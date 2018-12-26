8 жестов и поз, из-за которых нас не берут на работу даже при отличном резюме

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Американская танцовщица Марта Грэм говорила: «Тело никогда не лжет». И менеджеры по подбору персона знают об этом лучше представителей других профессий. Когда они сталкиваются с соискателем, чьи слова противоречат языку тела, то не рассматривают его как достойного кандидата.

AdMe.ru расскажет, каких жестов и поз необходимо избегать, чтобы не упустить работу, о которой вы мечтали.

1. Касаться шеи

По наблюдениям бывшего агента контрразведки ФБР Джо Наварро (Joe Navarro), в состоянии стресса люди часто стремятся прикрыть свою шею. Так мы неосознанно пытаемся защитить самую уязвимую часть тела. При этом мужчины крепко прижимают ладонь сбоку, а женщины легко касаются яремной впадины в передней части шеи или дотрагиваются до колье. Такой жест означает, что человек крайне не уверен в себе или чем-то сильно обеспокоен. Поэтому менеджер по персоналу может заподозрить, что от него скрывают что-то важное, и не будет доверять собеседнику.

2. Сидеть в позе «нога на ногу»

Большинству из нас комфортно сидеть, скрестив ноги. Однако незнакомый человек может посчитать, что мы приняли оборонительную позу. Кроме того, в таком положении будет сложно поменять положение, не привлекая внимания. Эксперт по языку тела Патти Вуд (Patti Wood) советует обе ноги ставить на пол. Ощущение опоры во время разговора позволяет легко переключаться с творческого мышления на рациональное и эффективно справляться со сложными вопросами.

3. Поднимать одно плечо выше другого

Асимметричная осанка — признак слабого, нерешительного человека. Опасность этой позы состоит в том, что она негативно влияет на гормональный фон и наше самоощущение, считает социальный психолог Эми Кадди (Amy Cuddy). Когда мы сутулимся, съеживаемся, уровень кортизола в нашем организме начинает расти, а тестостерона — снижаться.



По результатам ее наблюдений, HR-специалисты в первую очередь отсеивают соискателей, принявших как раз такие «слабые» позы. При этом им даже необязательно видеть людей в полный рост — они легко считывают неуверенность по лицам.

4. Прятать руки

Руки часто выдают наше беспокойство, поэтому неосознанно нам хочется скрыть их от чужих глаз.



Вы произведете приятное впечатление на HR-специалиста, если будете держать руки на виду. А открытые ладони убедят его в искренности и правдивости ваших слов, ведь лгать в таком положении практически невозможно.

5. Переводить взгляд вправо, когда выдерживаете паузу

Людям свойственно переводить взгляд влево, когда они пытаются что-то припомнить, перенестись в прошлое. И направлять взгляд вправо, чтобы что-то выдумать. Поэтому если человек смотрит вправо вверх или вправо вниз и тянет с ответом, то, возможно, он не хочет говорить правду и придумывает новый ответ. Другая крайность — сверлить интервьюера взглядом. Такое поведение обычно воспринимается как агрессия. Поэтому будет лучше ограничить прямой контакт глазами 60 % всего времени, а при разговоре плавно переводить взгляд с одной части лица собеседника (нос, лоб, губы) на другую.

6. Скрещивать руки

Когда разговор становится неприятным, мы, защищаясь, скрещиваем руки на груди и рискуем потерять расположение собеседника. Лучший способ оставаться открытым — использовать жестикуляцию. Жесты также помогают нам быстрее подбирать слова и лучше формулировать свои мысли.

7. Поднимать плечи

«Поза черепахи», при которой плечи подняты вверх, а шеи почти не видно, демонстрирует страх и ненадежность. Такой человек или лжет, или чего-то боится, считает Джо Наварро.



Прямая осанка, напротив, придает нам вид уверенного в себе человека. А небольшой наклон вперед показывает собеседнику, что мы заинтересованы разговором.

8. Поправлять волосы слишком часто

Привычка регулярно поправлять прическу вызывает раздражение у собеседника. Она показывает, что мы не умеем владеть собой и не справляемся с ситуацией. Чтобы перестать нервничать, сосредоточьтесь на дыхании. Сделайте глубокий вдох и говорите на выдохе.



Есть отличное правило 2 секунд. Делайте короткую паузу, прежде чем отвечать собеседнику. Так вы дадите ему понять, что внимательно следите за разговором и владеете ситуацией.

Бонус: как обойти конкурентов уже до начала собеседования — совет психолога Эми Кадди

Обычно мы начинаем совершать ошибки еще до начала собеседования. Склоняясь над смартфоном, мы ухудшаем свое самочувствие, потому что как раз в такой позе активно вырабатывается кортизол. Эми Кадди нашла отличное решение. Она предлагает уединиться в туалете и постоять там 2 минуты в «позе победителя» (вроде той, что на этом снимке). Этого времени достаточно, чтобы уровень тестостерона вырос и мы могли ощутить свою силу и продемонстрировать ее окружающим.

А вы можете рассказать, какие приемы помогают успешно пройти собеседование?