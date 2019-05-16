85 % людей мечтают сменить работу, и новая оказывается не лучше. Причина — в образе их мыслей

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Современное общество «заражено» вирусом успешности. Обычные профессии вроде бухгалтера, логиста и учителя уже давно не в тренде. Нынешние герои — креативные бизнесмены, создатели стартапов и блогеры. А простым людям остается только мечтать о работе, которая позволяет разъезжать по свету или работать пару часов в день. Но многие забывают об одной истине: работы мечты не существует.

1. Вы гонитесь за идеей конечного результата

Статистика утверждает, что вы вполне можете принадлежать к тем 85 % людей нашей планеты, которые не любят свою работу. Если вы не оставшиеся 15 %, то, вероятно, вы разочарованы в своей профессии, ненавидите шефа, готовы придушить собственных коллег и не перестаете грезить о некой работе мечты. Причем, скорее всего, она будет сильно отличаться от того, чем вы сейчас занимаетесь.

Проблему современного рабочего мира можно проиллюстрировать на примере какого-нибудь секретаря из душного офиса, который грезит оказаться на фрилансе где-нибудь на тропическом пляже; или скромного программиста, который хочет запустить стартап а-ля Apple; или консультанта магазина одежды, мечтающего стать фешен-блогером. Представления об идеальной работе у каждого свои, но почти всегда в мечтах есть большие деньги и куча свободного времени. Однако в реальности все иначе...

На самом деле работы мечты как таковой не существует. Есть лишь идея конечного результата — этакая красивая картинка псевдоуспешности, к которой стремятся многие современные люди, игнорируя мысли о том, что неизбежно придется потратить время и приложить усилия, чтобы все это получить. Так что, как сказала бы ваша мама, спуститесь с небес.

Конечный результат (или работа мечты) — это лишь «побочный эффект». Посмотрите на по-настоящему успешных людей, которые часто рассказывают о том, что привело их к победе: стремление изменить мир, рассказать что-то новое. Но были ли деньги и сказочный комфорт конечной целью? Скорее всего, нет.

Успешные люди занимались тем, без чего не могли жить, ну а миллионы поклонников и долларов пришли позже.