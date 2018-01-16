8 вещей, от которых давно пора избавиться, чтобы жить стало легче

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2018-й только начался, а мы уже с сомнением заглядываем в списки обещаний самому себе, которые вдохновенно составляли в конце прошлого года. А что, если подойти к ним с другой стороны и попробовать составить новый список? Не вещей, которые нужно приобрести, а вещей, от которых следует избавиться. Не действий, обязательных к выполнению, а поступков, от совершения которых необходимо воздержаться. AdMe.ru предлагает вам вариант подобного списка вещей, с которыми нужно распрощаться в этом году, чтобы стать счастливее.

1. Экстремальные диеты

Похудеть до Нового года, похудеть перед пляжным сезоном, похудеть к свадьбе подруги, похудеть, чтобы влезть в то сногсшибательное платье... Хватит пытаться соответствовать навязанным стереотипам о красоте. Нет, мы не призываем забить на свой внешний вид. Просто поймите, что экстремальные диеты подрывают здоровье, да и уверенности в себе они не вам точно не добавят. Если вы твердо решили снизить вес, то подходите к этому вопросу основательно. Голодовки за неделю до дня Х должны остаться в прошлом.

2. Ссоры с родителями

К сожалению, родители не вечны. Когда-нибудь вы станете абсолютно независимым, но очень одиноким. И с грустью вспомните времена, когда мама ворчала, видя в морозный январский денек ваши подвернутые джинсы (и правильно делала, кстати), а папа с подозрением смотрел на каждого нового друга.

3. Потребительские кредиты

В кредитах есть смысл, только если ваша жизнь на самом деле зависит от ссуды. Во всех остальных случаях брать кредит не стоит. Если вам требуется небольшая сумма денег, ее можно накопить, нужно только терпение: просто вносите на отдельный счет определенную часть дохода, которая уходила бы в банк в случае наличия кредита. А если сумма большая, то это кабала на долгие годы, при том что за это время может случиться все что угодно — потеря работы, потеря здоровья... А долг так и останется висеть, обрастая огромными процентами, которых без работы тем более не выплатить.

4. Чужие стереотипы

Жизнь человека жестко ограничена временными рамками. Вы правда хотите потратить свое время на попытки соответствовать чужим представлениям о вашей жизни? Все равно не получится. Что бы вы ни делали, кто-то обязательно будет недоволен вашими поступками. Вы им что-то должны? Чем-то обязаны? Нет? Тогда вперед — пора проживать свою собственную жизнь без оглядки на мнение окружающих!

5. Второй шанс

Знаете, что плохого во втором шансе, который мы даем окружающим? То, что в итоге он оказывается двадцать вторым! Мы тратим время, силы и нервы на людей, которые изначально не заслуживали второго шанса, и даем им все новые и новые возможности продолжать злоупотреблять нашим доверием. Этих проблем можно избежать, просто задумавшись в самом начале о целесообразности предоставления этого самого второго шанса.

6. Спонтанные покупки

Осознанное потребление — это не просто модная блогерская фишка: оно освободит ваш дом от хлама, подарит вам больше пространства, сбережет деньги, в конце концов. Совершая очередную покупку, задумайтесь, для чего вам эта вещь, принесет ли она пользу, долго ли будет дарить радость, стоит ли своей цены. Бездумный шопинг — это то, от чего стоит избавиться в новом году.

7. Советы

Давать советы — гиблое дело, потому что человек, просящий совета, и так прекрасно знает, как будет действовать дальше. Но если его действия приведут к плачевному результату, то виноватым сделают советчика. И еще один момент. Каждому из нас наверняка встречались люди, которые раздают советы направо и налево, хотя их об этом никто не просит. Такие советы обычно бесполезны и только вызывают раздражение, поэтому в наступившем году мы откажемся от вежливого выслушивания невежливых советчиков.

8. Отношения, не приносящие радости

Когда-нибудь подобные отношения все равно придется завершить, и не факт, что это произойдет именно так, как удобно лично вам. Сделайте это сейчас. Сделайте это так, как будет менее травматично для вас. Сделайте это своим выбором. Не дайте отношениям, которые не приносят вам радости, забрать у вас еще один год.

Знакомо, не правда ли? А вы можете что-нибудь добавить к этому списку?