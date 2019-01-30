8 вещей, которые ученые не советуют делать даже ради любимого человека

12

38

14.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда мы влюбляемся, то нередко забываем о необходимости мыслить критически. И порой, к сожалению, это становится причиной замедленной реакции на оскорбительное поведение со стороны партнера. С чем не стоит мириться даже во имя великой любви, чтобы не потерять себя и быть по-настоящему счастливым? Разбираем этот животрепещущий вопрос в статье.

Мы в AdMe.ru ратуем за здоровые отношения, в которых оба человека окружены заботой, вниманием и пониманием. Поэтому мы обратились к научным исследованиям и выделили несколько основных вещей, которые не стоит делать или терпеть, даже если вы находите им миллион оправданий.

Менять свои представления о будущем

Мечтаете ли вы путешествовать по миру или, напротив, уехать жить на опушку леса? А может быть, вы хотите иметь десяток детей или, наоборот, не помышляете и об одном? Важно вот что: если ваши с партнером взгляды на будущее кардинально отличаются друг от друга, не стоит идти на поводу у сильных чувств и соглашаться с тем, что идет вразрез с вашими желаниями. Под воздействием эйфории в начале отношений или же неких доводов вроде комфорта (если мы говорим о продолжительной связи) мы часто склонны занижать важность личных потребностей и довольно легко соглашаемся на нечто меньшее, чем заслуживаем. Но помните: велика вероятность того, что ни в настоящий момент, ни в будущем это решение не принесет вам счастья.

Постоянно чем-то жертвовать

Если в предыдущем пункте речь шла о неких глобальных вещах, то здесь мы имеем в виду более мелкие жизненные нюансы. Отношения — это в первую очередь партнерство. По крайней мере именно так должно быть в идеале. Неудивительно, что когда один партнер неизменно делает больше, чем другой (будь то финансовая составляющая отношений, эмоциональная или же просто элементарная работа по дому), и никакие разговоры не помогают исправить ситуацию, то любовь со временем начинает давать трещину. Каждый заслуживает достойного отношения к себе. Поэтому не стоит тратить собственную жизнь на то, чтобы стараться угодить тому человеку, кто совершенно не готов ответить вам тем же.

Терпеть психологическое насилие

Если ваш партнер никогда не признает своих ошибок и каждый раз старается выставить вас виноватым, то речь, скорее всего, идет о психологическом и эмоциональном насилии. И это лишь верхушка айсберга: без должного внимания такая ситуация может перерасти в настоящую пытку. Любящие и уважающие друг друга люди относятся к чужим переживаниям, эмоциям, страхам и проблемам не менее трепетно, чем к своим, не забывайте об этом. Эпизодические случаи, когда у партнера, к примеру, выдался крайне напряженный день и он в сердцах нагрубил вам, конечно, не в счет. Все мы небезупречны, и если при обсуждении этой ситуации партнер признает, что попросту сорвался, и сожалеет об этом, то поводов для паники нет. Но если вы чувствуете, что ваша боль совершенно не заботит партнера и вам часто приходится извиняться за то, в чем вы не виноваты, просто чтобы сгладить напряжение, то это верный признак нездоровых отношений.

Становиться зависимым

В самом начале отношений, когда чувства и эмоции накрывают с головой и партнеры целиком погружены в состояние влюбленности, им становится сложно расстаться даже на минуту и кажется, что весь свет не мил без второй половинки. Случается так, что влюбленные действительно на долгий период почти полностью выпадают из жизни: они не могут думать ни о чем другом и предпочитают как можно чаще находиться вместе, пренебрегая любыми другими занятиями. Но важно понимать, что такой период не может и не должен длиться вечно. Когда желание находиться рядом перерастает в потребность, вы рискуете перейти тонкую грань между увлечением и зависимостью. Это плохо и в том случае, если оба человека имеют склонность к подобному поведению. Однако еще хуже, если вторая половина этот период уже пережила и готова к нормальной, полноценной жизни, а партнер буквально трясется при мысли о вечере, проведенном порознь.

Игнорировать отсутствие «химии»

Многочисленные исследования психологов и ученых доказывают, что прочные, счастливые и гармоничные отношения без интимной жизни практически невозможны. Никто не говорит о том, что всякий раз это должно быть одинаково волшебно, да и нет особых «предписаний» насчет того, как и сколько раз вы должны вспыхивать от желания, ведь каждый человек и каждая пара абсолютно индивидуальны. Но основной посыл таков: если между партнерами нет «химии», то рано или поздно это, скорее всего, приведет к озлобленности, которая незаметно, но уверенно будет влиять и на другие аспекты отношений, а в итоге все это приведет к неразрешимым взаимным обидам и разрыву.

Обрастать комплексами

Бывает, что на стадии притирки партнер может в резкой форме указать на какой-то недостаток второй половинки, чтобы проверить, как далеко он может зайти. Или же на этапе кризиса в отношениях один из партнеров позволяет себе нелестные выпады в сторону другого. Из-за глубоких чувств порой мы склонны воспринимать такое обращение с изрядной долей попустительства. Однако это верный путь к приобретению целого ряда комплексов. Знайте, что подобное отношение к себе допускать нельзя, как бы сильно ни нравился вам этот человек. Если после пары намеков партнер понял, что был неправ, и дал слово покончить с таким поведением, — отлично! Если же ваши слова попросту пропустили мимо ушей и вы снова и снова слышите оскорбительные фразы в свой адрес, то, возможно, это повод бежать.

Сужать свой мир до одного человека

В данном случае речь идет уже не об острой зависимости, когда вы сами впадаете в это состояние, а о ситуации, когда партнер намеренно отрезает вас от привычного окружения, интересов и занятий. Неважно, каким способом ваша половинка пытается взять вас под контроль (это может быть как открытая манипуляция, так и скрытые уловки), в любом случае это дурной знак и вам нужно постараться решить данную проблему на начальном этапе. Если в ответ на вашу претензию давление партнера постепенно ослабевает и исчезает, считайте, что это было временное «помутнение рассудка», возможно от ревности. Если же вам выставляют условия «или так, или никак» либо обещают прекратить, но тем не менее продолжают следить и отсеивать «неугодных» из вашего окружения, то стоит крепко задуматься, готовы ли вы так жить.

Мириться с отсутствием компромиссов

Если вы любите, к примеру, китайскую кухню, а партнер — итальянскую, тогда вы либо заказываете каждый что-то на свой вкус, либо договариваетесь ходить в китайский ресторан по субботам, а в итальянский — по воскресеньям. Именно так происходит в здоровых отношениях, основанных на взаимоуважении, и именно это называется компромиссом. Если же ваши предпочтения партнер берет в расчет крайне редко или не берет вообще, а может, он и вовсе высмеивает их, склоняя вас к тому, чтобы вы начали стесняться своих желаний и все больше потакали чужим, то это прямой путь либо к нервному срыву, либо к расставанию. Как бы то ни было, решать вам, что делать в этой ситуации.