в кладовой среди других забытых вещей.

6. Лотерейные билеты

Бедные участвуют в лотерейных играх в разы чаще богатых. Эту гипотезу подтвердил посвященный азартным играм Journal of Gambling Studies, проведя в 2011 году соответствующее исследование. Люди с низким доходом рассматривают траты на лотерейные билеты как своеобразную инвестицию для быстрого улучшения своего финансового состояния. Богатые люди мыслят по-другому. Прежде всего они берут ответственность за свое материальное благополучие в собственные руки и меняют привычки, которые мешают им заработать достаточно денег. Бедные люди видят в потенциальном доходе скорее азартную игру, а не игру, где необходимо мастерство. Богатые же считают, что именно упорство и трудолюбие должно быть вознаграждено, поэтому ценность лотерейных билетов как способа получения легких денег очень низка в глазах богатых людей. © Alexander Kroeger / quora

7. Праздники на широкую ногу

Погулять любят все, независимо от достатка. Вот только кредо «гулять так гулять» часто присуще людям с низким доходом. Для богатых праздник — это возможность установить новые связи, познакомиться с нужными людьми, а не потратить деньги из основного дохода на развлечения. Если человек не унаследовал богатство и не является миллионером, это не повод отказываться от удовольствий. Важно другое: какую часть дохода тратить на торжество. Жизнь не по средствам — это одна из причин безденежья. Неумение управлять своими деньгами — вторая.

8. Белоснежные виниры

Слишком белые виниры сразу выдадут человека, для которого их установка — сверхважное событие в жизни, на которое пришлось долго копить. Богатые люди относятся к процедуре как к чему-то обыденному и выбирают виниры естественных оттенков. Дело в том, что есть разница между терапевтическими винирами, которые накладываются прямо на зуб, и ортопедическими (люминиры, голливудские виниры), которые изготавливаются в лаборатории по слепку. Они сделаны из более качественного материала, не требуют обточки зубов и смотрятся естественно. Именно люминиры и выбирают богатые люди, пока бедные играют в ярмарку тщеславия.

9. «Сумка сезона»