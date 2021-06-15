9 признаков того, что вам предлагают не работу, а целое болото неприятностей

С одной стороны, благодаря современным технологиям поиск работы сильно упростился. Больше не надо покупать газеты с объявлениями по понедельникам и четвергам, осматривать столбы и заборы в поисках листочков с надписью «Требуется...» Но в то же время интернет открыл новые возможности перед недобросовестными работодателями, кадровыми агентствами и просто обманщиками.

Мы в AdMe.ru постарались разобраться, по каким признакам можно еще на этапе просмотра вакансий понять, что дело нечисто, и уберечь себя от траты времени на бесполезные собеседования.

Сказочные обещания

Чудес не бывает. Особенно на рынке труда. И если в вакансии обещают нереальные для такой работы деньги или условия, значит, есть подвох. Или работа окажется совсем не такой, как заявлено в объявлении, или для оформления потребуется за что-то заплатить. Вообще, собирать с кандидатов на вакансию деньги — любимое занятие обманщиков. Я на такой развод попался — убедили, что в фильм берут. Только нужно портфолио предоставить с набором специальных фотографий, мимика там и прочее. Ну я съездил, 3 500 отдал, фотки получил. Правда, такие, что стыдно куда-то выкладывать. Больше не звонили. © raiden100 / Pikabu

Невнятные формулировки

Если по тексту вакансии сложно понять, в какой именно компании вам предстоит работать, это своего рода звоночек, что вас хотят обмануть. Настоящие работодатели не стесняются своего имени и стараются указать в объявлении максимум подробностей, чтобы отсеять неподходящих кандидатов еще до собеседования. А формулировки вроде «Требуется маркетолог в крупную международную компанию», особенно в объявлении на столбе, почти всегда означают, что на деле вам придется торговать косметикой или сомнительными лекарственными средствами. Бывает, приезжаешь на собеседование, вакансия «менеджер прямых продаж в сфере строительства», а там склад непонятный и люди, которые по электричкам торгуют фигней всякой и по подъездам с чайниками ходят. Бесит! © TimDolphin / Pikabu

Никаких подробностей по телефону

Еще один тревожный сигнал — когда по телефону на ваши вопросы отвечать отказываются, предлагая сразу приехать в офис. Даже если опустить тот факт, что офисом обычно называется убогое помещение без вывески, расположенное где-то у черта на куличках, такой подход как минимум демонстрирует, что потенциальный работодатель не уважает ваше время, а значит, не так уж заинтересован конкретно в вас как в специалисте. Разместила резюме. С утра звонок:

— Поиск работы еще актуален?

— Да.

— Мы активно расширяющаяся компания, оптовые продажи, нужен администратор, зарплата 32 000 рублей. Все подробности на личном собеседовании. Возьмите ручку, запишите адрес, куда подходить.

— А можно узнать название компании?

— Вы нас не найдете, так как наш сайт в разработке. А вы точно ищете работу?

— Я ищу. А вы точно ищете сотрудника? К чему такие секреты?

— Да. Все эти подробности можно узнать на личном собеседовании. Так вас записывать?

— Пожалуй, я откажусь. © Unnamedroad / Pikabu

Размытые требования

Отсутствие внятных требований к соискателю тоже не означает ничего хорошего. Если все, что вам нужно, чтобы получить работу «помощника руководителя», — это возраст старше 18 лет и «желание зарабатывать», стоит задуматься, что это за руководитель такой, которому в помощники сгодится кто угодно. В свое время все знали, что вакансия «помощник руководителя с зарплатой от 150 000 рублей» — это очередная пирамида. Для этого даже не нужно было изыскания сложные проводить. Значит, опять началось. Все новое — это хорошо забытое старое. © larav66 / Pikabu

Сложное тестовое задание

Само по себе наличие тестового задания не обязательно означает, что вы имеете дело с нечестными людьми. Многие работодатели хотят оценить вашу ответственность и квалификацию заранее, но если неоплачиваемое задание потребует от вас несколько дней напряженного труда — это уже перебор. Я как-то нашел вакансию мечты: удаленная работа редактором, высокая зарплата, официальный договор. Нужно было только выполнить тестовое задание — написать 2 статьи на заданные темы, причем как можно быстрее. Я очень старался и, когда получил ответ: «Напишите, пожалуйста, еще 2, чтобы мы могли принять окончательное решение», тут же принялся за дело. Увы, по итогам тестового задания я не прошел отбор, но мне пришло в голову гениальное решение отправить запрос с другого адреса. Вы, наверное, уже догадались, что было дальше? Я написал еще 4 статьи и опять не прошел по конкурсу. Сейчас все эти 8 текстов можно найти в интернете. Как памятник моей наивности.

Список требуемых документов

Брать на собеседование все документы, если вы не собираетесь работать на режимном объекте, — плохая идея. На этапе знакомства ваши персональные данные могут требоваться только в том случае, когда «рекрутеры» охотятся именно за ними, а вовсе не за ценным специалистом. Конечно, вам пообещают перезвонить, но главное от вас уже получили, так что рассчитывать на звонок не стоит. Впрочем, возможно, в скором времени вас побеспокоит служба безопасности какого-нибудь банка или коллекторское агентство. Нарвался на такую контору, там еще таксистам давали доступ к базе данных за 1 500 рублей. В общем, заполняешь анкету, почти стандартную в таких случаях,только вносишь еще и данные СНИЛС. Объясняют, что вакансия шикарная и работодатель не хочет потом заморачиваться и все заранее делает, а когда позвонит их агент, нужно подтвердить, что ты на все согласен, — и вот ты в НПФ «Рога и копыта». © OrkWarlord / Pikabu

Помощь в оформлении медкнижки

Личная медицинская книжка — необходимый документ для многих профессий: повар, преподаватель, официант, воспитатель. Но порой ее требуют даже при трудоустройстве на должность водителя-экспедитора. И предлагают соискателю быстро и недорого ее оформить. Приличные организации берут расходы по оформлению документов, допусков и разрешений на себя или как минимум компенсируют затраты. Девушка моя сейчас ищет вакансии с ежедневной оплатой. Очень часто проскакивают вакансии с высокой ставкой (2 000 рублей за 8 часов). Номера, имена и названия контор меняются, хотя отвечает по телефону один и тот же голос. Суть развода в том, что собеседник сразу спрашивает, есть ли медкнижка. При ее отсутствии предлагает в тот же день оформить ее в клинике с корпоративной скидкой. У девушки же моей медкнижка есть... И тут начинаются крики в трубку, слова про личную неприязнь и прочий неадекват. Самое смешное в этой ситуации то, что медкнижка делалась как раз под эти вакансии. © nickasd / Pikabu

Услуги по трудоустройству за границей

Устроиться на работу за рубежом — мечта многих людей. Известно же, что за границей платят больше, условия лучше, да и делать почти ничего не надо. Этой мечтой с успехом пользуются недобросовестные агентства. В вакансиях они обещают золотые горы, но на собеседовании выясняется, что нужно заплатить за какие-либо услуги: от перевода документов до оформления визы. Конечно, эти расходы могут возместить по приезде на место работы, но лучше выбирать тех работодателей, которые не возьмут с вас денег за то, что вы будете на них работать.

Негативные отзывы в сети

Даже если в объявлении о вакансии все выглядит идеально, не стоит пренебрегать возможностью поискать в сети отзывы о работодателе. Нередки случаи, когда солидные организации с десятками и сотнями сотрудников ведут себя нечестно по отношению к новым работникам, и лучше узнать об этом до того, как вы на месяц отправитесь в вахтовый поселок без связи с внешним миром.