8 вопросов, которые помогут узнать о человеке намного больше, чем ему хотелось бы

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«Умение ставить разумные вопросы есть уже важный и необходимый признак ума и проницательности», — сказал Иммануил Кант. Схема «вопрос-ответ» помогает нам знакомиться с окружающим миром не только в детстве, но и во взрослой жизни. Правда, многим людям не нравится с ходу рассказывать о своих достижениях, мечтах или слабостях. Но получить эти ответы можно и обходным путем.

AdMe.ru подготовил 8 простых на первый взгляд вопросов, которые помогут вам многое узнать о новом знакомом без того, чтобы съедать с ним пуд соли.

1. Какие хорошие книги вы прочитали за последнее время?

Людей можно поделить на 3 типа: читает, делает вид, что читает, и не читает. С первой категорией все понятно, такой человек без запинок ответит на ваш вопрос, и по его ответу можно понять сферу его интересов, ведь недаром Иосиф Бродский сказал: «Человек есть то, что он читает». Если человек уходит от ответа, ссылаясь, например, на то, что много читает, но не помнит ничего конкретного, — скорее всего, он просто делает вид, что читает. Такие люди зависят от мнения окружающих и потому легко идут на обман, лишь бы не признаваться, что не соответствуют общепринятым стандартам. А вот человека, который прямо сказал, что не читает, можно упрекнуть в чем угодно, только не в заниженной самооценке и зависимости от окружающих. Возможно, у такого человека есть особые причины не читать, но то, что он открыто в этом признался, — большой плюс.

2. Если бы была возможность выбрать себе суперспособность, какую вы выбрали бы и почему?

Вопрос кажется детским и несерьезным, но в этом и заключается его прелесть. Не чувствуя подвоха, собеседник ответит на него прямо, а вы сможете понять, чего ему не хватает. Например, если оппонент выбрал способность быть невидимым, для того чтобы без препятствий проникать в разные места, возможно, перед вами любопытная личность, которой не хватает ярких впечатлений. Кроме того, по ответу на этот вопрос можно сделать некоторые выводы в целом о масштабе личности этого человека. Кто-то выберет умение останавливать любые конфликты на расстоянии, а кто-то — всегда полный холодильник.

3. Если бы у вас была возможность отправиться в путешествие и деньги не имели бы значения, куда бы вы поехали и почему?

Отвечая на этот вопрос, ваш оппонент покажет глубину своих знаний. Ведь один человек выберет Турцию с отелем «все включено», потому что там можно лежать и ни о чем не думать 7 дней, а другой — остров Ки-Уэст, потому что там шестипалые коты и дом, в котором Эрнест Хемингуэй написал «Снега Килиманджаро». А третий вообще заявит, что полетит на Марс, потому что Илону Маску не обойтись без его помощи.

4. С чем или кем вы себя ассоциируете?

Часто человек не имеет о себе какого-то конкретного представления, поэтому психологи, чтобы узнать ключевые черты личности, используют ассоциативные методики. Попробуйте и вы, а чтобы оппоненту было легче, попросите его ответить на следующий вопрос: Если вы мебель, то какая? Например, по ответу «стол» (самый распространенный ответ, полученный автором этой статьи в ходе небольшого опроса, самый необычный — кресло-качалка) можно сказать, что человек стабилен в своем поведении: он не покрасит завтра волосы в розовый цвет и не уволится с работы, чтобы махнуть в кругосветку. Если оппонент добавил «дубовый» стол — немалую роль для него играет достаток и вес в обществе. Ответ «шкаф» (или другой высокий предмет) скажет о том, что у человека немного завышена самооценка. Дополнять или объяснять вопрос не нужно, собеседник должен ответить так, как он его понял. Чтобы получить более полную картину, задайте не один, а несколько вопросов, например, про время года, животное, цветок, жанр фильма, еду.

5. Что бы вы делали во время зомби-апокалипсиса?

Цепочка рассуждений вашего собеседника при ответе на этот вопрос покажет гибкость его мышления, готовность к решению нестандартных задач, отношение к окружающим. Обратите внимание на то, что будет его основной целью: спрятаться, помочь остальным, пойти сражаться, уладить конфликт мирным путем.

6. Назовите 3 качества, которые вас больше всего бесят в людях?

По мнению психологов, качества, которые нас бесят в окружающих, есть в нас самих, но мы тщательно скрываем их или даже боимся. Раздражение у нас вызывает не поведение другого человека, а тот факт, что мы вынуждены прятать свои аналогичные качества, в то время как он их открыто показывает. Поэтому, если ваш собеседник скажет, что его бесит жадность в других людях, возможно, ему свойственно это качество, но в детстве взрослые внушили, что жадность — это зло, и он всю жизнь пытается скрыть ее, в то время как другие открыто проявляют свою скупость.

7. Назовите 5 вещей, которые вы взяли бы на необитаемый остров?

Ответ на этот вопрос поможет вам понять, чем живет человек, что он ценит и от чего ему сложно отказаться. Также по ответам можно сделать вывод о том, насколько развита рассудительность, дальновидность и даже прагматичность.

8. Что бы вы написали на своей надгробной плите?

«Я же говорил, что болен».

Первым этот вопрос задал известный психолог Эрик Берн в своей книге «Люди, которые играют в игры». По ответу можно сделать выводы об основных приоритетах в жизни вашего собеседника. Показательна также реакция на этот вопрос. Как правило, быстро и без пререканий отвечают люди, которые знают, чего хотят от жизни. Отнекиваются же те, кто не имеет ясного представления ни о самом себе, ни о своем будущем. Кстати, перед тем как спрашивать об эпитафии посторонних, нелишним будет задать этот вопрос самому себе. Поиск ответа поможет осознать одну важную вещь: исход у всех одинаков и неизбежен, и если вы хотите, чтобы надпись на надгробии была оригинальной, то действовать надо уже сейчас.

Прежде чем спрашивать у других, задать себе следует не только последний, но и остальные вопросы. Например, какие все-таки 3 качества вас бесят в людях? Высказывайтесь в комментариях.