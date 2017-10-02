8 законов, по которым живут глупые люди

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Совершить какой-нибудь поступок и спустя время понять, что он был ужасно глупым, — знакомо, пожалуй, каждому из нас. Чтобы сократить количество таких эпизодов, AdMe.ru расскажет о 8 принципах, которые умные люди обходят стороной. Читайте и помните, что быть глупым и казаться таким со стороны — абсолютно разные вещи, потому что до всяких там сторон умным людям нет никакого дела. А в конце вас ждет бонус: совет, как себя вести, когда все-таки сглупил.

8. Быть категоричным

Смотреть на вещи с разных сторон и допускать ошибочность своей идеи — верный признак интеллекта. А вот категоричность и неприятие другой точки зрения — симптом не самого большого ума. Об этом еще Дарвин сказал: «Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание». А ученые провели несколько исследований на эту тему и доказали: чем меньше знает человек, тем сильнее он уверен в своей правоте. Называется это явление эффектом Даннинга — Крюгера.

7. Всегда доказывать свою правоту

Это правило является следствием предыдущего. Если умный человек предполагает, что любое его мнение может быть неверным, он не станет расшибать лоб, чтобы доказывать свою правоту. Потому что: это трата времени и сил;

постоянные притязания на истинность раздражают окружающих ;

; стремление быть всегда правым отнимает возможность выслушать и другие точки зрения, тем самым сильно ограничивая кругозор.

6. Таить обиду

Обида — это неумение или нежелание проанализировать произошедшее. Потому что: Может быть, действия обидчика были неумышленными? Тогда обижаться просто бессмысленно.

Возможно, напротив, его целью было задеть вас. Зачем в таком случае поддаваться на провокацию?

А может, человек, который вас обидел, не стоит вашего внимания, поэтому лучшее, что можно сделать — прекратить любые отношения с ним. Во всем этом можно разобраться, только если трезво оценить ситуацию, что просто невозможно сделать, затаив обиду.

5. Отвечать агрессией на агрессию

Исследовательская группа университета в Мичигане обнаружила прямую связь между агрессивным поведением и уровнем IQ. Чем выше агрессия, тем ниже уровень интеллекта. Ученые отмечают, что если в раннем возрасте низкий уровень развития провоцирует склонность к агрессии, то в дальнейшем все наоборот: деструктивное поведение мешает интеллекту расти.

4. Останавливаться после первой неудачи

Можно много говорить о том, что неудачи делают нас лучше: закаляют, помогают найти альтернативные варианты решения проблемы и прочее. Но более убедительными будут примеры реальных людей. В письме выше директор звукозаписывающей студии отказывает Мадонне, объясняя свое решение тем, что певица еще «сыровата». Когда контракт на этот альбом все же был подписан, он разошелся по всему миру количеством более 10 млн. Еще пример? Джоан Роулинг получила 14 отказов перед публикацией книги «Гарри Поттер и философский камень».

3. Руководствоваться общественным мнением

Казалось бы, люди, которые ценят общественное мнение, до жути скромные и правильные. Но чаще таким личностям просто кажется, что мир вращается вокруг них и все внимание окружающих приковано только к ним. На самом же деле у соседей, коллег и остальных людей полно своих дел. И если им не все равно, что на вас надето или кто вас подвез вчера до работы, это чувство придет к ним ровно через минуту. А если не придет — значит, они готовы тратить свою жизнь на обсуждение вашей. В таком случае насколько ценно мнение таких людей? Поэтому умные руководствуются лишь собственными соображениями. Ну и требованиями законодательства, конечно же.

2. Стремиться к совершенству

Стремиться нужно к мечтам и счастью. И оба этих понятия не имеют ничего общего с совершенством. Хотя бы потому, что идеалов просто не существует, ни в чем и нигде. Поэтому цели людей, стремящихся к совершенству, — абстрактные и ускользающие. Кроме того, нездоровый перфекционизм — это прямой путь к депрессии. А разве станет умный человек вредить самому себе?

1. Пытаться впечатлить других

Стремление произвести впечатление умным словом или модным гаджетом окружающие почти всегда раскусывают. И впечатляются, но не словом или гаджетом, а глупостью человека. Особенно когда первое произнесено с ошибкой, а второй куплен в кредит. Конечно, нет ничего предосудительного в том, что вы купили iPhone 8 потому, что он удобный, а без функции распознавания лица вы просто не представляете своей жизни. Но если человек самостоятельно ухудшил качество своей жизни (а кредит именно про это) лишь для того, чтобы услышать «ни фига себе, у него 8-ой айфон», что можно сказать об его уме?