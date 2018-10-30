8 золотых правил флирта, которые используют мастера по обольщению

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Знаете ли вы, что мы способны определить, привлекателен ли другой человек, всего за 13 миллисекунд? Выходит, у нас критически мало времени, чтобы произвести приятное первое впечатление. Однако с помощью нескольких психологических уловок и грамотного флирта вполне возможно повысить свои шансы на успех. Хотите узнать как?

У AdMe.ru есть ответ. Если вы не считаете себя мастером по обольщению и вообще спонтанному знакомству с людьми, следующие 8 советов и трюков непременно пробудят в вас внутреннюю харизму.

8. «Закон трех»: 3 взгляда по 3 секунды

Взгляд — это основополагающий фактор флирта. С него все начинается, и без него ничего не обходится в дальнейшем. Согласно научным исследованиям, есть несколько нюансов, которые отличают случайный взгляд от того, который приглашает к знакомству. Во-первых, заинтересовавшись кем-то, мы поглядываем на него не единожды. В среднем достаточно 3 зрительных контактов, чтобы послать нужный сигнал и привлечь внимание. Во-вторых, многое зависит от продолжительности: известно, что взгляд, полный заинтересованности, в среднем длится около 3 секунд, в то время как длина обычного взгляда составляет всего 1 секунду.

7. Парни: подбородок вверх. Девушки: подбородок вниз

Дело в перспективе, в том, как мы смотрим друг на друга. У людей изначально заложен половой диморфизм по признаку роста. Мужчины привыкли смотреть на девушек сверху вниз, поэтому считают привлекательными большие глаза, маленький подбородок и лицо в форме перевернутого треугольника. А женщины смотрят снизу вверх — так, например, появился такой признак мужской привлекательности, как широкие скулы. Ученые провели исследование, в котором взяли вышеописанное за основу и произвели обратные манипуляции над фотографиями. Как и ожидалось, участники эксперимента, рассматривая фото, говорили, что люди на них непривлекательны: мужчины выглядят менее мужественными, а женщины — менее женственными. Этот факт вы можете взять на вооружение при общении с противоположным полом, чтобы подавать себя с более выгодной стороны: мужчины приосаниваются и поднимают голову, чтобы выглядеть внушительно и уверенно, женщины же, напротив, склоняют голову вниз и в сторону, чтобы казаться мягкими и нежными.

6. Золотое правило прикосновений

Правила флирта зачастую гласят, что нужно стараться как можно чаще прикасаться к объекту своего влечения, чтобы установить контакт. Но это не совсем верно. На самом деле, чтобы эти прикосновения были своевременны и приятны другому человеку, некий контакт нужно наладить заранее. Как только вы выполнили условие и немного сблизились, попробуйте легонько коснуться кисти руки или плеча. И дальше следует важный нюанс: определите, получили ли вы одобрение. Если все хорошо, можно продолжать касаться невзначай, чтобы больше сокращать дистанцию. И чем интимнее ваше общение, тем ниже вы можете опускаться — к ногам и коленям. Если же ваш жест не понравился, немедленно прекратите попытки на неопределенное время. Не нужно надеяться, что это ложный сигнал и чем настойчивее вы будете, тем стремительнее пропадет отторжение. Будьте уверены, все произойдет с точностью до наоборот.

5. Визитка как способ познакомиться

Этот вариант подходит преимущественно для женщин, причем смелых, но работает он безотказно, как минимум помогает без лишних потерь времени отмести человека, который в вас не заинтересован. Если вам кто-то понравился, но вы слишком нервничаете, чтобы завести увлекательный разговор, попробуйте без лишних слов вручить свою визитку. Таким образом вы покажете свою заинтересованность, и дальше ход уже будет за мужчиной: если вы ему понравились, он непременно свяжется с вами. Если он не уверен, но заинтригован, то тоже позвонит — хотя бы ради еще одной встречи. А если же по каким-то причинам ему это неинтересно, то и вам тогда все будет ясно без лишних слов и напряженных попыток разгадать, что у него на уме и питает ли он к вам те же чувства, что и вы к нему.

4. Двусмысленность фраз

Сложно привести пример, который не выглядел бы пошло и банально. Ведь общение и отношения между людьми — штука очень индивидуальная, а шуточки, которые считаются нормой для одних людей, совершенно неприемлемы для других. Но вы наверняка понимаете, о чем идет речь. При заигрывании подобные неоднозначные фразы вылетают сами собой, добавляя разговору пикантности. К этому же пункту можно отнести и правило недоговаривать. Да, на определенном этапе отношений искренность и открытость играют ключевую роль. Но пока вы еще играете друг с другом, лучше стараться не рассказывать все, что приходит в голову, и оставлять пространство для размышлений и фантазий.

3. Признание слабостей

Речь идет об умении посмеиваться над собой, когда посредством акцента на собственной слабости вы естественным образом можете похвалить собеседника. Допустим, вы не владеете каким-нибудь иностранным языком, а объект вашего интереса хорошо его знает. Вместо того чтобы просто начать восхищаться им и хвалить, что рискует выглядеть неискренне, попробуйте перенести ситуацию на себя и сказать: «Как здорово! Это такой красивый и сложный язык. У меня бы ни за что не получилось его выучить, а ты молодец!» Только этот метод нужно использовать с осторожностью, так как существует опасность скатиться в самоуничижение, которым непорядочный человек может воспользоваться, чтобы принизить и обидеть вас.

2. Никому, включая вас, не нравится осуждение

О чем бы ни говорил человек и как бы вы ни были не согласны с ним, не нужно осуждать его. Но и необязательно соглашаться. Несовпадение точек зрения всегда можно обойти стороной, не выказывая абсолютно никакого личного отношения к этому. Вместо того чтобы сказать: «Ты ошибаешься» или «Это глупо», можно увильнуть и произнести: «Очень любопытно! Никогда не смотрел(-а) с такой точки зрения. Помоги мне понять, почему ты так считаешь?» То есть рецепт прост: вместо того чтобы осудить, проявите интерес. Это выгоднее еще и потому, что исследованиями доказано: люди очень любят говорить о себе. Настолько, что это доставляет им даже больше удовольствия, чем вкусная еда и деньги. А проявив интерес своими вопросами, вы как раз дадите человеку возможность еще больше поговорить о себе любимом.

1. Проявление социального доминирования

А это пункт касается исключительно представителей сильного пола. Существует статистика: мужчины, пользующиеся успехом у дам, как правило, обладают большим набором особых невербальных жестов. Они беззастенчиво и прямо смотрят на людей, часто перемещаются в пространстве (например, в барах и кафе), стараются занимать как можно больше места (широко разводя колени, раскидывая руки по спинкам дивана или на соседние стулья, выпрямляясь и потягиваясь). Они также достаточно легки и уверенны в общении с другими мужчинами, позволяя себе играючи толкаться локтями, хлопать по плечам и спине, закидывать руку на шею и т. д. Оценивая перечисленные характеристики поведения, ученые распределили их по 2 основным группам: открытое проявление позитивных намерений (взгляды и поведение с другими мужчинами) и статусность (занимаемое пространство), которые в конечном счете оказываются одними из главных критериев, по которым женщины определяют привлекательность. Таким образом, это можно учитывать в общении с потенциальной партнершей. Ни в коем случае нельзя тушеваться и сжиматься, напротив, желательно вести себя максимально расслабленно и непринужденно, производя впечатление, что все схвачено и рядом с вами беспокоиться ей не о чем.