83-летняя бабушка написала письмо своей подруге, и его нужно прочитать как можно раньше

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Для некоторых жизнь — это гонка. Гонка за новой должностью, за идеальной фигурой, за новогодней распродажей. И в этом безумном забеге порой не остается даже минутки, чтобы остановиться, посмотреть вокруг и сказать: «До чего же красиво!» Иногда это чувство гармонии не приходит никогда, а иногда красота обрушивается как снег на голову слишком поздно. Например, когда тебе 83. Мы в AdMe.ru увидели письмо бабушки к своей подруге и просто не могли не поделиться им с вами. Потому что понять, что она говорит, нужно как можно раньше. Иначе может быть слишком поздно. А последнюю строчку, пожалуй, нужно выписать на стикер и повесить на видное место.

"Дорогая Берта, я все больше читаю и все меньше вытираю пыль. Я сижу во дворе и наслаждаюсь видом, а не переживаю о сорняках в саду. Я провожу больше времени с семьей и друзьями и меньше работаю. По возможности жизнью нужно наслаждаться, а не терпеть ее. Сейчас я пытаюсь осознать это и начать ценить.

Я больше не экономлю на себе. Мои фарфоровые чашки и хрустальные сервизы я использую для каждого особенного события, такого как потерянный фунт, уборка в ванной или первое цветение амариллиса. Я надеваю на рынок свою самую красивую одежду. Думаю, если я буду выглядеть успешной, мне будет проще расставаться с деньгами. Я не жду важного повода, чтобы воспользоваться своими любимыми духами. Благоухая, я иду в банк или в поликлинику. Я больше не использую фразы «когда-нибудь» и «на днях». Если что-то стоит посмотреть, услышать или сделать, я хочу видеть, слышать и делать это сейчас.

Я не знаю, что сделали бы другие, если бы знали, что их здесь не будет завтра. Ведь мы считаем жизнь чем-то само собой разумеющимся. Думаю, они бы позвали членов семьи и несколько близких друзей. Возможно, они бы кому-то позвонили и извинились за прошлые слова и поступки. Мне нравится думать, что они пойдут в хороший ресторан, где подают их любимую еду. Я догадываюсь. Я никогда этого не узнаю. Это те мелочи, которые я не доделала. Я бы очень жалела, что не написала близким все важные слова, которые хотела до них донести. И я очень переживаю, что редко говорила мужу и родителям, как сильно я их люблю.

Я стараюсь не экономить и не откладывать то, что могло бы добавить смеха и счастья в мою жизнь. И каждое утро, когда я открываю глаза, я говорю себе, что этот день особенный. Каждый день, каждая минута, каждый вдох действительно являются подарком. Возможно, жизнь оказалась не той партией, на которую мы надеялись. Но пока мы здесь, мы можем танцевать.

А вы бежите вперед сломя голову? Делитесь в комментариях, давайте вместе придем к гармонии с собой и окружающим миром!