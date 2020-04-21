8 вещей, которых никто и ни при каких обстоятельствах не должен стыдиться

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Человек, который находится во власти стыда, испытывает как психологический, так и физический дискомфорт: у него учащается пульс, кровь приливает к лицу, а спина горбится. Раньше считалось, что женщины переживают эту эмоцию острее, однако специалисты доказали: существенных гендерных различий в этой области нет. Все мы стыдимся довольно часто, и дело здесь снова в стереотипах, которые нам активно навязывает общество.

Редакция AdMe.ru внимательно изучила статьи психологов на эту тему и выяснила, каких вещей нам не нужно стыдиться, даже если кажется обратное.

1. Развод

В некоторых сообществах и социальных прослойках развод по-прежнему считается чем-то неприличным и из ряда вон выходящим. Как следствие, среднестатистический человек боится самой мысли об этом и стремится сохранить союз, даже если шансов на его спасение нет. Однако и у бракоразводного процесса есть, как бы странно это ни звучало, свои преимущества, которые порой превалируют над недостатками: завершение супружеской жизни означает, что отношения (как минимум романтические) подошли к концу. Вместо того чтобы пытаться починить то, что починить невозможно, стоит сделать выбор, который будет лучше для обеих сторон и всех тех, кто принимает участие в процессе, например детей;

признание того, что отношения разрушились, требует немало смелости. После этого люди имеют все шансы начать жить по-новому, как по душе именно им. Поэтому развод можно рассматривать как мощный инструмент для дальнейшего личностного роста;

бракоразводный процесс поможет выявить токсичных людей в окружении. Если близкие стыдят человека за такое решение и всячески пытаются отговорить его вместо того, чтобы поддержать, то вероятно, что эти люди попросту не стоят того, чтобы продолжать с ними общение.

2. Финансовые решения

Ваши финансовые привычки — только ваше дело, и ничье больше. Если человек предпочитает экономить на походах в кафе или кино, а близкие пытаются стыдить его за скупость — это их проблемы. Совершенно нормально: жить с родителями в целях экономии или ради удобства;

не давать в долг даже мелкие суммы;

работать по специальности, которая не считается престижной, но является хорошо оплачиваемой;

экономить на одежде или товарах для дома, делая что-то своими руками из подручных материалов.

3. «Несерьезная» работа

Большинство людей, которые трудятся в сфере розничной торговли, фастфуда и подобных, стыдятся своей работы, а иногда даже не включают ее в резюме при поиске новой. Они обнуляют ценность своего труда, не понимая некоторых важных моментов: работа с требовательными и часто раздраженными клиентами дает тот опыт, который никогда не получит «белый воротничок»;

приходить каждый день на нелюбимую работу и добросовестно выполнять свои задачи — это один из самых ценных навыков, которые можно получить. Впоследствии за счет этого будет намного проще поладить с требовательным начальником или придерживаться жестких дедлайнов. Тяжелый труд — это повод для гордости, а не стыда.

4. Одиночество

Одиночество воспринимается как нечто нормальное для людей пожилого возраста, чьи дети разъехались по городам и весям, а друзей давно не стало. Но для человека молодого это считается неприемлемым и даже противоестественным. Когда все вокруг заводят семьи, вывешивают в соцсетях фотографии с веселых дружеских посиделок в кафе и другими способами дают понять окружающим, что уж они-то не одиноки, для некоторых это может стать проблемой. Важно отличать одиночество от уединенности. Если вам комфортно с самим собой, если вам требуется время для себя и вы не желаете видеть никого рядом — это качественно иное состояние, которое ни в коем случае не должно вызывать стыд.

5. Нежелание иметь детей

Нежелание иметь ребенка не делает людей плохими или неправильными. Более того: это означает, что они склонны думать перед совершением поступка. Если человек не уверен, что станет отличным родителем, то отказ от потомства — это признак сознательности и ума, и он не должен восприниматься как нечто противоестественное. Психологи убеждены: в мире есть огромное количество людей, которые стали родителями не по своей воле, а под давлением общества. Если раньше было принято рожать как можно больше, чтобы использовать отпрысков себе во благо (например, как помощников по хозяйству), то сейчас ситуация совершенно иная. Но некоторые люди и теперь умудряются рожать детей «для себя»: чтобы спасти разваливающийся брак или заполнить пустоту в душе.

6. Бедность

Психологи считают: чем больше мы стыдимся бедности, тем сильнее загоняем себя в нее. Работает это очень просто: как только у человека появляются лишние средства, он не инвестирует их во что-то полезное и не копит, а покупает статусные предметы, чтобы как-то договориться с внутренней стыдливостью. Тем временем совершенно нормально пользоваться обычным смартфоном или носить недорогую бижутерию. Кроме того, такой человек подсознательно боится контактировать с успешными людьми и предпочитает привычную среду общения. Это порочный круг, из которого очень трудно выйти.

7. Недостаток образования

В большинстве стран мира образование по-прежнему является привилегией. Многие не имеют доступа в интернет или возможности приобрести ноутбук. 14 % населения планеты в 2018 году считались безграмотными, а это почти 1 млрд человек. Оценивая людей по отсутствию или наличию диплома, мы не судим об их способности усваивать информацию, а сравниваем наши привилегии. Стыд из-за собственной безграмотности может подвигнуть человека к получению образования, но в колледже или университете многие сталкиваются с другой проблемой: как перестать стыдиться того, что ты самый взрослый студент на курсе. Здесь мы видим очередной замкнутый круг.

8. Манера краситься

Некоторые люди категорически не приемлют косметику, другие же используют ее в огромном количестве. Кто-то боится краситься, потому что не хочет выделяться из толпы, а другие опасаются слиться с ней. В этой области огромное количество противоречий: например, если мужчины считают ярко накрашенных женщин привлекательными и влиятельными, то дамы считают их распутными. Из таких суждений и рождается бесчисленное множество стереотипов, которые мешают нам нормально жить. «Только что устроилась на работу. Пришла на тренинг. Преподаватель начала страстно вещать о том, как ей стало плохо, когда она увидела, что одна сотрудница приходит на работу без макияжа. Отсутствие косметики, по ее мнению, означает, что женщина ленивая. К тому же для любой взрослой дамы грубо и невежливо показывать свое лицо без макияжа». Каких бы взглядов мы ни придерживались относительно мейкапа, нужно помнить о том, что это личное дело каждого. Наотрез отказываться от косметики — нормально, активно краситься — тоже нормально. Конечно, если истоком этого не является боязнь показать себя в невыгодном свете.