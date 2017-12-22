9 черт личности, которые помогут распознать в себе психопата

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Согласно оценкам психологов, психопаты составляют от 1 до 4 % населения земли. При этом психопатические наклонности в человеке могут быть скрытыми, и обнаружить их бывает непросто. Подробно изучив исследования психологов, AdMe.ru узнал о 9 глубинных чертах личности, которые выдают психопатов.

Психопатия — синдром, проявляющийся в виде таких черт, как бессердечие по отношению к окружающим, неумение сопереживать, неспособность к искреннему раскаянию в причинении вреда другим людям, лживость, эгоцентричность и поверхностность эмоциональных реакций.

1. Не испытывает эмоции

Как говорит доктор психологии Скотт Бонн (Scott Bonn), психопаты не способны различать грусть на лице человека, но могут имитировать эмоциональную реакцию. То есть психопат скажет что-то воодушевляющее, похлопает по плечу или обнимет, когда поймет, что кому-то грустно. Но эти действия никак не отразятся на его лице. Многие исследования показывают, что психопаты также не имеют понятия, что чувствует человек, когда боится. Вот как выразилась одна женщина-убийца, находясь на обследовании у врачей: «Я не знаю, как называется это выражение лица, но я знаю, что это то, как выглядит человек, когда я на него смотрю». Чтобы обнаружить психопата, достаточно посмотреть на его реакцию на несчастье других людей. Испытываете ли вы отрицательные эмоции, когда кому-то плохо?

2. Мало спит

Некоторые наблюдения показывают, что большинство психопатов спят меньше, чем обычный человек. Обычно это не более 4–6 часов в сутки. Все дело в том, что они постоянно возбуждены, из-за чего им сложнее успокоиться и крепко уснуть. Отличие от обычного человека лишь в том, что при недостатке сна психопаты не чувствуют себя эмоционально измотанными.

3. Любит заставлять людей чувствовать себя виноватыми

Психопат никогда не признает свою вину. Он ловко перекручивает слова других людей и поворачивает ситуацию так, чтобы стыдно было именно им. Например, он скажет, что вы слишком ревнивы, хотя открыто флиртовал с вашим спутником. Или будет подбивать нарушить правила, а потом осудит за это. Он провоцирует реакцию, чтобы показать человека в дурном свете перед всеми. Почему? Просто потому что получает от этого удовольствие.

4. Харизматичен и любит играть на публику

Психопаты невероятно обаятельны и просто обожают быть в центре внимания. Подобно актеру, они надевают на себя маску, из-за которой кажутся дружелюбными, и могут втереться в доверие к кому угодно. При знакомстве они легко внушают, что у них с человеком много общего, интересуются личной жизнью и усыпают комплиментами. В действительности психопат старается понравиться человеку лишь с одной целью — чтобы им легче было манипулировать в дальнейшем.

5. Имеет признаки яркой самовлюбленности

Психопат всегда идет по головам. В любой ситуации он будет делать только то, что выгодно ему. Будет хвастаться всеми своими «достижениями» и упоминать о неудачах других людей. Это позволяет выставить себя в лучшем свете и получить очередную порцию всеобщего внимания.

6. Постоянно лжет

Психопат лжет, чтобы манипулировать другими и получить то, что хочет. У него всегда есть отговорка, для любой ситуации. Он часто перекладывает вину на других, а сам выходит «чистеньким». Также известно, что психопат не только испытывает гордость за успешную ложь, но и не волнуется, если обман обнаруживается. Потому что может придумать новую ложь быстрее, чем вы зададите вопросы, и этим оправдывает свои действия.

7. Безответственен

Психопаты никогда не замечают в своем поведении ничего плохого. Они обладают ярко выраженной склонностью отказываться от любой ответственности за свои решения или последствия своих действий. Они быстро найдут виноватого человека или скажут, что все из-за ситуации и ничего с этим поделать было нельзя.

8. Постоянно нарушает правила

Это одна из самых ярких черт психопатии. Психопаты обладают выраженными нарциссическими наклонностями и не любят подчиняться любым законам, так как считают себя выше каких-либо правил, пишет психотерапевт Эми Морин (Amy Morin). Психопат нарушает правила сам и подбивает на это свою жертву, чтобы потом снять с себя всю ответственность и перекинуть вину на другого.

Бонус: интернет-тролли — психопаты

В нескольких канадских университетах психологи провели опрос. В ходе него испытуемым задавали вопросы: сколько вы проводите времени в интернете? пишете ли вы комментарии? любите ли троллить людей? и т. д. Почти 95 % интернет-троллей показали результат, который психологи назвали «темным тетраэдром» — соединением 4 неприятных особенностей характера: садизма, макиавеллизма, нарциссизма и психопатии. Люди с набором таких качеств получают наслаждение, когда вредят другим, любят обманывать и никогда не раскаиваются за свои поступки. Именно такими признаками обладает психопат.