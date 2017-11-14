9 действенных способов избавиться от угнетающего чувства вины
Чувство вины — это показатель того, что мы сделали что-то не так. Но если вы чувствуете себя виноватым после исправления вашей ошибки или вообще за чужие поступки, то, скорее всего, вы страдаете от нездорового чувства вины.
AdMe.ru предлагает разобраться с этой проблемой.
Как понять, что ваше чувство вины нездоровое?
- Вы чувствуете себя виноватым практически каждый день.
- Вы часто просите прощения.
- Вы чувствуете вину, когда кто-то другой нарушает правила (разговаривает по телефону в кинотеатре, грубит кассиру и т. п.).
- Если кто-то говорит, что ваша работа выполнена плохо, вы думаете, что плохой вы сам.
- Вы переживаете, правильно ли вас поняли и что о вас подумали.
- В ответ на критику вы ищете оправдания и не можете ответить прямо.
- Вы всегда стремитесь «спасать положение», даже если вас не просят.
- Вы многое скрываете и недоговариваете, чтобы не обидеть человека.
Почему появляется нездоровое чувство вины?
1. Воспитание родителей
Родители часто, сами того не осознавая, прививают детям это тягостное чувство. Например, говорят: «Из-за тебя мне на собрании пришлось краснеть!», «Из-за твоей музыки у меня разболелась голова!» К сожалению, это самая распространенная причина, которая приучает человека чувствовать себя хронически виноватым.
2. Перфекционизм
В детстве нас хвалили за пятерку и вымытую посуду, а ругали за порванные джинсы и беспорядок в комнате. Вот и получается, что в голове закрепляется установка: если рядом есть что-то неправильное, значит, неправильный я.
3. Гиперответственность
Каждый несет ответственность за свои действия и отношение к жизни — это пора давно понять. Но если вы чувствуете ответственность за поступки ваших коллег, родственников, случайного прохожего на улице — это уже ненормально.
Почему нам сложно избавиться от чувства вины?
- Это своеобразный способ избежать конфликта: вы не защищаете свою правоту, а просто соглашаетесь с «нападающим».
- Это способ оставаться хорошим в своих глазах: я хороший, потому что ругаю себя и чувствую свою неправоту.
- Это защитная реакция: я себя уже поругал, теперь мне не страшно, если кто-то еще поругает.
- Это способ не делать сложный выбор: я остаюсь на нелюбимой работе, потому что я всех подведу, если уйду.
- Это оправдание собственного бездействия и страха: я сделал ошибку, мне больше нельзя этим заниматься.
Как избавиться от нездорового чувства вины?
- Попробуйте найти причины вашего нездорового чувства. Вспомните, критиковали ли вас родители, подумайте, почему вам все время надо занимать первое место. Поймите, что эти причины уже не имеют никакого влияния на вас в настоящей жизни.
- Хвалите себя. Каждый день отводите время на то, чтобы вспомнить (а лучше записать) ваши положительные качества и заслуги. Если на работе вы целый день потратили на общение с клиентом, но он не подписал контракт, это тоже заслуга — вы выполняли свои обязанности, к тому же еще один человек теперь будет знать о ваших профессиональных качествах.
- Не сравнивайте себя с другими. Помните: не нужно быть лучше, чем кто-то, нужно быть лучше, чем вы были в прошлом.
- Перестаньте спасать всех «утопающих», ведь вы рискуете сами выпасть из лодки. Признайте, что каждый сам несет ответственность за свою жизнь.
- Открыто говорите о том, что вам нравится, а что не нравится. Нездоровое чувство вины — это невысказанная агрессия, направленная на себя.
- Попробуйте написать официальную объяснительную, почему и за что вы виноваты, к каким последствиям это привело. Скорее всего, получится нелогичный бред.
- Не зацикливайтесь на ошибках, извлекайте из них уроки.
- Не пытайтесь понравиться каждому. Будьте собой.
- Помните, что ошибки — это не преступление. Ошибки — это нехватка знаний и опыта, которые вы со временем накопите. Не забывайте о следующих истинах:
- Вы не виноваты в том, как реагирует ваш собеседник. Если он злится на вас — это его чувства, и ему решать, что с ними делать.
- Вы не виноваты в том, что чего-то не знаете. Мы не рождаемся с готовым набором знаний и умений, мы приобретаем их в течение жизни.
- Вы не виноваты в том, что чего-то не умеете. Вы научитесь всему, если захотите.
- Вы не виноваты в поведении и поступках других людей. Не позволяйте никому садиться себе на шею.
- Ваши близкие не перестанут вас любить. От одной ошибки любовь никуда не убежит.
И напоследок
К счастью, само осознание, что это чувство нездорово, обычно снимает часть груза с души.
Помните, что на чувство вины часто давят манипуляторы, чтобы заставить вас играть по своим правилам.
Не обвиняйте своих детей, помните, что у ребенка совсем другой взгляд на мир и другая система ценностей. Он может не понять, почему вы критикуете его, но чувство хронической вины поселится в нем на всю жизнь.
Старайтесь работать над собой и не винить своих близких и коллег. Чувство вины — довольно заразная штука и может развиться даже у взрослого. Поделитесь с друзьями этой статьей и делайте мир лучше.
Иллюстратор Mariya Zavolokina специально для AdMe.ru