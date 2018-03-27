9 доказательств того, что между миром детей и миром взрослых лежит пропасть

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Доказано, что к 11 годам мировоззрение ребенка формируется и он становится способен оценивать окружающее как взрослый, решать проблемы и даже строить планы на будущее. Но до этого возраста дети воспринимают мир совершенно иначе, чем взрослые. У малышей еще недостаточно опыта и знаний, чтобы понять, как этот мир работает, а потому они видят вещи в абсолютно ином свете. Ученые выяснили, в чем заключаются главные различия в мировоззрении детей и взрослых.

AdMe.ru поможет взглянуть на мир глазами ребенка.

1. Детские фантазии

До определенного возраста малыши не могут увидеть разницу между фантазией и реальностью. Именно поэтому они часто убеждены в реальности тех событий, которые выдумали сами. Однако стоит отметить, что если ребенок выдумал что-либо самостоятельно, то сомневаться он в своей фантазии не станет, но если малыш услышит нечто маловероятное от другого человека, то он, подобно взрослому, откажется в это верить. После ряда проведенных тестов ученые пришли к выводу, что тонкая грань между выдумкой и реальностью, которая ярко развита у детей, существует, потому что в столь юном возрасте малыши не понимают, какие знания являются верными, а какие нет.

2. Отсутствие абстрактного мышления

Также доказано, что до 11 лет дети способны размышлять только о конкретной реальности, но мыслить абстрактно они еще не умеют. Психологом Рудольфом Шаффером был проведен эксперимент, в котором он предложил двум группам детей найти место на теле, где можно было бы разместить третий глаз. В первой группе, состоявшей из 9-летних детей, все экспериментируемые указали на лоб, то есть ту область, где уже находятся два глаза. Вторая группа состояла из 11-летних, уже способных размышлять над абстрактным. Они начали предлагать абсолютно разные варианты, например ладони, которые помогут видеть сбоку либо сзади.

3. Изучение языков

Изучение языков дается детям с легкостью, тогда как взрослые тратят на это намного больше усилий. Лингвист Ноам Хомский объясняет данный факт тем, что в мозг человека встроен так называемый общий инструмент, который связывает синтаксические правила всех существующих языков. Более того, за восприятие и воспроизводство речи ребенка отвечают миллионы клеток, которые содержатся в мозге, поэтому при изучении языка ребенок устанавливает ассоциативные связи на нейронном уровне, которые образуют сложные проводящие системы. Такие системы окончательно формируются к 10 годам. Поэтому овладеть иностранным языком с возрастом становится намного сложнее и затратнее по времени.

4. Постоянство объектов

Каждый родитель, который играл со своим малышом в известную всем игру «ку-ку», мог наблюдать, как расстраивается ребенок, когда мама или папа исчезают из виду. Это происходит потому, что до годовалого возраста дети глубоко убеждены, что объект, который они не видят, исчезает навсегда. Психолог Жан Пиаже развил теорию о постоянстве объектов, в которой доказал, что знания о существовании предметов вне поле нашего зрения приходят с возрастом. А маленький ребенок еще слишком неопытен, чтобы понять, что объект, который он сейчас не видит, продолжает существовать.

5. Идентификация

Ученые утверждают, что из-за отсутствия соответствующего опыта новорожденный не различает лица, которые видит. Более того, он видит не четкие объекты, а размытые контуры. В ходе одного из экспериментов было доказано, что малыши до 6 месяцев не способны различать лица разных людей, а к 9 месяцам ребенок адаптируется и начинает идентифицировать лица своих и чужих. И уже к году его взгляд становится сфокусированным и он начинает видеть объекты четкими и цветными.

6. Обратимость

У детей отсутствует понятие обратимости. Поэтому, если поставить перед ребенком два разных по размеру и объему стакана и перелить одинаковое количество воды из высокого в широкий, ребенок будет уверен, что воды стало больше. До 7 лет малыши будут убеждены, что если стакан изменил форму, то и содержимое в нем изменилось. Помимо этого, считается, что до определенного возраста дети не способны совмещать понятия высоты и ширины, фокусируя свое внимание только на одной из величин.

7. Рисование

Общеизвестен тот факт, что в силу не до конца развитой моторики дети рисуют хуже взрослых, так как пока не могут твердо держать в руках карандаш. Помимо этого, существует любопытный факт, который был открыт в ходе эксперимента. Детям в возрасте от 5 до 9 лет поставили задание нарисовать кружку, которая была размещена так, что ручки видно не было. Несмотря на то что ручка не попадала в поле зрения детей, каждый ребенок в возрасте до 7 лет изобразил ручку на своем рисунке. Дети старше 7 лет рисовали кружку без ручки. Психологи пришли к выводу, что именно в этом и заключается основная разница между ребенком и взрослым. Если взрослому поставят задание нарисовать объект, который они видят, то они так его и нарисуют. Дети же могут добавлять элементы, которых не наблюдают в поле зрения, но знают, что они должны быть.

8. Понятие морали

У детей свое, отличное от взрослых понятие морали. Взрослые знают, что такое хороший поступок и что — плохой, также они усведомлены об общепринятых правилах (которые тем не менее иногда нарушают). Для детей в этом плане все намного проще. Изначально поведение малышей основывается на избежании наказаний за тот или иной проступок. Более взрослые дети под моралью понимают поведение, которое потом может быть вознаграждено. Каждый этап взросления ребенка формирует окончательные моральные аргументы, которых придерживается большинство взрослых. Подтверждением данного факта являются результаты исследования, в рамках которого детям задавали ворос: «Что хуже — сломать одну пару очков, но специально или сломать несколько пар, но случайно?» И большинство малышей ответили, что тот, кто сломал большее количество очков, совершил худший поступок, так как нанес больше вреда, чем тот, кто сломал всего одну пару очков.

9. Теория ума

Теория ума заключается в понимании того, что не все обладают той информацией и опытом, которыми обладаете вы. К детям, в отличие от взрослых, данная закономерность приходит лишь с возрастом. Это выяснили, проведя эксперимент под названием «Салли-Энн». В комнате находятся двое взрослых и ребенок. В то время как один из взрослых покидает комнату, другой прячет игрушку. Когда первый взрослый возвращается в комнату, у ребенка спрашивают, где этот взрослый станет искать игрушку. Эксперимент показал, что дети в возрасте до 3 лет указывают на реальное местоположение игрушки, не принимая во внимание тот факт, что вернувшийся взрослый не знает, где она была спрятана.