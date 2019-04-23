80 вопросов, которые превратят вялую беседу в захватывающий разговор
Мы произносим тысячи слов в день и имеем дело с десятками собеседников, но одни разговоры вылетают из головы через секунду после их окончания, а другие запоминаются на всю жизнь. Если вы устали от пустой болтовни или хотите разговорить нового знакомого, попробуйте спросить что-то необычное, например какую таблетку он выбрал бы на месте Нео или что бы сказал инопланетянам как представитель всего человечества, и вы не только отлично проведете время, но и запомнитесь людям как увлекательный собеседник.
AdMe.ru составил большой список вопросов, которые позволят вам уйти от обычного круга тем и узнать об окружающих вас людях много интересного, даже если вы знакомы с ними давным-давно.
- Если бы вам навсегда запретили заниматься вашей нынешней работой, какую новую профессию вы бы выбрали?
- Если бы у вас была возможность больше никогда не работать, вы бы ею воспользовались?
- Снились ли вам сны, которые вы запомнили на всю жизнь?
- Каким человеком вы восхищаетесь?
- Хотели бы вы дружить с таким человеком, как вы?
- Каким было самое красивое место, в котором вам довелось побывать?
- Если бы вы могли поехать куда угодно, в какую точку планеты вы бы отправились?
- Если бы вы могли жить где угодно, что за место это было бы?
- Если бы список 7 чудес света нужно было составить заново, что бы вы в него включили?
- Что именно каждый человек должен хотя бы раз испытать в своей жизни?
- Чего вы боитесь больше всего на свете?
- Было ли у вас в жизни событие, когда казалось, что все плохо, а потом выяснилось, что все к лучшему?
- Есть ли фильмы или книги, которыми все восхищаются, а вы терпеть их не можете, и наоборот?
- Вы когда-нибудь плакали над книгой или фильмом? Какие книги и фильмы это были?
- Если бы вы могли стать персонажем книги или фильма, то каким?
- Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался?
- Какой самый странный комплимент вам когда-либо говорили?
- Какая самая неловкая ситуация была у вас в жизни?
- У вас есть какие-нибудь «постыдные удовольствия», которые, однако, дают вам ощущение счастья и полноты жизни?
- Если бы вы могли изменить какую-то одну вещь в своем прошлом, что бы это было?
- А если бы вы могли изменить какую-то одну вещь в мире, что бы вы выбрали?
- Если бы вы до конца жизни должны были есть только один продукт, что бы это было?
- Если бы вы должны были проживать один и тот же день снова и снова, какой день в своей жизни вы бы выбрали?
- Хотели бы вы стать бессмертным?
- Если бы вам осталось жить год, как бы вы его провели?
- Если бы вы могли дать совет самому себе в 15 лет, что бы это было?
- Какое ваше лучшее воспоминание из детства?
- Если бы в детстве вы могли положить все свои самые любимые вещи в капсулу времени и отправить в будущее, какие предметы бы там оказались?
- Как вы представляете свой идеальный день?
- Если бы вы могли иметь в собственности только 5 вещей, какие бы вещи это были?
- Какова самая мудрая мысль, которую вы когда-либо слышали?
- Если бы у вас была возможность за полчаса научиться чему угодно, чему бы вы научились?
- Если бы у вас была возможность навсегда остаться в каком-то возрасте, какой возраст вы бы выбрали?
- Если бы можно было вновь начать свою жизнь с 10-летнего возраста, но при этом сохранив весь ваш опыт и знания, вы бы сделали это?
- Если бы вы могли выбирать эпоху, в которой жить, какая подошла бы вам лучше всех?
- Если бы вы могли своими глазами увидеть любое событие из прошлого, настоящего или будущего, что бы вы выбрали?
- Какую сверхспособность вам хотелось бы иметь?
- Если нужно было бы выбрать только один вариант, вы бы хотели, чтобы ваш ребенок вырос умным или добрым?
- Если бы вам предложили вечную молодость и кучу денег с условием, что у вас никогда не будет любви и семьи, вы бы согласились?
- Есть какая-то информация или теория, в которую вы просто верите, так как у нее нет доказательств? Почему?
- Вы обедаете с человеком, которого очень уважаете. Неожиданно он начинает рассказывать гадкую сплетню про вашего близкого друга и насмехаться над ним, не зная, что он ваш друг. Что вы будете делать?
- Вы на один день получили доступ к твиттеру Джоан Роулинг. Какую новую информацию о волшебном мире вы бы опубликовали?
- Вы возвращаетесь домой с работы и видите, что ваше место занял клон, а супруг и дети не заметили подмены. Как доказать, что их настоящий родственник — вы?
- После развода вы находите в квартире лотерейный билет, который купил ваш бывший супруг, и выигрываете $ 100 тыс. Поделитесь с бывшим?
- Если бы вы оказались на месте Нео в фильме «Матрица», то хотели бы узнать правду или остаться в неведении?
- Представьте, что вы можете стать самым красивым человеком на планете, но при каждом первом поцелуе будете непроизвольно икать. Согласитесь?
- Вы получите $ 1 млн, если спрячете связку ключей так, чтобы вся полиция страны в полном составе не смогла найти их. Куда вы их спрячете?
