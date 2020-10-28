8 вещей, которые разбудят зверя в самом спокойном человеке

Целый день нас сопровождают маленькие неприятности. Например, когда открываешь пакетик с чаем неправильно и приходится искать ножницы, как назло, их нет под рукой. Или когда поставил телефон на зарядку, а потом выяснил, что вилка не вставлена в розетку. Или когда отправил клиенту срочное письмо в последний момент, а с утра выяснилось, что письмо не доставлено. Согласно данным Harvard Business review, так называемые микрострессы, маленькие неурядицы, случающиеся с нами в течение дня, незаметно приводят нас к хроническому стрессу и депрессии.

Мы в AdMe.ru разобрались, какие ежедневные раздражители выводят нас из себя и влияют на наше эмоциональное здоровье. И конечно же, нашли способы бороться с ними.

Очереди в магазине и где угодно

Всем знакомо ощущение: ты уставший и торопишься, а работник кассы как будто нарочно двигается медленно. Или покупатель перед вами долго ищет кошелек и задает глупые вопросы. Согласно исследованиям, в очередях люди испытывают стресс, беспокойство и неуверенность в себе. Также ученые доказали, что 36 % людей считают, что провели в очереди больше времени, чем на самом деле. Очереди неизбежны. Попытайтесь провести время с пользой: почитайте книгу или познакомьтесь с соседом. Также вооружитесь классным лайфхаком: во время неприятного ожидания можно делать другие неприятные вещи, на которые всегда жалко времени. Например, разобрать почту, ответить на сообщения, почистить память телефона.

Вечно скачущие на стиральной машинке предметы

Предметы, лежащие на машинке, то и дело оказываются на полу. Машинку вполне можно починить самостоятельно, по крайней мере попытаться. Часто проблема появляется из-за оставшихся транспортировочных креплений. Если это не помогает, вызывайте мастера. Скорее всего, у машины вышли из стоя амортизаторы, износились подшипники или ослабли крепления противовеса. В любом случае стиральная машинка не стоит ваших нервов.

Нужно помочь ребенку с уроками после трудового дня

Все мамы желают для детей лучшего, но совместные уроки вряд ли принесут ребенку пользу. Из-за усталости женщины нервничают и срываются на крик, в итоге ссора есть, а уроки не сделаны. Родители считают, что если контролировать выполнение домашней работы, то учиться ребенок будет лучше. Но исследователи из университетов Остина и Дьюка доказали, что это не так. Оказалось, что родительская помощь в младших классах бесполезна, а в средней школе и вовсе негативно влияет на результаты экзаменационных тестов.

Все вокруг отдыхают, а вы работаете

Есть такая присказка: вечно можно смотреть на огонь, воду, медные трубы и чью-то работу, когда ты отдыхаешь. Но как быть, если вы по другую сторону баррикад? У мужа выходной, а у вас квартальный отчет? Или подруга присылает фотки с моря, а на вас дует кондиционер? На самом деле единого рецепта, как справиться с таким раздражением, нет. Используйте один из простых и популярных способов успокоиться: трехэтапное дыхание, прогулка с быстрой ходьбой, музыка или медитация.

Долго гладите белую одежду, а потом пачкаете ее тональным кремом

Ситуация настолько простая и знакомая, что есть только один совет: перед тем как надевать одежду или обниматься с мужем, воспользуйтесь фиксатором макияжа и дайте ему высохнуть. Вероятность, что на белой футболке останутся пятна, станет меньше. А вот быстрый способ отстирать тональный крем с белых вещей: капнуть на пятно немного перекиси водорода, потереть и смыть водой. Если средство уже впиталось в ткань, попробуйте использовать пятновыводитель или хозяйственное мыло.

Ваши слова обесценивают все вокруг

Мы и не замечаем, как часто близкие обесценивают наши слова. Позвонили поговорить с мамой, а в ответ: «Что, ребенка хочешь привезти на выходные?» Или рассказываете подруге про трудности на работе и слышите: «Мне бы твои проблемы». В такие моменты хочется, чтобы человек встал на ваше место и взглянул на мир вашими глазами. Необходимо научиться отвечать на такое обесценивание и объяснить близким, как важно принимать чувства другого человека. Специалисты советуют не пытаться доказать кому-то свою правоту, а объяснить, что вы разные люди и каждый принимает ситуацию по-своему. Не обесценивать не значит постоянно хвалить и соглашаться. У вас есть полное право думать иначе, просто выражать несогласие можно по-разному.

Назойливые звонки с рекламой от банков

Кажется, работники кол-центров специально ждут неудобного момента, чтобы вас набрать. С одной стороны, мы понимаем, что они просто выполняют свою работу, с другой — иногда хочется ругаться, притом очень громко. Чтобы избавиться от навязчивой рекламы, установите на телефон определитель звонков. Как правило, даже в бесплатной версии приложение присылает уведомление о звонящем: спам, коллекторы или обычные номера. В большинстве определителей есть функция автоматического отклонения подозрительных номеров — так, чтобы вы даже не узнали, что вам пытались продать страховку.

Декабрьский аврал на работе все ближе

Конец месяца — традиционное время спешки и завалов. Бухгалтеры подбивают отчетность, продавцы стараются выполнить план, да и вообще все пытаются закрыть сложные проекты и начать новый месяц с чистого листа. Особенно много авралов появляется в декабре. Так как выжить во время ежегодного завала и разобраться с горящими дедлайнами? По мнению специалистов, есть простой способ, которым все пренебрегают: составление списков. Напишите несколько ранжированных списков, внесите в календарь встречи, постарайтесь правильно расставить приоритеты. Подумайте, что действительно критично важно сделать до дедлайна, а что можно отложить без особого ущерба. Другой совет — оценивайте нагрузку реалистично и не пытайтесь сделать то, что физически невозможно сделать.