85 % людей мечтают сменить работу, и новая оказывается не лучше. Причина — в образе их мыслей
Современное общество «заражено» вирусом успешности. Обычные профессии вроде бухгалтера, логиста и учителя уже давно не в тренде. Нынешние герои — креативные бизнесмены, создатели стартапов и блогеры. А простым людям остается только мечтать о работе, которая позволяет разъезжать по свету или работать пару часов в день. Но многие забывают об одной истине: работы мечты не существует.
AdMe.ru решил разобраться в том, какие ошибки совершают люди в поиске идеальной работы.
1. Вы гонитесь за идеей конечного результата
Статистика утверждает, что вы вполне можете принадлежать к тем 85 % людей нашей планеты, которые не любят свою работу. Если вы не оставшиеся 15 %, то, вероятно, вы разочарованы в своей профессии, ненавидите шефа, готовы придушить собственных коллег и не перестаете грезить о некой работе мечты. Причем, скорее всего, она будет сильно отличаться от того, чем вы сейчас занимаетесь.
Проблему современного рабочего мира можно проиллюстрировать на примере какого-нибудь секретаря из душного офиса, который грезит оказаться на фрилансе где-нибудь на тропическом пляже; или скромного программиста, который хочет запустить стартап а-ля Apple; или консультанта магазина одежды, мечтающего стать фешен-блогером. Представления об идеальной работе у каждого свои, но почти всегда в мечтах есть большие деньги и куча свободного времени. Однако в реальности все иначе...
На самом деле работы мечты как таковой не существует. Есть лишь идея конечного результата — этакая красивая картинка псевдоуспешности, к которой стремятся многие современные люди, игнорируя мысли о том, что неизбежно придется потратить время и приложить усилия, чтобы все это получить. Так что, как сказала бы ваша мама, спуститесь с небес.
Конечный результат (или работа мечты) — это лишь «побочный эффект». Посмотрите на по-настоящему успешных людей, которые часто рассказывают о том, что привело их к победе: стремление изменить мир, рассказать что-то новое. Но были ли деньги и сказочный комфорт конечной целью? Скорее всего, нет.
Успешные люди занимались тем, без чего не могли жить, ну а миллионы поклонников и долларов пришли позже.
«Когда мне исполнилось 23 года, у меня уже было больше миллиона долларов, в 24 года — больше 10 миллионов, а в 25 лет — больше 100 миллионов. И все это не имеет никакого значения, потому что я никогда ничего не делал просто ради денег».Стив Джобс. Triumph of the Nerds
2. Вы мечтаете о чужих целях. Но это можно исправить
Часто человеку сложно понять, чего он хочет на самом деле, а что ему навязывает мода. В результате мы, современные люди, обречены на гонку за красивой, но чужой мечтой. Не замечаете? Мы страдаем от тревожности и мнимой неполноценности, переживаем о том, что не реализовали свой потенциал, и даже не подозреваем, что он мог бы раскрыться в совершенно иной сфере.
Чтобы проверить себя, можно прибегнуть к 2 простым шагам:
1. Соотнесите профессию своей мечты с навыками, которые вам могут понадобиться для ее достижения. Например:
- Как я могу стать писателем, если мне сложно усидеть на одном месте пару часов?
- Как я могу мечтать о миллионном бизнесе, если не готов рисковать деньгами и репутацией?
2. Примените метод обратного проектирования. Это инженерный термин, который в двух словах можно описать так: если не можешь собрать что-то — сломай и посмотри, как все устроено внутри. С работой то же самое: стоит разобрать свою мечту по «винтикам» и посмотреть, из чего она сделана.
К примеру, из чего состоит профессия блогера? Из умения хорошо писать, редактировать фото, позировать, плюс как минимум нужно разбираться в композиции и алгоритмах соцсетей. Вы готовы совершенствоваться в этом 5, 10, 15 лет подряд? Если вы поймете, что каждый элемент — это ваше и вы действительно готовы посвятить этому годы жизни, то, вероятно, вы нашли «ту самую» профессию. Ну или по крайней мере двинулись в направлении своей, а не чужой мечты.
Расскажите нам, вы когда-нибудь подумывали сбежать с работы и начать все заново? Или вы из тех везунчиков, которые обожают свою профессию?
Фото на превью Sex and the City / HBO