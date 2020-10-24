8 вещей, за которые нас всю жизнь стыдили. И зря, как оказалось

Практически каждый из нас в детстве слышал фразу «Стыдно же!» и настолько проникся культурой стыда, что продолжает существовать, подчиняясь этим неписаным правилам. Тем временем совершенно нормально жить среди бытового хаоса, не менять ботинки 10 лет, если они вас устраивают, и даже читать Донцову вместо Толстого.

Редакция AdMe.ru с интересом прочла статьи психологов и других специалистов, которые собаку съели на этой теме, и выяснила, за какие вещи нас чаще всего пытаются пристыдить окружающие.

1. Вечный беспорядок

До сих пор считается, что только логово холостяка может выглядеть неаккуратным, а жилище под управлением женщины обязано блистать чистотой. Фишка в том, что для одних мытье полов и посуды — это своего рода медитация, а для других — натуральная пытка. Стыд за беспорядок доходит до абсурда. Собираясь вызвать мастера по клинингу, мы предварительно пытаемся сами почистить квартиру, а перед приходом гостей затеваем уборку на пару-тройку часов. В Великобритании даже проводили небольшое исследование и выяснили: больше половины всех опрошенных очень смущены тем, в каком состоянии находятся их жилища. А треть людей вообще отказываются принимать гостей по этой самой причине. Иначе говоря, стыдиться за состояние своего дома перед людьми, которые тоже стыдятся своей квартиры, никакого смысла нет.

2. Плач на людях

Стереотипы о том, что ревущая женщина — истеричка, а плачущий мужчина — слабак, давно должны кануть в Лету. Конечно, похвально, когда людям удается сдерживать собственные эмоции, однако это получается далеко не у всех. Помните, что среди окружающих всегда найдутся те, кто поддержит в минуты слабости даже незнакомого человека.

3. Посещение психолога

До сих пор в наших реалиях табуирована тема психологической помощи. Если человек ходит к этому специалисту, значит, у него якобы что-то не в порядке с головой, поэтому многие скрывают это даже от самых близких друзей. Но стоит открыться и поговорить по душам, как тут же выясняется, что большинство окружающих людей испытывают примерно те же проблемы, только к специалистам они не обращаются, потому что им стыдно.

4. Принципиально иной культурный багаж

В мире, где превозносят классическое искусство (литературу, живопись, кинематограф и так далее), трудно быть тем человеком, которого интересуют только современные произведения. Попробуйте сказать кому-нибудь, что вы не желаете читать Толстого, Гюго, Дюма и прочих писателей-классиков, и вас тут же закидают тухлыми помидорами. Но литература сейчас стала не источником знаний, а способом развлечься, поэтому многие вообще ничего не читают, и стыдиться этого не нужно. На самом деле это вопрос исключительно личного вкуса: если вы с ума сходите от рэпа нулевых или Донцовой, это только ваше дело. Конечно, классику полезно знать для общего развития, но вот перечитывать и восторгаться ею совершенно необязательно.

5. Забывание имен или путаница с ними

Когда на большом празднике вам представляют сразу нескольких человек, вы, как правило, спустя минуту уже забываете, как кого из них зовут. Это абсолютно нормально, и стыдиться тут нечего. Наш мозг попросту не тратит силы на попытку запомнить чужие имена, поскольку считает это делом второстепенным. Иначе говоря, такая забывчивость свойственна практически всем людям, и в этом нет ничего зазорного.

6. Косноязычие, которое появляется из-за нервозности

Время от времени у любого человека появляется косноязычие: мы путаем слова, слоги в словах, проглатываем окончания и так далее. Конечно, обидно и неприятно, если такое происходит, например, на важном собеседовании, но ничего страшного в этом нет. А лучший способ мгновенно побороть стыд — признаться вслух, что вы нервничаете, и немного посмеяться над своими оговорками. Так вы разрядите обстановку, и вам будет легче.

7. Сплетни

Сплетни в представлении большинства — вещь неприемлемая. Но на самом деле дело обстоит иначе. Социологи, например, считают, что желание посплетничать — это полезный социальный навык, который в прошлом помогал людям делиться друг с другом различной информацией, знать, у кого какие имеются ресурсы, контакты и так далее. Сплетни, таким образом, вовсе не позорное занятие, а способ поддержания связи с другими членами общества и возможность выразить собственное отношение к какому-либо предмету или человеку.

8. Ношение старой или немодной одежды и обуви

Одежда во все времена была маркером успеха человека и остается им сейчас. Представьте: вы пришли в театр в джинсах, а все остальные — в вечерних платьях и смокингах. Вашей естественной реакцией будет стыд. Но одеваться не по моде и этикету или носить одежду из секонд-хендов — это нормально. Ходить в одной и той же обуви несколько сезонов тоже нормально. Никто не должен испытывать смущение из-за того, что не может позволить себе брендовые вещи или не хочет этого.