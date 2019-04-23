80 вопросов, которые превратят вялую беседу в захватывающий разговор

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Мы произносим тысячи слов в день и имеем дело с десятками собеседников, но одни разговоры вылетают из головы через секунду после их окончания, а другие запоминаются на всю жизнь. Если вы устали от пустой болтовни или хотите разговорить нового знакомого, попробуйте спросить что-то необычное, например какую таблетку он выбрал бы на месте Нео или что бы сказал инопланетянам как представитель всего человечества, и вы не только отлично проведете время, но и запомнитесь людям как увлекательный собеседник.