- Вас пригласили принять участие в эксперименте: вы должны оставаться в одиночестве целый месяц, не общаясь ни с одним человеком, в комнате, где есть только кровать, туалет, вода и еда. Если вы не сдадитесь, получите $ 1 млн. Согласитесь или нет?
- Вы узнали, что ваш лучший друг — тот самый человек, который грабит на дороге водителей дорогих машин, отбирая деньги и драгоценности, а потом отдает их на лечение детям, больным раком. Сдадите ли вы его полиции?
- Инопланетяне захватили Землю. Вы — представитель землян, и в беседе они сообщают, что планируют съедать 10 млн человек в год. Вы категорически возражаете: «Это несправедливо!» Инопланетяне удивлены: «Мы не понимаем! Люди ведь поедают других живых существ! Мы более развитая раса, для нас нет разницы между человеком и коровой, почему мы не можем поедать вас?» Какие аргументы вы найдете, чтобы переубедить их?
- Вы — единственный хирург в больнице. Вам только что сообщили, что ваши родные погибли в ДТП, водитель был пьян. Спустя минуту его в тяжелом состоянии привозят в операционную. Как вы поступите?
- Представьте, что вы можете выбрать, оставить мир таким, какой он есть, или избавить его от войн и конфликтов, но и интернет тоже навсегда исчезнет. Что решите?
- Представьте, что существует волшебная таблетка, которая дает принявшему ее человеку красоту, удачу во всех делах и счастливую судьбу. Но на следущий день после своего 35-летия этот человек умрет. Приняли бы вы такую таблетку?
- Правительство начало бесплатно раздавать людям вкусные таблетки, приняв которые человек чувствует, что мир — рай, сам он счастлив, а люди вокруг — лучшие существа на Земле. Действие таблеток длится несколько часов, побочных эффектов нет, на здоровье они не влияют и зависимости не вызывают. Решение, употреблять их или нет, зависит только от самого человека. Стали бы вы принимать таблетки, как и другие люди вокруг?
- Ваш корабль столкнулся с айсбергом. Экипаж и пассажиры с трудом поместились в 2 спасательные шлюпки. Начался шторм, и стало ясно, что перегруженные шлюпки сейчас перевернутся. Чтобы спастись, нужно вытолкнуть часть людей за борт. Вы — капитан. Как поступите? Как решить, кем пожертвовать?
- Вам предложили заморозить ваше тело на 200 лет совершенно бесплатно в любой момент, когда вы этого захотите. Согласитесь?
- Допустим, что жизнь после смерти существует. Как бы выглядели ад и рай, если бы их придумали вы?
- Если бы вы прославились, то чем вы были бы знамениты?
- Что бы вы предпочли: иметь 3 ноги или 3 руки?
- Что бы вы предпочли: иметь кота в теле собаки или собаку в теле кота?
- Что бы вы предпочли: читать мысли или видеть сквозь стены?
- Что бы вы предпочли: быть самым богатым человеком в мире или самым умным?
- Что бы вы предпочли: уметь говорить на всех языках мира или уметь разговаривать с животными?
- Что бы вы предпочли: уметь читать чужие мысли или летать?
- Что бы вы предпочли: жить в браке с человеком, который любит вас, но вы его не любите, или с тем, кого безответно любите вы?
- Что бы вы предпочли: выглядеть как 20-летний, но чувствовать себя как 80-летний или выглядеть как 80-летний, но чувствовать себя как 20-летний?
- Что бы вы предпочли: уметь стирать свои воспоминания или воспоминания других людей?
- Что бы вы предпочли: обладать неземной красотой или непревзойденным чувством юмора?
- Что бы вы предпочли: обладать фотографической памятью или невероятно высоким IQ?
- Что бы вы предпочли: аллергию на шоколад или аллергию на смартфон?
- Что бы вы предпочли: никогда больше не услышать музыку или потерять способность читать? Что выберете?
- Что бы вы предпочли: не различать никаких вкусов или видеть мир в черно-белом цвете?
- Что бы вы предпочли: стать вампиром или оборотнем?
- Что бы вы предпочли: хобот, как у слона, или шею, как у жирафа?
- Что хуже: потерять зрение или слух?
- Представьте, что гены эмбриона во время беременности можно изменять без побочных эффектов. Вы бы разрешили делать это, чтобы изменить пол ребенка или его внешность?
- Некоторые люди думают, что содержать животных в зоопарках жестоко. Даже если у них просторные вольеры и вдоволь еды, это не заменит жизни на свободе. Согласны вы с этим или нет? Почему?
- Можно ли приравнять пиратство в интернете (скачивание фильмов и музыки) к воровству товаров из магазина?
- В Исландии недавно приняли закон, согласно которому все жители страны с 18 лет по умолчанию становятся донорами органов (но можно написать отказ). Хотели бы вы, чтобы у нас в стране был такой закон?
- Как вы считаете, может ли искусственный интеллект в будущем уничтожить человечество?
- Какая общая идея могла бы объединить людей на планете?
Какие вопросы показались вам самыми сложными и интересными, заставили задуматься?