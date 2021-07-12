8 вещей, которых ждут от современных женщин, а наши мамы о них и не задумывались

Буквально пару лет назад женские журналы пестрили статьями на тему того, какой должна быть настоящая женщина. Список требований касался не только внешнего вида, но и навыков, черт характера и душевных качеств. Cегодня эта тенденция постепенно идет на спад, но общество все еще ждет от дам выполнения некоторых негласных предписаний. Узнав о них, наши мамы и бабушки лишь удивленно пожимают плечами: «В советское время такого не было».

Мы в AdMe.ru решили разобраться, к каким из нынешних требований современные женщины относятся как к должному, хотя предыдущие поколения не придавали им никакого значения.

1. Отсутствие волос на теле

Это сегодня, когда выбор средств для эпиляции и депиляции чрезвычайно многообразен, небритые ноги или подмышки считаются чем-то неприличным. А раньше, во времена тотального дефицита, удаление нежелательных волос не считалось необходимостью. Конечно, и тогда (как правило, в крупных городах) находились женщины, озабоченные гладкостью кожи. Однако способы депиляции тех лет трудно назвать безопасными. Кто-то брил ноги довольно грубыми станками, кто-то покупал в аптеках порошок с резким запахом «Нури», сделанный из иранской грязи. Те, кто не хотел травмировать кожу, прибегали к более гуманному способу: обесцвечивали растительность с помощью раствора перекиси водорода. Я женился в 1982-м. Жена не подозревала, что подмышки, оказывается, надо брить. Меня это тоже нисколько не смущало. А в условиях дефицита хороших лезвий для бритья это было просто нереально. © Борис Бобров / Яндекс.Кью

2. Процедуры для омоложения лица

Антиэйдж-процедуры для лица сегодня пользуются огромной популярностью. Едва заметив первые признаки старения, девушки бегут подкалывать лоб, расправлять носогубные складки и подтягивать скулы. Контурная пластика и увеличение губ воспринимаются современными женщинами как рядовое событие, не сложнее посещения зубного врача. В Советском Союзе люди тоже стремились быть красивыми. Но косметическая индустрия не была столь развита. Женщинам приходилось выстаивать многолетние очереди, чтобы подправить форму носа или подкорректировать лопоухость. Многие антивозрастные процедуры попросту были недоступны и, как следствие, не пользовались спросом.

3. Отдых на отечественных курортах

«А в Сочи вы не отдыхали?» — спрашивает Катерину герой Юрия Васильева в мелодраме 1979 года «Москва слезам не верит». «В Сочи, я думаю, хоть раз в жизни отдыхает каждый человек», — без тени сомнения отвечает та. Действительно, когда-то черноморское побережье было одним из самых востребованных направлений для отдыха. А вот чтобы увидеть ту самую манящую заграницу, нужно было пройти строжайший отбор. Если бы диалог Катерины и Родиона состоялся в наши дни, то ухажер, скорее всего, задал бы вопрос: «А в Турции вы не отдыхали?» Сегодня эта страна является самым популярным зарубежным направлением среди наших соотечественников. Если раньше отдых на родном берегу считался чем-то крутым, то теперь любовь к местным курортам все чаще кажется странной, ведь вокруг так много привлекательных зарубежных направлений.

4. Обязательные «развивашки» для детей

Профессор НИУ ВШЭ, психолог Марина Мелия считает, что значимость детей в жизни женщины сегодня приобрела невиданные масштабы. Если раньше родители отдавали своих чад в кружки с той целью, чтобы те «не болтались на улице», то сейчас внеклассное развитие детей превратилось в настоящую гонку. Мамы рьяно соревнуются, чей ребенок быстрее читает, лучше считает и ходит в большее количество секций. В конечном счете тяжелый груз ложится на плечи как самого ребенка, так и мамы. Существование в рамках жесткого графика дополнительных занятий, а также постоянное сравнение себя с другими родителями нередко оборачивается для женщины сильнейшим стрессом.

5. Работа с психологом

В последнее время спрос на психотерапевтические услуги стремительно растет. Популярные психологи собирают многотысячные залы. Коучи продают курсы о том, как полюбить себя и добиться успеха. Слова «депрессия» и «эмпатия» уже не кажутся нам какими-то диковинными. Сегодня специалисты настойчиво рекомендуют девушкам разобраться в себе, прежде чем выходить замуж. В советские же времена об этом особо не задумывались. Тянуть с бракосочетанием было не принято: получение диплома и свадьба традиционно шли друг за другом. Да и «копание в себе» нередко расценивалось как обыкновенное безделье.

6. Идеальная фигура

Современная культура буквально пропитана культом тела. ЗОЖ, фитнес, правильное питание, диеты, салонные процедуры и пластическая хирургия — все это плотно вошло в нашу жизнь. «Женщина должна быть подтянутой и изящной» — вот основной посыл многочисленных онлайн-курсов и марафонов по похудению. В советское время моды на худобу не было. Напротив, считалось, что женщина должна иметь крепкое тело, по-матерински крупные бедра и цветущий вид. И, конечно, никто не требовал от молодых мам, чтобы те после рождения ребенка бежали в спортзал или садились на диету, чтобы скорее вернуть себе былые формы.

7. Отбеливание зубов

Многие из тех, кто застал советскую стоматологию, еще не скоро забудут, как в те времена лечили зубы: жужжание бормашины, отсутствие анестезии и металлические пломбы, сделанные на века. Об эстетической стороне вопроса тогда даже не задумывались. Теперь, когда уровень стоматологических процедур вырос в несколько раз, люди думают не только о здоровье, но и о красоте зубов. Тренд на белоснежную улыбку возник после появления на наших экранах голливудских звезд. Сегодня ровные, белые зубы считаются обязательной частью имиджа привлекательной женщины.

8. Педикюр

«Ухоженность ног важна ничуть не меньше, чем стройность», — твердят нынешние каноны красоты. Требования к внешнему виду стоп сегодня такие же, как и к кистям рук: бархатная кожа, красивая форма ногтей и качественное покрытие. К счастью, выбор техник педикюра обширен: от классического (обрезного) до аппаратного и кислотного. В условиях советского дефицита все было гораздо проще: огрубевшую кожу удаляли с помощью куска пемзы, а щипчиками и ножницами придавали ногтям аккуратную форму. Палитра лаков тоже не была такой богатой, как сейчас. Повышенного спроса на услуги педикюра тогда не было, а потому и отношение к состоянию женских ног было куда более демократичным.